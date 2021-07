Arvostelussa Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III ei tavoittele kaikkien suosiota, mutta Sonyn puhelimista pitäville tai monipuolista huippukameraa, upeaa näyttöä sekä mainiota akkukestoa etsivät voivat lopettaa puhelinmetsästyksen. Kyseessä on varsin hintava vaihtoehto, eikä se sovellu muotoilunsa puolesta ihan jokaiselle käyttäjälle. Kokonaisuus tekee tästä huolimatta vaikutuksen, sillä kyseessä on todellinen huippumalli.

JUMP TO:

Kahden minuutin pika-arvio

Sony Xperia 1 III on valmistajan paras lippulaivamalli vuosiin. Se tarjoaa huippuluokan näytön, mainion akkukeston sekä monipuolisuudestaan huolimatta helppokäyttöisen kameran.

Malli ei pyri kosiskelemaan jokaista, sillä puhelin sisältää monia Sonyn kännyköille tyypillisiä erikoisuuksia. Mikäli olet kuitenkin aiempina vuosina tykästynyt Xperia-mallien ominaisuuksiin, on kyseessä varteenotettava vaihtoehto.

Sony on korostanut laitteen olevan maailman ensimmäinen 4K 120 Hz -näytöllä varustettu älypuhelin. Väite on totta joskaan ei aivan niin merkittävä, sillä Sony on tällä hetkellä ainoa 4K-resoluutiolla varustettuja puhelimia valmistava yhtiö. 120 Hz:n virkistystaajuus sen sijaan on merkittävä parannus, ja se tekee käytöstä todella sulavaa.

21:9-kuvasuhde ei ole kaikille mieleen. Se on tarkoitettu erityisesti videoiden ja elokuvien katsomiseen, jolloin ruutu todella tuntuu valtavalta. Samalla ratkaisu tekee puhelimesta varsin korkean, minkä vuoksi pienikätiset voivat kokea mallin hankalaksi pidettäväksi. Vastavuoroisesti näyttö on paitsi Sonyn mutta koko markkinoiden parhaimmistoa.

Kamera on päivittynyt sitten Xperia 1 II -edeltäjän. Uudet ominaisuudet eivät mullista käyttöä, mutta monipuolisempi telekamera sekä pääkameran muutokset tekevät kokonaisuudesta aiempaa paremman.

Testiemme perusteella lopputulos on Sonyn helpoiten käytettävä kamera vuosikausiin. Automaattiset asetukset toimivat hyvin, minkä lisäksi erilaiset asetukset mahdollistavat entistä syvällisemmät työkalut kuvauskäyttöön.

Puhelimen suorituskyvystä pitävät huolen Qualcomm Snapdragon 888 -suoritin sekä 12 Gt RAM-muistia. Nämä tekivät testiajastamme todella miellyttävää ja sulavaa. Tallennustilan osalta voi valita 256 Gt:n ja 512 Gt:n välillä. Tekninen puoli tarjoaakin valtaosalle käyttäjistä enemmän kuin riittävän välineet.

Sony on parantanut akkua aiemmasta. Entistä kookkaampi akku sekä optimoitu suoritin saavat puhelimen jaksamaan kovallakin käytöllä läpi päivän. Mukana on myös langaton lataus sekä käänteinen langaton lataus.

Xperia 1 III on eittämättä kallis puhelin, jonka 21:9-kuvasuhde ei sovellu kaikkien tarpeisiin. Mikäli nämä eivät ole ongelmia ja etsit itsellesi erittäin tehokasta puhelinta huippunäytöllä, kyseessä on erittäin varteenotettava vaihtoehto.

Hinta ja julkaisupäivä

Hinta ja julkaisupäivä

Sony Xperia 1 III julkistettiin huhtikuun 14. päivä 2021. Malli saapuu myyntiin vasta elokuun 10. päivä, joten paljastuksen ja ilmestymisen välillä on poikkeuksellisen pitkä väli.

