Android P:n julkaisupäivä, beta-versio ja viimeisimmät uutiset

Googlen Android P -käyttöliittymän julkaisupäivä on jälleen askeleen lähempänä kiitos julkisen beta-version, joka näki päivänvalon välittömästi Google IO 2018 kehittäjäkonferenssin jälkeen.

Andoid 9.0 päivitys on pakattu täyteen uusia ominaisuuksia, muutoksia käyttöliittymän ulkoasuun ja käteviä pikatoimintoja. Tällä kertaa päivitystä pääsee myös kokeilemaan muillakin kuin Googlen omilla Pixel-puhelimilla, sillä se on saatavilla suurimpaan osaan Android-puhelimista.

Haluat varmasti tietää, miten uusi Android P beta toimii, joten listasimme artikkeliin kaikki tärkeimmät muutokset. Google saattaa tietysti vielä lisätä uusia toimintoja käyttöjärjestelmään seuraavien kuukausien aikana.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Suoraan asiaan

Mikä? Android-käyttöliittymän seuraava versio

Android-käyttöliittymän seuraava versio Milloin? Julkinen beta-versio on saatavilla jo nyt, valmis versio julkaistaan todennäköisesti elokuussa 2018

Julkinen beta-versio on saatavilla jo nyt, valmis versio julkaistaan todennäköisesti elokuussa 2018 Kuinka paljon Android P maksaa? Se tulee olemaan ilmainen päivitys

Android P:n julkaisupäivä

Voit ladata Android P betan vaikka samantien tai odottaa siihen asti, että Google julkaisee lopullisen version uudesta käyttöliittymästään. Valmiin version julkaisupäivä asettuu todennäköisesti elokuulle 2018.

Google julkaisi ensimmäisen kehittäjille suunnatun beta-versionsa jo maaliskuun alussa. Osa käyttäjistä on päässyt testaamaan uutta käyttöliittymää ennen julkista betaa, joten Google on jo ehtinyt korjata suurimpia bugeja ja ongelmia.

Lopullinen versio nähdään luonnollisesti ensin Googlen omissa puhelimissa. Käyttöliittymä julkaistaan todennäköisesti uuden Google Pixel 3:n yhteydessä, jonka on povattu saapuvan lokakuussa. Beta on sen sijaan saatavilla monille muillekin puhelimille.

Android P -betan tuetut puhelimet

Android P:n beta on saatavilla huomattavasti useampaan puhelimeen kuin viime vuonna julkaistun Android O:n beta. Googlen ilmoitus betan laajasta laitetuesta saikin raikuvat suosionosoitukset Google IO -tapahtuman yleisöltä.

Tähän mennessä beta toimii seuraavien valmistajien puhelimissa:

Google

Nokia

Vivo

OnePlus

Xiaomi

Sony

Oppo

The Essential Phone

Mukautuva akku

Android P:ssä pitäisi olla aiempaa parempi akunkesto kiitos sen älykkään järjestelmän, joka oppii tuntemaan, mitä sovelluksia käyttäjä tarvitsee aktiivisesti. Se osaa siis vähentää virrankäyttöä epäoleellisten sovellusten osalta.

"Uusi järjestelmä vähentää suorittimen käyttöä taustalla pyöriviin sovelluksiin 30 prosentilla, joten mukautuva akku tuottaa lupaavia tuloksia", kertoo Dave Burke, Googlen Android-kehityksen varatoimitusjohtaja. Hän valottaa myös, että Googlen yhteistyö Deep Mindin kanssa on kehittänyt heidän koneoppimisalgoritmejaan ja parantanut merkittävästi Androidien akunkestoa.

Mukautuva kirkkaudensäätö

Google ei ollut täysin tyytyväinen nykyiseen automaattikirkkausasetukseensa, joten se kehitti laitevalmistajilleen entistä energiatehokkaamman tavan kalibroida puhelimen näytön kirkkaus ympäristön ja aiemman käytön perusteella.

Google kutsuu tätä mukautuvaksi kirkkaudensäädöksi (adaptive brightness) ja kertoo sen toimivan niin hyvin, että puolet betan testaajista on lopettanut manuaalisen kirkkaudensäädön käytön kokonaan.

App actions

Google lisää älytoimintoja myös sovellusvalikkoonsa. Androidin sovellusvalikon yläriviltä on jo aiemminkin löytynyt sovellusehdotuksia, jotka perustuvat pääasiassa käyttöhistoriaasi. Moni käyttäjä onkin pitänyt tästä ominaisuudesta.

