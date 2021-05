Google IO 2021: päivämäärä, rekisteröityminen ja kaikki odotettavissa olevat julkistukset

Google IO 2021 in pian täällä. Applen WWDC 2021:n tapaan se järjestetään tänä vuonna ainoastaan verkossa, ja ensimmäiset keynote-tilaisuudet käynnistyvät 18. toukokuuta. Jos olet kiinnostunut yhtiön uusista tuotteista ja ohjelmapaljastuksista, voit seurata niitä turvallisesti kotoa käsin.

Google on pitänyt toistaiseksi paljastukset vielä visusti salassa, mutta näemme todennäköisesti tällä viikolla uudet Android 12:n ominaisuudet, Pixel 5a -puhelimen, Pixel Watchin, uuden Home Hubin, Wear OS -päivityksiä sekä Pixel Buds A:n. Näiden lisäksi tapahtumassa saatetaan julkistaa muita tuotteita, jotka ovat onnistuneet välttämään vuodot.

Yhtiö peruutti viime vuonna tapahtuman pandemian vuoksi, joten emme olleet alkuun varmoja, nähtäisiinkö Google IO:a vielä tänäkään vuonna. Siksi odotammekin innolla, mitä Googlella on tänä vuonna tarjota kuluttajilleen.

Sundar Pichai käynnistää tapahtuman 18. toukokuuta keynote-puheellaan, joka on nähtävissä ilmaiseksi. Sen jälkeen tapahtuma jatkuu parin päivän ajan virtuaalisilla kehittäjäkonferensseilla, jotka maksavat normaalisti tuhansia euroja ja vaativat luonnollisesti lentolipun Kaliforniaan. Tänä vuonna tapahtumiin voi sen sijaan osallistua ilmaiseksi rekisteröitymällä tapahtumaan Googlen tapahtumasivulta.

Emme tiedä mitään virallista ennen kuin 18. toukokuuta järjestettävän keynoten jälkeen, mitä kaikkea Google aikoo tapahtuman aikana julkistaa. Olemme kuitenkin kuulleet riittävästi huhuja ja vuotoja, joiden perusteella voimme spekuloida, mitä kaikkea tapahtumassa nähdään. Olemme koonneetkin alle ennusteemme Google IO 2021:ssä nähtävistä sovelluksista ja laitteista, sekä kerromme, miten virtuaalitapahtuma toimii.

Milloin Google IO 2021 järjestetään?

Google paljasti järjestävänsä kehittäjille suunnatun konferenssin tiistain 18. toukokuuta ja torstain 20. toukokuuta välisenä aikana. Yhtiö on aiempina vuosina järjestänyt tapahtuman usein toukokuun puoliväliin, joten ajallisesti mikään ei ole muuttunut.

Google IO 2021:n avauspuhe järjestetään 18. toukokuuta kello 20:00 Suomen aikaan. Developer-keynote käynnistyy 15 minuuttia avauspuheen jälkeen.

Miksi Google IO järjestetään ainoastaan verkossa?

Google peruutti tapahtuman toukokuussa 2020 samaisen vuoden maaliskuussa juuri, kun pandemia alkoi levitä maailmalla, teki tapahtumien järjestämisestä turvatonta ja lukitsi asukkaat koteihinsa. Ilmeisesti vielä tuolloin vastaavan tapahtuman järjestäminen digitaalisesti ei olisi onnistunut niin lyhyellä varoajalla, kun taas myöhemmin samana vuonna järjestetty Applen WWDC 2020 saatiin muutettua pelkästään verkossa näytettäväksi.

Tapahtuma on yleensä järjestetty Kaliforniassa sijaitsevassa Shoreline Amphitheaterissa, jossa keynote-keskustelut ja sitä seuraavat kehittäjäkonferenssit on pidetty. Tällä hetkellä COVID-19-rajoitukset kyseisessä osavaltiossa höllentyvät kuitenkin vasta kesäkuun puolivälissä.

Joten vaikka Google haluaisi järjestää tapahtuman fyysisesti, se joutuisi siirtämään tapahtumaa kuukaudella eteenpäin, mikä saattaisi puolestaan sekoittaa julkistettavien tuotteiden julkaisuikkunaa. Tämän lisäksi yhtiö on todennäköisesti suunnitellut verkkotapahtumaa jo vuoden ajan.

Miten Google IO 2021 toimii?

Satunnaiset Google-käyttäjät saattavat yhdistää Google IO:n keynote-puheeseen, joka on lähetetty aina kaikille. Aiempina vuosina käyttäjillä on kuitenkin ollut mahdollisuus ostaa pääsy Googlen kehittäjätapahtumiin, uusien tuotteiden demotilaisuuteen, koodauspajoihin ja muihin ammattilaisten ja harrastelijoiden järjestämiin tapahtumiin.

Tänä vuonna kaikki samat tapahtumat järjestetään virtuaalisesti ja niihin pääsevät kaikki halukkaat ilmaiseksi. Edellisinä vuosina työpajat ja muut ovat maksaneet jopa tuhansia dollareja, joten niiden kokeminen on ollut monille miltei mahdotonta.

