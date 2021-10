Ensiarviossa Google Pixel 6

Google Pixel 6 on kiinnostava puhelin, jolla on mahdollisuus kilpailla muiden lippulaivamallien kanssa. Emme kuitenkaan tiedä riittävästi yhtiön omasta Tensor-järjestelmäpiiristä sanoaksemme tätä varmasti. Muutoin Pixel 6 vie tutun puhelinsarjan rohkeaan uuteen suuntaan niin muotoilun, kameran kuin Android 12:ta tukevien sovellusten avulla.

Google Pixel 6 on aikeissa mullistaa Googlen älypuhelinmalliston, ja vaikka olemme ennättäneet testata uutta puhelinta vain hetken aikaa, ensivaikutelmat tuntuvat positiivisilta.

Yhtiön tuorein malli on laadukkaampi kuin edeltäjänsä, muotoilultaan ohuempi ja siinä on tehokkaat kamerat. Ennen kaikkea se käyttää Googlen uutta Tensor-järjestelmäpiiriä, joka on samalla yhtiön ensimmäinen itsensä kehittämä siru. Emme voi kuitenkaan puhua suorituskyvystä vielä kunnolla, sillä emme ole ennättäneet testaamaan puhelinta.

Joten vaikkemme tiedä, miten hyvin Pixel 6 pärjää muiden puhelinten rinnalla, tiedämme siinä olevan 8 Gt RAM-muistia, joko 128 tai 256 Gt tallennustilaa sekä 4 612 mAh akku. Näyttönä toimii 6,4 tuuman 90 Hz OLED-paneeli (2 400 x 1 080), joka on kookkaampi kuin monissa kilpailevissa lippulaivamalleissa. Virkistystaajuus on tavanomaista 60 Hz näyttöä sulavampi, mutta oikeastaan nykyään jo melkein minimivaatimus puhelinten kohdalla.

Pixel 6:n toinen kiinnostava ominaisuus on sen kameraominaisuudet, sillä Google tuo kuluttajien käsiin korkearesoluutioisen kennon ja laadukkaan kameraohjelmiston, joilla napata näyttäviä kuvia.

Takakamerana toimii 50 megapikselin pääkamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma, jossa on 114 asteen näkökenttä. Emme ole kuitenkaan ennättäneet testata näitä vielä kunnolla, mutta odotamme niiden napsivan laadukkaita ja korkearesoluutioisia kuvia.

Lisäksi Google Pixel 6 on ensimmäinen Android 12:lla myyntiin saapuva puhelin, joten siitä löytyy paljon uutta koluttavaa myös ohjelmiston osalta.

Uuden käyttöjärjestelmän ominaisuuksiin lukeutuu muun muassa Material You -väripalettikoordinoija, joka synkronoi widgettien ja käyttöliittymän ikonit sopimaan sävy sävyyn valitun väriteeman kanssa. Nämä ovat vain muutamia tulevia ominaisuuksia, sillä Google ei ole julkistanut kaikkea vielä virallisesti. Lisäksi Android 12 tarjoaa muutamia täysin yksilöllisiä ominaisuuksia ainoastaan Pixel 6:lle ja Pixel 6 Prolle.

Perusmalli saapuukin markkinoille tehokkaamman Pro-mallin kera, jossa on isompi näyttö ja kookkaampi 5 000 mAh akku. Sen 6,7 tuuman OLED-näyttö tarjoaa myös terävämmän kuvan, kiitos QHD Plus -resoluution (3 120 x 1 440) sekä 120 Hz virkistystaajuuden. Lisäksi Pro-mallissa on 12 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa, sekä kolmas takakamera: periskooppilinssi 4-kertaisella tarkennuksella.

Pixel 6 Pro on tosin myös huomattavasti kalliimpi kuin Pixel 6, mutta niissä molemmissa on yhtiön odotettu uusi Tensor-järjestelmäpiiri. Hinnoiltaan puhelimet ovat 599 dollaria ja 899 dollaria Yhdysvalloissa. Suomen hintoja tai edes saatavuutta ei kuitenkaan toistaiseksi tiedetä.

(Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Google Pixel 6 esiteltiin virallisesti 19. lokakuuta yhdessä Google Pixel 6 Pron kanssa. Puhelimet julkaistaan maailmanlaajuisesti 25. lokakuuta, mutta Suomen tilanteesta ei ole silti tietoa. Yhtiön aiemmat Pixel-mallit ovat saapuneet tänne vaihtelevasti.

Hinnaltaan Google Pixel 6 alkaa 599 dollarista, jolla saa pienemmän 128 Gt version. Suomen hinnat eivät ole vielä tiedossa.

Tehokkaampi ja kookkaampi Google Pixel 6 Pro maksaa puolestaan 899 dollaria.