Android P menee kuitenkin askeleen pidemmälle esittelemällä app actions -toiminnon, joka osaa ennustaa, mitä teet seuraavaksi. Pikavalinnat on sijoitettu suoraan sovellusehdotuksille omistetun rivin alapuolelle. Jos esimerkiksi liität puhelimeen kuulokkeet, se osaa automaattisesti ehdottaa musiikkisovelluksia tai jos yleensä käyt lenkillä tiettyyn aikaan päivästä, se osaa ehdottaa sinulle juoksusovelluksia. Parhaimmillaan käyttö on niin saumatonta, että tuntuu kuin Android P osaisi lukea ajatuksesi.

App slices

App slices -toiminto ei välttämättä tule Android P:hen vielä julkaisun yhteydessä, mutta Google aikoo tuoda kehittäjille ohjelmointirajapinnan (API), joka mahdollistaa monien sujuvien pikavalintojen luomisen. Se alkaa luonnollisesti paremmasta hakutoiminnosta – onhan kyseessä Google.

Yksi Google IO -tapahtumassa esitellyistä toiminnon käyttösovelluksista oli kyytienjakopalvelu Lyft. Hakemalla Lyftiä saat luonnollisesti esiin sovelluksen pikakuvakkeen, mutta Google menee vielä huomattavasti pidemmälle: Android nimittäin ehdottaa samalla myös suosikkikohteitasi ja listaa niiden yhteyteen jopa matkojen hinnat. Kätevää.

App slices toimii myös Google Photosin kanssa. Jos käytät vaikkapa hakusanaa "Las Palmas", saat hakutuloksesi kaikki kohteesta ottamasi lomakuvat. Andoid helpottaa reissaajan arkea myös käytännön tasolla, sillä esimerkiksi hotelliin kirjautuminen on todella nopeaa ja yksinkertaista. Riittää, että kirjoitat hotellin nimen hakukenttään ja käyttöjärjestelmä etsii sinulle oikean hotellin. Voit painaa check-in-painiketta suoraan hakusovelluksesta ilman, että sinun tarvitsee ladata hotellien omia kömpelöitä sovelluksia.

Android P:n uusi karttasovellus

Androidissa tullaan näkemään myös uusi karttasovellus, joka keskittyy erityisesti helpottamaan puhelimen moniajoa. Uusi selkeä kotipainike muistuttaa paljon iPhone X:n vaakatasoon sijoitettua kenttää, joka korvaa perinteiset pikavalintapainikkeet.

Muutos on osa Googlen tavoitetta tehdä käyttöliittymästään yksinkertaisempi ja sopeuttaa se entistä paremmin uusiin, äärimmäisen ohuilla reunoilla varustettuihin puhelimiin.

Näyttöä pystyy nyt pyyhkäistä ylöspäin missä tahansa sovelluksessa, jolloin käyttäjä näkee näytön alareunassa viimeksi avoinna olleet sovellukset sekä viisi Androidin ehdottamaa sovellusta. Koko sovellusvalikon saa auki pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin kaksi kertaa. Nämä kaksi elettä korvaavat siis käytännössä kaikki Androidin sovelluksiin liittyvät eleet.

Yksi toiminnoista on myös kätevämpi kuin iOS:ssä. Android P:ssä pystyy nimittäin selaamaan nopeasti kaikkien sovellusten läpi liu'uttamalla sormea näytön alareunaan sijoitettua palkkia pitkin. Se muistuttaa hieman videosovellusten alareunasta löytyvää aikajanaa – aikajana on vain korvattu sovellusten pikakuvakkeilla.

Uusi äänenvoimakkuudensäätö ja manuaalinen kytkin näytön suunnan valitsemiseksi

Äänenvoimakkuudensäätö on löytänyt jälleen uuden paikan ja tällä kertaa se nähdään näytön oikeassa reunassa fyysisten äänenvoimakkuudensäätöpainikkeiden vieressä. Uusi paikka tuntuukin hyvin loogiselta.

Aiemmin puhelin on pyrkinyt päättelemään, haluatko säätää median vai ilmoitusten äänenvoimakkuutta, joka on ollut toisinaan hieman epäkäytännöllistä. Suurin osa käyttäjistä haluaa säätää yleensä median äänenvoimakkuutta, joten Google on päättänyt tehdä siitä oletuksen. Ilmoitusten äänenvoimakkuutta saa jatkossa säädettyä painamalla erillistä näytölle ilmestyvään liukusäätimeen sijoitettua painiketta.

Myös näytön suunnan saa vaihdettua pystystä vaakatasoon manuaalisesti. Puhelinta kääntäessä näytölle ilmestyy jatkossa pop-up-ikkuna, joka kysyy, haluatko vaihtaa näytön suunnan. Android P:n myötä voit siis makoilla sohvalla tai sängyllä ilman, että puhelimesi kääntää näytön automaattisesti vaakatasoon.

Dashboard ja Shush

Kuljemme nykyään liimattuna puhelimiemme näyttöihin, mutta kuinka paljon oikeastaan käytämme aikaa puhelimella roikkumiseen?