Osa Google IO 2021:n tapahtumista näytetään tänä vuonna ilmaiseksi kaikille suorana, minkä lisäksi niistä tarjotaan myös videot katsottavaksi jälkeenpäin. Osaan täytyy varata paikka etukäteen, sillä niissä on rajallinen määrä (virtuaalisia) paikkoja.

Voit tutustua Google IO:n aikatauluihin jo nyt, josta löytyy tarkat ajankohdat keynote-puheille, kyselytunneille, työpajoille, kohtaamisille ja kehittäjäsessioihin. Monet näistä ovat liian teknisiä satunnaiskatsojalle, mutta aikataulun voi suodattaa myös näyttämään pelkästään aloitteleville suunnatun sisällön osalta (Beginner).

Emme voi ennustaa, mitkä tapahtumat ovat mielenkiintoisimpia juuri kullekin, mutta voimme paljastaa, että olemme itse kiinnostuneita ainakin muutamista paneeleista. Yksi tällainen on työpaja nimeltä "Create your first tile in Wear", jossa käytetään "viimeisintä Tilesin API-julkaisua". Tämä viittaisi siihen, että Wear OS on saamassa merkittävän päivityksen ja Google on jo kertomassa kehittäjille, miten he voivat hyödyntää sitä.

Kyseinen työpaja on kuitenkin suunnattu enemmänkin ammattilaisille, eikä niinkään satunnaisille tekniikasta kiinnostuneille. TechRadarin lukijat voivat tosin olla kiinnostuneita "What's New with X"-keynoteista, joissa käsitellään muun muassa Androidia, Google Playta, Google Assistantia, koneoppimista, Chrome OS:ää ja älykoteja. Nämä kaikki saattavat laajentua, jos tapahtumassa julkistetaan uusia tuotteita.

Näiden lisäksi voit osallistua kyselytunteihin (AMA) juuri kiinnostavaan alueeseen liittyen ja kysyä suoraan Googlen kehittäjiltä, miten uudet muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa. Toinen vaihtoehto on osallistua eri ammattilaisten järjestämiin tapaamisiin.

Mitä voimme odottaa Google IO 2021:ltä?

Perustuen siihen, millaisia tuotteita Google julkaisee vuosittain ohjelmiston ja tuotteiden osalta, sekä millaisia huhuja ja vuotoja on ollut liikkeellä, tiedämme suunnilleen, mitä Sundar Pichai ja muut Google-johtajat aikovat paljastaa Google IO 2021 -keynotessa.

Tässä tärkeimmät seikat:

Android 12

Viimeisin Android-käyttöjärjestelmä on ollut jo kehittäjille suunnatussa betassa Pixel-puhelinten osalta, joten olemme 100-prosenttisen varmoja siitä, että Google aikoo esitellä Android 12:n tarkemmin lavalla.

Apple julkistaa lähes varmuudella iOS 15:n kesäkuussa WWDC-tapahtumassa, joten Google haluaa päästä markkinoille ensin ja esitellä uusia innovaatioitaan. Yhtiö saattaa jopa julkistaa Android 12:n avoimen betan, joskaan tätä ei ole varmistettu.

Kehittäjien betaversioihin tutustuneet ammattilaiset ovat löytäneet uudesta käyttöjärjestelmästä mielenkiintoisia parannuksia edeltäjään: paremmat yksityisyysasetukset kameraa tai mikkiä käyttäessä, lisätukia ulkopuolisille kauppapaikoille, uudistettu App Pairs parempaa moniajoa varten, paranneltu widget-päävalikko ja paljon muuta.

Näiden myötä olemme saaneet tietää yhä uusista ominaisuuksista, kuten ultrahämärätilasta. Toivomme kuulevamme lisää Android 12:n avoimesta betasta Google IO 2021:ssä, minkä lisäksi Google on saattanut pitää jemmassa joitain isompia parannuksia juuri tapahtumaa varten.

Pixel 5a

Vaikka eräät varsin vakuuttavat huhut ovat väittäneet Pixel 5a:n olevan lakkautettu, olemme saaneet kuulla, että Google aikoo julkistaa uuden budjettipuhelimen Yhdysvalloissa ja Japanissa. Maailmanlaajuinen puolijohdepula on johtanut tosin aavistuksen pienempään julkaisuerään.

Jon Prosser paljasti hiljattain, että Pixel 5a julkaistaisiin 11. kesäkuuta, jolloin toukokuussa tehtävä julkistus olisi ajallisesti täydellinen ajankohta. Google on viimeksi julkistanut Pixel 3a:n Google IO 2019:ssä, ja olisi todennäköisesti tehnyt saman Pixel 4a:lle vuonna 2020, jos tilanne olisi ollut toinen.

Julkisuuteen vuotanut renderöinti Pixel 5a:sta paljastaa puhelimen, joka näyttää lähes identtiseltä Pixel 4a 5G:n kanssa. Siinä on samat värit, samat kamerat, 6,2 tuuman näyttö, selkämyksessä oleva sormenjälkitunnistin sekä 3,5 mm kuulokeliitäntä.