Värien osalta saatavilla on kolme eri sävyä: mustanharmaa, sinivihreä ja punainen.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Google Pixel 6 on muotoilultaan täysin uudenlainen, joskin uutta ilmettä esiteltiin jo muutama kuukausi ennen virallista julkistusta. Uusi malli tarjoaakin kaksivärisen yleisilmeen, jota dominoi puhelimen yläpäässä oleva poikittainen kamerajärjestelmä. Muotoilun osalta kyseessä on rohkea ratkaisu, eikä esimerkiksi sopivien suojakuorien löytäminen puhelimeen ole välttämättä kovin helppoa.

Yhtiön omassa silikonikotelossa on tosin kameroiden ylä- ja alapuolella pienet pehmusteet, jotka suojaavat linssejä naarmuuntumasta. Epäilemme silti kamerablokin kestävyyttä puhelimen pudotessa, emmekä toistaiseksi tiedä, suojaako linssejä sama Gorilla Glass Victus -lasi, jolla puhelimen etuosa on päällystetty.

Pixel 6 makaa pöydällä joka tapauksessa vinottain, sillä kookas kamerablokki nostaa puhelimen toisen pään ilmaan rampin lailla. Mutta toisin kuin iPhone 13:ssa tai Galaxy S21:ssä, kamerajärjestelmä on koko puhelimen levyinen, joten se ei sentään keiku pöydällä ollessaan. Odotamme kuitenkin, että muotoilu jakaa melko vahvasti mielipiteitä.

(Image credit: Future)

Muotoseikat eivät ole kuitenkaan ainoa seuraus kamerablokista, vaan myös Pixel 6:n paino on kilpailijoitaan suurempi. 207 grammaisena se on painavampi kuin iPhone 13, 13 Pro, Galaxy S21 tai S21 Plus. Paino jakaantuu nimenomaan puhelimen yläpäähän, joten yhdellä kädellä laitetta pitäessä kannattaa huolehtia, että ote on tiukka. Nämä saavat puhelimen myös tuntumaan muita malleja erilaisemmalta, eikä sitä välttämättä saa noukittua taskusta tai laukusta niin nopeasti käsiinsä.

Selkämys on puolestaan pinnoitettu lasilla, minkä lisäksi sen metallinen mattapäällysteinen runko on tutunoloinen Pixel 5:stä. Käytetyt materiaalit eivät myöskään tunnu halvoilta. Virta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet sijaitsevat näytön oikeassa laidassa, ja pienempisormisilta näihin pääsy voi olla paikoin hieman hankalaa.

IP68-luokitus takaa puolestaan pölyn- ja vedenkestävyyden, joten sen pitäisi selvitä reissut rannalle ja sateessa ongelmitta.

Yleisilme on myös yhtiön aikaisempia malleja paljon suorempi. Pyöristetyt reunat on korvattu tasasivuisilla kulmilla, mikä muistuttaa hieman Sony Xperia 1 III:a.

Muotoiluun tehdyt muutokset saavatkin Pixel 6:n näyttämään paljon aikuismaisemmalta ja laadukkaammalta, mikä on ilmeisesti ollut yhtiön tavoitekin.

Aiempien mallien lailla Pixel 6:ssa ei ole myöskään kuulokeliitäntää, mutta jos yhtiön historiaan on luottaminen, näemme sen luultavasti myöhemmin julkaistavassa edullisemmassa Pixel 6a -mallissa.

(Image credit: Future)

Näyttö

6,5 tuuman OLED-näyttö on suurin koskaan Pixel-puhelinten osalta, joskin se jää yhtiön uuden Pixel 6 Pron taakse, jossa on 6,7 tuuman näyttö.

Perusmallin näyttö tarjoaa Full HD+ -resoluution (2 400 x 1 800), jonka pikselitiheys jää 441. Tämä vastaa suunnilleen samassa hintaluokassa olevien puhelinten tarkkuutta. Lisäksi näyttö tukee 1 000 000:1-kontrastia sekä HDR:ää.

Näytön virkistystaajuus on puolestaan 90 Hz, joka tekee verkkoselailusta ja videoiden katselusta asteen sulavampaa. Tutustumme näyttöön kuitenkin tarkemmin lopullisessa arvostelussa.

Nykypäivänä 90 Hz näytöt alkavat olla kuitenkin niin yleisiä, että Pixel 6:ssa olisi mieluusti nähnyt korkeamman virkistystaajuuden. Tämä on kuitenkin jätetty Pixel 6 Prolle, jossa on 120 Hz näyttö. Oletamme myös, että valtaosalle käyttäjistä 90 Hz riittää vallan mainiosti.

(Image credit: Future)

Kamera

Vaikka Pixel 6:ssa ei ole edeltäjäänsä useampaa kameraa, ne kaikki on päivitetty entistä korkeammilla megapikseleillä.

Takana komeilee 50 megapikselin pääkamera, jossa on 82 asteen näkökenttä ja f/1,85 aukko, sekä 12 megapikselin ultralaajakulma 114 asteen näkökentällä ja f/2,2 aukolla.

Edessä sijaitsee puolestaan 8 megapikselin punch-hole-kamera näytön keskellä ylhäällä. Kyseisen linssin aukko on f/2,0 ja näkökenttä 84 astetta.