Android P tarjoaa fitness-trackerin kaltaisen tavan seurata puhelimen ja erillisten sovellusten käyttöä. Tarkoituksena on rohkaista käyttäjää tehokkaampaan elämäntapaan ja ehkäistä turhaa puhelinriippuvuutta.

Toimintoon saa jopa asetettua ajastimien tiettyjen sovellusten kohdalle, jonka jälkeen Android ilmoittaa sinulle, että olisi aika sulkea Instagram ja lähteä ulos ystävien kanssa. Käyttöliittymään on lisätty myös uusi Shush-toiminto, joka ei ainoastaan hiljennä ilmoituksiasi, vaan myös piilottaa ne näytöltä. Se onkin mitä mainioin ominaisuus kaikille, joiden on hankala keskittyä opiskeluun tai töihin jatkuvien viestien ja ilmoitusten lomassa.

Lue alta myös vaikutelmamme aiemmasta Android P Developer Preview 1:stä

Aiemmat ensivaikutelmamme Android P:stä

Pienen säätämisen jälkeen saimme vihdoin ladattua Android P:n Google Pixel XL:ään. Huomasimme välittömästi pieniä visuaalisia muutoksia käyttöliittymässä.

Kuva 1/2 Kuva 2/2

Teksti on aiempaa terävämpää ja kaikki valikot ovat aiempaa värikkäämpiä. Google on kehittänyt siirtymäanimaatioitaan sulavammiksi ja osa toiminnoista on sijoitettu uusiin paikkoihin. Käyttöliittymä tuntuu yleisesti ottaen tuoreelta, vaikka kyseessä onkin vasta kehittäjille suunnattu versio.

Huomaat eron jo katsoessasi kelloa, sillä se on sijoitettu nyt näytön vasempaan yläreunaan. Suoraan kellon vierestä löytyy rivi erilaisia sovellusikoneja, joiden sijainti saattaa muodostua pieneksi ongelmaksi, jos a) käytät paljon sovelluksia b) jos seuraavassa Android-puhelimessasi on notch (onneksi Google on varautunut tähänkin).

Pixel Launcherissa on nyt pyöristetyt reunat, joten sen ulkonäkö on yhtenäinen ilmoitusikkunoiden kanssa. Muutos on toki pienehkö, mutta se peilaa sitä ulkoasua, johon Google pyrkii Android P:llä.

Joudut siristämään silmiäsi nähdäksesi tämän hyödyllisen uudistuksen.

Google on uudistanut myös Ambient Displayn. Ajan alapuolella ei näy enää päivämäärää tai viikonpäivää, mutta näytöstä löytyy yhä sovellusten ilmoituskuvakkeet.

Puhelinta ei myöskään tarvitse enää herättää tarkistaakseen akun varauksen. Prosentit voi nimittäin tarkistaa nyt näytön alareunasta. Odotamme innolla muitakin muutoksia Ambient Displayhyn sitä mukaa, kun näemme uusia päivityksiä käyttöjärjestelmään.

Kuva 1/3 Small notch Kuva 2/3 Medium notch Kuva 3/3 iPhone X-sized notch

Näytön asetuksia kaivelemalla pääsee käsiksi simulaatioon, jonka avulla voi kokeilla, miltä käyttöliittymä näyttäisi erikokoisten notchien kanssa. Käyttäjät ja kehittäjät voivat kokeilla kolmea erilaista notchia, joten Google selvästi uskoo näytön lovien yleistyvän merkittävästi Android-puhelimissa. Ominaisuus näyttää melko huvittavalta Pixel XL:n valtavien reunojen lisänä, mutta arvostamme sitä, että Google on ottanut trendin huomioon käyttöliittymää suunnitellessaan.

Mitä haluamme nähdä valmiissa versiossa?

Android P on jo nykyiselläänkin yllättävän hiottu, mutta haluaisimme silti nähdä mielellämme ainakin seuraavat muutokset:

1. Nopeammat päivitykset eri valmistajien puhelimiin

Monet Android-käyttäjät ovat joutuneet totuttelemaan siihen, että Googlen omia Pixel-puhelimia lukuun ottamatta päivityksiä joutuu toisinaan odottamaan tuhottoman kauan.

Toivomme, että Google yrittää tehdä muutoksen asiaan uuden Android P:n myötä. Päivitysten hitaus johtuu todennäköisesti lähinnä puhelinvalmistajista, mutta uskoisimme silti, että Googlekin voisi vaikuttaa asiaan jollain tavalla.

Itse asiassa Google työstää jo tällä hetkellä Project Trebleksi ristittyä projektia, jonka tavoitteena on vähentää laitevalmistajien työtä taatakseen käyttöliittymän yhteensopivuuden omiin puhelimiinsa.