Ennakkomyynti on kuitenkin jo alkanut, ja Suomessa puhelimen saa varattua itselleen 1 299 euron suositushintaan. On myös syytä huomata, että ennakkomyynnin ajan on käynnissä erikoistarjous, jonka aikana saa kaupan päälle langattomat Sony WH-1000XM3 -vastamelukuulokkeet.

Muotoilu

Muotoilu

Xperia 1 III muistuttaa muotoilultaan Sonyn aiempia lippulaivamalleja. Mikäli olet pitänyt edeltävien sukupolvien luureja kädessäsi, tiedät jo nyt miltä uutukainen tuntuu.

Sonyn puhelimen erikoisuus on sen pitkä ja kapeamainen rakenne. Xperia 1 III sisältää 6,5-tuumaisen näytön 21:9-kuvasuhteella, mikä tekee mallista selkeästi pidemmän kuin esimerkiksi kilpailevat Samsung Galaxy S21 Ultra ja Xiaomi Mi 11.

Merkittävin muutos viimevuotiseen Sony Xperia 1 II -malliin on lievä paksuuntuminen. Kookkaamman akun vuoksi kertynyt paksuus ei saa onneksi puhelinta tuntumaan huonolta, vaan pikemminkin jopa aiempaa laadukkaammalta ja kestävämmältä. Painoa on 186 grammaa.

Kuva 1/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/4 (Image credit: TechRadar)

Puhelimen selustassa oleva lasipinta on hiottu taiten, joten laitteesta on helppo pitää kiinni varsin kookkaasta (165 x 71 x 8,2 mm) rakenteesta huolimatta. Suosittelemme kuitenkin erityisesti pienikätisiä hankkimaan erillisen suojakotelon, sillä luuri saattaa lipsahtaa otteesta aika ajoin.

Äänenvoimakkuudensäädin sekä virtapainike ovat sijoitettuna puhelimen oikeaan reunaan. Toisin kuin monessa muussa huippumallissa, sormenjälkitunnistin on näytön sijasta virtapainikkeessa.

Virtapainikkeen alla on erillinen nappi Google Assistant -virtuaaliavustajalle. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut järin hyödylliseksi testimme aikana. Painike on onneksi sen verran selvästi muiden alapuolella, että sen painaminen vahingossa on epätodennäköistä.

Reunan alaosassa on lisäksi erityinen suljinpainike kameralla kuvaamiseen. Sen klikkaaminen on vaivatonta erityisesti puhelimen ollessa vaaka-asennossa. Painikkeen päällä oleva muotoilu tekee oikean napin löytämisestä vaivattomampaa, joten Sony todella pyrkii kääntämään kaikki kivet käytön helpottamiseksi.

Puhelimen pohjassa sijaitsevat USB-C-liitäntä, SIM-kortin paikka sekä 3,5-millinen ääniliitäntä. Näistä viimeisimpänä mainittu Sony-puhelimien erikoisuus, sillä muut lippulaivamallit ovat jo hylänneet klassisen liitännän.

Mallissa on Sonyn huippumalleille tyypilliseen tapaan eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet. Ämyrit ovat saaneet lisäpuhtia, joten äänen pitäisi kuulua 30 prosenttia kovempaa kuin aiemmin. Ero ei jää huomaamatta, joten kyseessä on laadukasta puhelinkaiutinta etsivälle erinomainen vaihtoehto.

Näyttö

Näyttö

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

Sony hehkuttaa Xperia 1 III -mallia ensimmäiseksi 4K 120 Hz -näytöllä varustetuksi älypuhelimeksi. Kuten mainittua, tämä ei kuitenkaan ole valtaisa yllätys, sillä Sony on ainoa 4K-puhelinnäyttöjä hyödyntävä valmistaja. Tästä huolimatta lopputulos on vaikuttava.

4K-resoluutio ei yleensä pääse puhelimen pienellä näytöllä oikeuksiinsa. Erityisesti 6,5-tuumaisella ruudulla ero QHD:n ja 4K:n välillä jää todella pieneksi, mutta ehtoja 4K-elokuvia ja -videoita katsoessa ero on silminnähtävä.

