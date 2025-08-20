Apple pour les étudiants : les meilleurs appareils pour l'université à moindre coût

Avec l'été qui avance, c'est à nouveau cette période de l'année où les étudiants commencent à réfléchir à ce dont ils auront besoin pour la rentrée scolaire ou universitaire. Les appareils Apple sont très populaires, mais avec un choix aussi vaste, y compris des modèles très coûteux, il peut être difficile de savoir lequel vous convient le mieux.

Si vous vous trouvez dans cette situation, vous avez de la chance, car nous avons élaboré ce guide pour vous aider à identifier les meilleurs téléphones, tablettes et ordinateurs portables Apple pour étudiants cette année. Poursuivez votre lecture et vous saurez bientôt quels produits choisir pour vos études et lesquels ont encore des progrès à faire.

Smartphone : iPhone 16e (avec quelques réserves)

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si vous disposez d'un budget serré, l'iPhone 16e est probablement le meilleur choix. Il offre tout ce dont un étudiant peut avoir besoin dans un téléphone : une grande capacité de stockage, une puce performante et des milliers d'applications géniales disponibles sur l'App Store. Son prix est également très abordable. Si vous avez des besoins modestes, c'est le modèle qu'il vous faut.

Mais il peut arriver que vous souhaitiez passer à un modèle supérieur pour une raison ou une autre. Si vous étudiez la photographie ou la cinématographie, par exemple, vous pourriez bénéficier des appareils photo plus performants de l'iPhone 16 ou de l'iPhone 16 Pro. Tous deux sont équipés d'objectifs supplémentaires, tandis que l'iPhone 16 Pro prend en charge les séquences ProRes et l'enregistrement vidéo en mode log, ce qui peut s'avérer utile si vous comptez beaucoup filmer.

L'iPhone 16 Pro comprend également un scanner LiDAR, qui pourrait vous être utile si vous étudiez un domaine tel que l'architecture, où la précision des mesures et des plans est importante. Cela dit, renseignez-vous auprès de votre établissement pour savoir s'il fournit son propre équipement, car cela pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent.

Ordinateur portable : MacBook Air (M4, 2025)

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un ordinateur sera l'un des équipements indispensables à vos études, et presque tous les cours que vous suivrez nécessiteront de travailler dessus. Si vous envisagez d'acheter un Mac, le meilleur choix est probablement le MacBook Air 13 pouces M4.

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, comme il s'agit d'un ordinateur portable, vous pouvez l'utiliser aussi bien à la maison qu'en cours. Et comme le MacBook Air est l'ordinateur portable le plus léger d'Apple, il est facile à transporter dans un sac à dos ou dans les transports en commun. Il est également équipé de la dernière puce M4 d'Apple, qui offre une puissance suffisante pour la plupart des tâches effectuées par les étudiants.

Cela dit, le MacBook Pro peut également être intéressant, surtout si vous prévoyez de faire des tâches plus intensives, comme tout ce qui touche à l'intelligence artificielle (IA), au calcul scientifique ou au montage vidéo. Dans ce cas, le refroidissement actif et les puces plus puissantes du MacBook Pro lui donneront un avantage sur le MacBook Air.

Tablette : iPad 11 pouces

(Image credit: Jacob Krol/Future)

L'iPad est un outil formidable pour les étudiants, car il est aussi efficace pour vous aider dans vos études (recherches, prise de notes) que pour vous divertir avec des films et des jeux. Et grâce à sa taille compacte, vous pouvez facilement l'emporter avec vous en cours.

Notre choix se porte sur l'iPad 11 pouces d'entrée de gamme, qui offre un excellent rapport qualité-prix. C'est la tablette la plus abordable d'Apple, mais elle dispose néanmoins d'un écran spacieux et de performances puissantes grâce à sa puce A16. Elle est également compatible avec l'Apple Pencil et divers étuis clavier, ce qui la rend très polyvalente pour une large gamme d'utilisations.