Jää nähtäväksi, saako Google ratkaistua haasteen kyseisen projektin myötä, mutta toivomme joka tapauksessa nopeampi päivityksiä myös muiden valmistajien puhelimiin.

2. Liikuteltava hakukenttä ja päivämäärä-widgetit

Kaikki käyttäjät eivät halua samannäköistä käyttöliittymää, toivottavasti Android P tarjoaa enemmän muokattavuutta.

Ylistämme usein perus-Androidien pelkistettyä ulkoasua ja kevyttä käyttöliittymää, johon ei ole lisätty puhelinvalmistajien omia lisäsovelluksia. Kolikon kääntöpuolena on se, ettei käyttäjä pysty myöskään muuttamaan käyttöliittymän ulkoasua, kuten siirtämään hakukenttää tai päivämäärä-widgettiä.

Suurin osa käyttäjistä on luultavasti tyytyväisiä widgettien loogisiin sijainteihin, mutta toivoisimme silti, että niitä voisi liikutella vapaasti muiden widgettien tavoin. Onhan kyseessä kuitenkin Android eikä iOS.

3. Muokattavampi käyttöliittymä

Muokattavuudesta puheen ollen, haluaisimme ylipäätäänkin nähdä entistä joustavamman käyttöliittymän.

Jotkin kolmannen osapuolen versiot mahdollistavat esimerkiksi kustomoitavat eleet ja siirtymäanimaatiot, mutta suurimmaksi osaksi käyttäjä joutuu tyytymään Android Oreon omiin vakioasetuksiin.

Tietysti käyttäjät voivat valita perusversion sijaan jonkin kolmannen osapuolen tarjoaman vaihtoehdon, mutta he menettävät samalla Oreon ulkoasun ja toiminnallisuuden. Haluaisimmekin nähdä Android P:ssä entistä enemmän sisäänrakennettuja vaihtoehtoja käyttöliittymän muokkaamiseen.

4. Haluamme saada Pixel-launcherin kaikille laitteille

Pixel-launcher on sulavalinjainen Android ja näkisimme sen mielellämme myös muissa Android-laitteissa

Jos käytät Android-puhelinta, siitä löytyy todennäköisesti Googlen viimeisin Android Oreo -käyttöliittymä. Et kuitenkaan saa siitä sellaista käyttökokemusta, jonka Google on käyttöliittymälle suunnitellut – ellet sitten omista jotakin Pixeleistä. Haluaisimmekin saada loistavan Pixel-launcherin saataville myös kolmannen osapuolen laitteille.

Pixel-launcher on itse asiassa Google Play -kaupassa, mutta sen saa asennettua ainoastaan Googlen omiin laitteisiin. Toivomme, että Android P:n myötä muutkin käyttäjät pääsisivät nauttimaan puhtaasta Android-kokemuksesta.

5. Tasapuoliset ominaisuudet valmistajasta riippumatta

Vaikka laitteessasi olisi uusin Android, et välttämättä saa kaikkia uusia ominaisuuksia käyttöösi välittömästi.

Esimerkiksi Google Assistantia saatiin odottaa moniin laitteisiin, vaikka niissä oli jo Android Nougat -käyttöliittymä. Google Lens ei edes kuulunut Android Oreo -päivityksen päätiedostoihin.

Toivomme siis, että Android P tuo kaikki tärkeimmät ominaisuudet samanaikaisesti Android-puhelimiin valmistajasta riippumatta.

6. Kuva kuvassa -ominaisuus kaikkiin sovelluksiin

Kuva kuvassa -ominaisuus on kätevä, mutta toimii vain muutamien sovellusten kanssa

Kuva kuvassa -ominaisuus on yksi Android Oreon suurimmista uutuuksista, mutta sen käyttötarkoitukset ovat silti melko rajalliset. Yhteensopivia sovelluksia on niin vähän, että toiminto ei yksinkertaisesti kykene saavuttamaan koko potentiaaliaan.

Tämä saattaa korjautua ajan myötä jo Oreossa, mutta toivomme, että siihen tulee muutos viimeisteen Android P:n ilmestyessä.

7. Uudistuksia myös tableteille

Android on erinomainen puhelimessa, mutta olemme aistineet, ettei Google ole panostanut yhtä paljoa tablettien käyttöliittymiin. Tunne on vain vahvistunut sen jälkeen, kun Apple julkaisi voimakkaasti tablettien käyttökokemukseen keskittyvän iOS 11:ta.

Google voisi ottaa tässä mallia Applesta. Haluaisimme nähdä esimerkiksi kaikkien Android-käyttöjärjestelmien välisen drag-and-drop-toiminnon. Ehkä Google voisi myös vihdoinkin tuoda Assistantin tabletteihin.