Tarkennusta kaipaaville moinen löytyy ainoastaan Pro-mallista, mutta Pixel 6:ssa on Super Res Zoom -tarkennus, joka tarjoaa 7-kertaisen digitaalisen zoomin. Digitaaliset vastineet eivät ole kuitenkaan yhtään niin laadukkaita kuin optiset, sillä ne kroppaavat kuvan keinotekoisesti saavuttaakseen lupaamansa tarkennuksen. Tiedämme kuitenkin tarkemmin Super Res Zoomin laadusta varsinaisten testien jälkeen.

Emme olekaan ennättäneet testata puhelimen kameroita vielä kunnolla, joten emme tiedä, ovatko ne miten paljon parempia kuin Pixel 5:ssä olevat. Googlen uusi Tensor-järjestelmäpiiri lupaa ainakin hyvää kuvankäsittelyn osalta ja yhtiön entuudestaan vakuuttavan valokuvausohjelmiston rinnalla.

Uusi järjestelmäpiiri mahdollistaa myös monia muitakin ominaisuuksia, jotka tuodaan ennen pitkään myös vanhempiin Pixel-malleihin.

(Image credit: Future)

Suorituskyky ja akku

Google Pixel 6:n suorituskyky on edelleen suuri mysteeri, sillä emme tiedä toistaiseksi, kuinka tehokas yhtiön itsensä suunnittelema Tensor-järjestelmäpiiri on. Emme ole myöskään ennättäneet testata puhelinta riittävästi, että voisimme sanoa suorituskyvystä mitään lopullista. Muilta osin Pixel 6 tarjoaa kuitenkin varsin kohtuullisen annin 8 Gt RAM-muistilla ja joko 128 tai 256 Gt tallennustilalla.

Yhtiö ei kuitenkaan toista aiempien mallien keskinkertaista akkukestoa, sillä Google Pixel 6:ssa on 4 612 mAh akku, joka on jo tuntuvasti isompi kuin viime vuonna julkaistun Pixel 5:n 4 080 mAh. Pixel 6 Prossa koko kasvaa jo 5 000 mAh.

Odotammekin Pixel 6:n kestävän normikäytössä koko päivän, ja yhtiö itse väittää akun kestävän jopa 24 tuntia. Ja Extreme Battery Saver -tilaa käyttäen Google lupaa keston yltävän jopa 48 tuntiin – mutta tiedämme paremmin testattuamme puhelimen.

Latauksen osalta uusi malli tukee 30 W pikalatausta, mutta myyntipakkauksen mukana ei tule adapteria. Google liittyykin kilpailijoidensa rinnalle suojelemaan luontoa, joten virtalähteen joutuu ostamaan erikseen.

Yhtiön mukaan Pixel 6 lataa puolessa tunnissa 30 prosenttia akusta yhtiön omalla laturilla. Nopeuden osalta tämä ei vastaa lähellekään tämän hetken nopeimpia kännyköitä, kuten Xiaomi 11T Prota, jonka saa ladattua 120 W laturilla täyteen vain 17 minuutissa. Myös muissa Androidia käyttävissä lippulaivamalleissa on paljon nopeammat lataukset, mikä tekee Pixel 6:sta jopa hivenen tehottoman tältä osin.

Normilatauksen lisäksi Pixel 6 tukee 21 W langatonta latausta, mikä on vastaavasti hivenen laadukkaampi kuin useammissa kilpailijoissa oleva 10 tai 15 W langaton lataus.

(Image credit: Future)

Yhteenveto

Koska emme ole vielä ennättäneet testata Tensoria itse, on mahdotonta sanoa, kuinka paljon Google Pixel 6 parantaa edeltäjästään ja miten se vertautuu kilpailijoihin. Yhtiö itse väittää Pixel 6:n haastavan muut lippulaivamallit, joten odotamme sen vastaavan ainakin Samsung Galaxy S21:tä.

Kilpailijoiden huippumallistoa edullisemman hinnan osalta on kuitenkin vaikea sanoa, kilpaileeko se näiden kanssa nimenomaan suorituskyvyn vai ainoastaan hinta-laatusuhteen osalta.

Olemme kuitenkin varsin optimistisia Googlen uuden puhelimen osalta. Yhtiön kuvankäsittelyohjelma on ollut vakuuttava aiempina vuosina, ja tänä vuonna myös kamerat pystyvät ottamaan entistä yksityiskohtaisempia kuvia.

Uskomme Tensor-järjestelmäpiirin myös parantavan Pixel-mallien suorituskykyä ja siten Android-käyttökokemusta entisestään.

Silti Pixel 6:ssa on vielä hyvin paljon epävarmoja tekijöitä, mutta yhtäältä myös paljon innostusta herättäviä asioita. Toivottavasti yhtiö toisikin puhelimen tänä vuonna myös entistä useammalle alueelle, mukaan lukien Suomeen ihan näin virallisestikin.