Mahdollinen Pixel 5a:lla otettu valokuva näytti melko hyvältä, mutta se käytti samaa f/2,2 ultralaajakulma linssiä ja HDR+:aa, jotka löytyvät jo Pixel 4a 5G:stä.

Voimme vain toivoa, että Pixel 5a:n komponentit ovat oikeasti paremmat kuin näiden vuotojen perusteella. Viime vuoden malli ei suinkaan ollut huono puhelin, mutta se ei ollut mitenkään järisyttävän mullistavakaan.

Epätodennäköistä: Pixel 6, Pixel Fold, tai Pixel suorittimen parannukset

Googlen tiedetään aktiivisesti kehittävän Pixel 6:ta ja taitettavaa Pixel-puhelinta, jotka saatetaan julkaista samanaikaisesti lokakuussa 2021. Jos julkistuspäivä on totta, siihen on vielä sen verran aikaa, ettei Google välttämättä esittele uusia puhelimia vasta kuin lähempänä syksyä.

Esimerkiksi viime lokakuussa julkaistu Pixel 5 paljastettiin virallisesti vasta syyskuun lopussa.

Toisaalta olemme nähneet Pixel 6:sta hiljattain vuotaneen kuvan, jonka väitetään esittelevän puhelimen merkittävästi uudelleenmuokattua muotoilua sekä mahdollisesti Pixel 6 Pron. Kyseiset prototyypit saatetaan nähdä jo tapahtumassa, mutta ottaen huomioon, ettei niistä ole vuotanut vielä mitään muuta tietoa, epäilemme tätä vahvasti.

Sen sijaan Google saattaa välttää näistä malleista puhumisen kokonaan ja keskittyvän sen sijaan uuteen GS101 Whitechapel -järjestelmäpiiriin, jonka huhutaan löytyvän sekä Pixel 6:sta että taitettavasta Pixel-puhelimesta. Tämä viittaisi puolestaan siihen, että piirijärjestelmä ja Android 12 on suunniteltu toimimaan saumattomasti keskenään.

Pixel-puhelimissa on perinteisesti käytetty Qualcommin Snapdragon-suoritinta, mutta saimme hiljattain kuulla Googlen kehittävän omaa järjestelmäpiiriä (SoC) yhdessä Samsungin kanssa.

Emme kuitenkaan tiedä vielä, miten hyvin Googlen SoC pärjää Snapdragonille tai Applen omalle Bionic-sirulle. Mutta kerta tieto on jo julkista, Googlen olisi hyvä esitellä omat Whitechapel-sirut kaikille ja näyttää, miten ne pärjäävät kilpailijoitaan vastaan.

Jos Pixel 5a:ssa on kuitenkin vielä Snapdragon-suoritin ja Pixel 6:ta ei nähdä lainkaan, silloin myös Whitechapelin julkistus saattaa siirtyä loppuvuoteen.

Uudet Fitbit-tuotteet tai Wear OS -päivitykset

Siitä lähtien, kun Google osti itselleen Fitbitin, olemme olleet kiinnostuneita, miten tämä näkyy parhaiden Fitbitien osalta tulevaisuudessa.

Google IO 2021 olisikin täydellinen aika esitellä yhtiön Fitbit-suunnitelmat ja mahdollisesti julkistaa täysin uudet WearOS-käyttöiset Fitbit-älykellot.

Hiljattain julkaistu Gboard-päivitys Wear OS:lle paljasti loppuvuodesta nähtävän lisää ominaisuuksia käyttöjärjestelmään, joten saatamme kuulla niistä enemmän tällä viikolla. Tapahtuman julkistettu aikataulu viittaisi ainakin siihen.

Vaikka tapahtumassa ei nähtäisi lainkaan uusia tuotteita, Google saattaa tehdä Wear OS -käyttöjärjestelmästään houkuttelevamman kuluttajille, sillä tuleva Galaxy Watch 4 on siirtymässä Wear OS:n puolelle.

Googlen täytyykin käännyttää kuluttajansa Wear OS -älykellojen osalta ja niiden tulevaisuudesta, jos yhtiö meinaa tehdä siitä tasavertaisen kilpailijan Applen älykelloille.

Uusi Chromecast?

Hiljattain julkaistussa FCC-listauksessa paljastui Googlen kehittävän uutta Chromecastia, jossa olisi ladattava akku tai potentiaalisesti uutta Nest Audiota.

Vaikka rakastamme Chromecastia, markkinoilla riittää tilaa päivitetylle mallille, joka korvaisi sittemmin jo myynnistä poistuneen Chromecast Ultran. Mieluiten sellaisen, jolla voi pelata myös Google Stadian pelejä, jossa on ethernet-liitäntä ja sujuvampi suoratoisto.

Emme kuitenkaan ole järin positiivisia sen suhteen, että tällainen laite esitellään Google IO 2021:ssä, koska Google on sanonut, että laitteen täytyy pysyä luottamuksellisena 24. syyskuuta asti.