Si vous suivez des études créatives, par exemple dans le domaine du design ou de l'art, vous devriez peut-être envisager d'acheter un iPad Air plutôt qu'un iPad 11 pouces. En effet, il est compatible avec l'Apple Pencil Pro, ce qui n'est pas le cas de l'iPad 11 pouces. Cette version de l'Apple Pencil comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que la sensibilité à la pression, le retour haptique et une commande « barrel roll », qui offrent toutes des fonctionnalités supplémentaires dont les artistes peuvent tirer parti.

Accessoires

(Image credit: Future)

En parlant de l'Apple Pencil, il existe quelques accessoires qui peuvent compléter les appareils Apple et améliorer l'expérience des étudiants. Comme nous l'avons mentionné, l'Apple Pencil en fait partie, mais il n'est pas seulement idéal pour les créatifs, c'est aussi un excellent moyen de prendre des notes à la main pendant les cours.

Par ailleurs, il serait judicieux de vous procurer des étuis pour vos appareils. Un iPhone est très facile à faire tomber, et comme vous l'emporterez partout avec vous, il n'est pas impossible que cela arrive un jour. Si c'est le cas, vous ne voudrez pas avoir à le remplacer à grands frais, et posséder un bon étui pour iPhone peut vous aider à éviter cela.

Votre iPad doit également être protégé par un étui, mais ils n'offrent pas seulement une protection contre les chutes et les bosses, ils apportent également des fonctionnalités supplémentaires. De nombreux étuis pour iPad haut de gamme sont équipés d'un clavier et d'un trackpad intégrés, qui peuvent transformer votre tablette en ordinateur portable pour travailler en déplacement. Si cela répond à vos besoins, vous n'aurez peut-être pas besoin d'acheter un MacBook.

Et en ce qui concerne les MacBook, il peut être intéressant d'envisager l'achat d'un support pour ordinateur portable, voire d'une souris et d'un clavier externes. Ces accessoires vous permettent de maintenir votre MacBook à un angle confortable. Après tout, lorsque vous passez beaucoup de temps à étudier, vous pouvez rapidement souffrir de maux de dos à force de vous pencher sur votre appareil toute la journée et toute la nuit (je le sais, car cela m'est arrivé lorsque j'étais à l'université).

(Image credit: Apple)

Nous avons beaucoup parlé des meilleurs appareils Apple pour vos études, mais qu'en est-il des économies sur vos achats ? C'est souvent primordial quand on est étudiant, et la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'embarras du choix.

Tout d'abord, il y a la boutique Apple pour l'éducation. Elle propose toute une gamme d'offres pour les étudiants, telles que 100€ de réduction sur tous les MacBook ou 50€ de réduction sur l'iPad Air. Les produits remisés sont identifiables par la présence d'un symbole (le chapeau des étudiants américains ou mortarboard).

Toutes les produits ne profitent pas de promotion (vous ne bénéficierez par exemple d'aucune réduction sur un iPhone), mais Apple ajoute souvent des accessoires gratuits (comme une paire d'AirPods ou un Apple Pencil) à certains achats.

(Image credit: Apple)

Une autre option intéressante est la boutique Apple reconditionné, qui vend des articles retournés qui ont été nettoyés, réparés et soldés par Apple. Tout article acheté ici est garanti avec des pièces d'origine, un emballage neuf et des câbles d'origine, ainsi qu'une garantie d'un an. Les économies réalisées sont souvent plus intéressantes que celles proposées dans la boutique Apple pour les étudiants.

Et si vous le pouvez, il vaut souvent la peine d'attendre le renouvellement des produits Apple en septembre. C'est à ce moment-là que les nouveaux iPhone et Apple Watch sont lancés, et nous pourrions également voir un nouvel iPad Pro. Lorsque cela se produira, vous pourrez acheter les nouveaux appareils au même prix que les produits Apple actuels. Vous pouvez également trouver une bonne affaire sur un appareil de la génération précédente chez un détaillant tiers qui cherche à écouler ses anciens stocks.

Malheureusement, la plupart des appareils que nous avons recommandés ici ne devraient pas être mis à jour avant l'année prochaine. Si vous avez besoin d'un appareil pour la rentrée universitaire en septembre, vous n'aurez peut-être pas le temps d'attendre. Mais il existe encore de nombreuses autres façons d'obtenir une réduction intéressante sur un appareil Apple que vous pourrez emporter avec vous pour vos études.