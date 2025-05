Grand Theft Auto 6 se dévoile dans un nouveau trailer bluffant avec ses héros Jason et Lucia

Rockstar dévoile une nouvelle bande-annonce de Grand Theft Auto 6

La bande-annonce cinématique, capturée sur PS5, offre un nouvel aperçu de Vice City et des personnages principaux du jeu, Jason et Lucia

Les premiers éléments de l’intrigue révèlent que Jason et Lucia se retrouvent "au cœur d’un complot à l’échelle de l’État de Leonida"

Rockstar Games a publié la deuxième bande-annonce de Grand Theft Auto 6, dévoilant de nouvelles images de Vice City ainsi que des détails sur le duo de protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos.

Cette nouvelle bande-annonce cinématique arrive peu après l’annonce du report du jeu, et dix-sept mois après sa révélation initiale. Entièrement capturée sur PlayStation 5, elle s’ouvre sur Jason arpentant les quartiers ensoleillés de Vice City, avant d’aller chercher Lucia à sa sortie de prison.

Dans la plus pure tradition GTA, les choses dégénèrent rapidement : le duo plonge dans une vie criminelle, entouré de personnages secondaires hauts en couleur.

Le synopsis officiel a également été dévoilé : « Jason et Lucia ont toujours su que les dés étaient pipés. Mais lorsqu’un coup facile tourne mal, ils se retrouvent dans la face la plus sombre de l’endroit le plus lumineux des États-Unis, au cœur d’un vaste complot qui s’étend à tout l’État de Leonida — contraints de ne pouvoir compter que l’un sur l’autre s’ils veulent survivre. »

Grand Theft Auto VI Trailer 2 - YouTube Watch On

Le site officiel de GTA 6 a également été mis à jour, avec de nombreuses nouvelles images, illustrations et précisions sur Jason et Lucia.

Jason est présenté comme quelqu’un en quête d’une vie simple, qui s’est retrouvé à travailler pour des trafiquants locaux après un passage dans l’armée.

« Sa rencontre avec Lucia pourrait bien être la meilleure — ou la pire — chose qui lui soit arrivée », indique sa biographie. « Jason sait ce qu’il aimerait que cela devienne, mais pour l’instant, rien n’est certain. »

Quant à Lucia, elle a appris à se battre dès son plus jeune âge auprès de son père, et a fini incarcérée à la prison de Leonida après s’être battue « pour protéger sa famille ».

« Seule la chance lui a permis d’en sortir. Lucia a retenu la leçon — désormais, elle ne fera que des choix intelligents. Plus que tout, elle veut offrir à sa mère la vie rêvée depuis leur départ de Liberty City. Mais cette fois, pas de fantasmes irréalistes : Lucia est bien décidée à prendre son destin en main. »

« Tout juste libérée et prête à inverser la tendance, elle est déterminée à mener son plan à terme — quoi qu’il en coûte. »

Grand Theft Auto 6 sortira le 26 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.