Sen sijaan 120 Hz:n virkistystaajuus on ylisanojen ja alleviivauksen arvoinen. Sonyn aiemmat 4K-näytölliset puhelimet ovat tyytyneet 60 Hz:n lukemaan, mikä tuntuu uutuusmallin jälkeen vanhahtavalta. Virkistystaajuuden tuplaus tekee elokuvien katsomisesta, pelien pelaamisesta sekä sosiaalisen median seinän selailusta huomattavasti aiempaa sulavampaa.

Xperia 1 III mahdollistaa kaksi erilaista kuvatilaa. Oletuksena käytössä on Standard-tila, kun taas erillinen Creator-asetus tekee väritoistosta luonnollisempaa. Tämä mahdollistaa kuvaprosessoinnin muokkaamisen paremmin, mikä puolestaan tukee kuvaajien muokkaustyötä paremmin.

Huomasimme testin aikana hyödyntävämme pääasiassa Creator-tilaa. Se ei vaikuta juurikaan akkukestoon. Esimerkiksi puhelimen valikoiden värit eivät ole aivan yhtä kirkkaat kuin perustilassa, mutta erityisesti värit tuntuvat selvästi eloisammilta ja aidommilta videoita katsellessa.

Mikäli etsit luuria sarjojen ja elokuvien katsomiseen, Xperia 1 III on mainio vaihtoehto. Sen 21:9-kuvasuhde on varsin poikkeuksellinen ja mielenkiintoinen myös pelikäyttöön, sillä näet ruudulta yksinkertaisesti enemmän kuin muilla puhelimilla.

Kamera

Kamera

Sony on tällä kertaa keskittynyt hiomaan lippulaivamallinsa kameraa täydellisen uusimisen sijaan. Testiemme perusteella ratkaisu on erittäin perusteltu. Vaikka kameran automaattitilan otokset eivät ole aivan kirkkainta kärkeä, kestävät potretit vertailun mihin tahansa vuoden 2021 lippulaivapuhelimeen.

Laitteisto koostuu kolmesta 12 MP:n kamerasta. Pääkamerana on f/1,7-aukollinen ja 24 millimetrin polttovälillä varustettu laajakulmakamera. Sen rinnalla on entistä laajempaa aluetta ikuistava f/2,2 aukollinen 16mm ultralaajakulmakamera. 16 millimetrin polttovälisen ultralaajakulmakameran aukko on f/2,2.

Kuva 1/2 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar)

Xperia 1 III:n kamerajärjestelmän outolintu on adaptiivinen telekamera. Sen 1/2,9 tuuman kennolla varustetussa kamerassa on periskooppirakenteinen linssirakenne, joka muuttaa muotoaan kahden vaihtoehdon välillä: polttoväli on joko 70 tai 105 millimetriä ja aukon koko f/2,3 tai f/2,8.

Mihinkä moista ihmeellisyyttä voi oikein tarvita? Sonyn mukaan kahden erillisen telekameran sisällyttäminen tekee käytöstä aiempaa sulavampaa, mikä on testiemme perusteella aivan totta. Napsitut kuvat osoittautuivat testissämme laadukkaammiksi sekä monipuolisemmiksi kuin muilla puhelimilla.

70 mm:n polttovälin linssillä tarkennus yltää 2,9-kertaiseksi, kun taas 105 millimetrillä lukema on 4,4-kertainen. Lisäksi mukana on 12,5-kertaiseksi yltävä digitaalinen zoom. Telekameran zoomaus ei siis yllä samalle tasolle kuin vaikkapa Samsungin S21 Ultra, mutta se on yhtä kaikki laadukas lisä pääkameran oheen.

