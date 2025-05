GTA 6 : la date est tombée, mais le jeu est retardé

Grand Theft Auto 6, très attendu, est officiellement repoussé

Mais une date de sortie a enfin été annoncée

Le jeu sortira le 26 mai 2026

Le studio Rockstar Games a enfin dévoilé la date de sortie officielle de Grand Theft Auto 6, tout en confirmant que le jeu est retardé.

Selon un communiqué de presse publié récemment, ce jeu en monde ouvert très attendu sortira désormais le 26 mai 2026, soit un an après la fenêtre initialement annoncée pour 2025.

« Bonjour à tous », débute le communiqué. « Grand Theft Auto 6 sortira désormais le 26 mai 2026. » Le texte présente également des excuses pour ce report : « Nous sommes désolés que cela arrive plus tard que prévu. L’enthousiasme et l’engouement autour de ce nouveau Grand Theft Auto ont profondément touché toute notre équipe. Merci pour votre soutien et votre patience pendant que nous finalisons le jeu. »

La raison du report est également précisée : « Comme pour chacun de nos jeux, notre objectif est de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto 6 ne fait pas exception. Nous espérons que ce délai supplémentaire sera compris, car il est nécessaire pour atteindre le niveau de qualité que vous attendez et méritez. »

Le communiqué conclut en indiquant que de nouvelles informations seront communiquées « bientôt ».

La première bande-annonce de Grand Theft Auto 6 a été dévoilée le 4 décembre 2023 et a dépassé les 251 millions de vues sur YouTube.

L’action se déroulera dans l’État fictif de Leonida, qui abrite la célèbre Vice City des précédents opus. Le jeu suivra une nouvelle protagoniste, Lucia, et son partenaire, en cavale face aux forces de l’ordre.

Les analystes estiment que cette sortie pourrait devenir « l’un des plus grands lancements de l’histoire du divertissement », avec plus d’un milliard de dollars de précommandes attendus.

Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.