Vaikka Samsungin puhelimet yltävätkin Sonyn vastaavaa parempaan, tarjoaa Xperia 1 III monipuoliset työkalut myös kaukaa otettuihin kuviin. Alla on muutamia esimerkkiotoksia siitä, mihin Xperia 1 III kykenee:

Kuva 1/5 Ultra-wide (Image credit: TechRadar) Kuva 2/5 Laajakulma (Image credit: TechRadar) Kuva 3/5 2,9-kertainen tarkennus (Image credit: TechRadar) Kuva 4/5 4,4-kertainen zoom (Image credit: TechRadar) Kuva 5/5 12,5-kertainen digitaalinen zoom (Image credit: TechRadar)

Sony on korostanut puhelimen kameraa mainostaessaan Dual PDAF -automaattitarkennusta. Testeissämme se todella toimii ylisanojen arvoisesti. Laite seuraa eläimiä, ihmisiä ja muita liikkuvia kohteita taatakseen, että kuva on varmasti tarkka.

Tämä on erityisen hyödyllinen ominaisuus esimerkiksi lemmikkien leikkiä ikuistaessa, sillä karvakamut eivät yleensä tahdo pysyä paikallaan kuvaushetkeä varten. Automaattitarkennus teki kaikista otoksistamme tarkkoja ja laadukkaita.

Kuvien yksityiskohtaisuus ja värimaailman luonnollisuus tekevät vaikutuksen. Värit eivät ole aivan yhtä eläviä kuin vaikkapa Samsungin S21-puhelimilla tai iPhonella kuvatessa, sillä painopiste on aitoudessa. Mikäli haluat taltioida hetket juuri sellaisina kuin ne ovat olleet, Xperia 1 III on oikea työkalu taskuusi.

Pääkamera on pysynyt täysin ennallaan. Kuten Xperia 1 II:n tapauksessa, myös tällä kertaa selfiekuvat ovat laadukkaita. Puhelimen reunuksessa olevaan kameraloveen kätketty etukamera riittää 8 megapikselin f/2,0-aukollisella tekniikallaan mainiosti sosiaalisen median kuviin tai videopuheluihin.

Esimerkkikuvia

Esimerkkikuvia

Kuva 1/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 7/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 8/9 (Image credit: TechRadar) Kuva 9/9 (Image credit: TechRadar)

Suorituskyky ja ominaisuudet

Suorituskyky ja ominaisuudet

Xperia 1 III tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn. Tehojen takana on Qualcommin Snapdragon 888 -suoritin, joka on saanut seurakseen 12 Gt RAM-muistia.

Puhelin on saatavissa 256 Gt:n ja 512 Gt:n sisäisellä tallennustilalla. Toisin kuin aiemmissa Xperia-malleissa, tällä kertaa RAM-muisti on 12 Gt molemmissa versioissa. Tämän lisäksi lisätilaa kaipaavat voivat huokaista helpotuksesta, sillä puhelin sisältää paikan microSD-kortille.

Testissämme kävi selväksi, ettei Xperia 1 III joudu arkikäytössä minkäänlaisiin ongelmiin. Puhelin pyörittää kaikkia Google Play Kauppa -latauspaikan pelijulkaisua, minkä lisäksi latausajat ovat erittäin lyhyet.

(Image credit: TechRadar)

Emme havainneet missään vaiheessa ongelmia tai teknistä köhimistä. Android 11 -käyttöjärjestelmä rullaa puhelimella erittäin sujuvasti, eikä päälle rakennettu Sonyn oma käyttöliittymä tee tähän poikkeusta. Sen tyyli ja ulkoasu ovat erittäin miellyttäviä, minkä lisäksi Sonyn luomus tarjoaa muutamia erikoisominaisuuksia.

Puhelin julkaistaan Android 11 -käyttöjärjestelmällä varustettuna. Sony on kuitenkin kertonut, että puhelimeen on myöhemmin luvassa Android 12- sekä Android 13 -päivitykset.

Testitulokset kertovat samaa kieltä. Xperia 1 III saalisti Geekbench 5 -testistämme 3 233 pistettä. Mainio tulos jää kuitenkin hitusen muiden lippulaivamallien taakse, sillä Exynos 2100 -suorittimella varustettu Samsung Galaxy S21 saavutti 3 367 pistettä ja OnePlus 9 Pro peräti 3 630 pistettä.

Tappio voi näyttää paperilla pahalta, mutta arjessa se ei ole merkityksellistä. Emme havainneet minkäänlaista hidastelua tai ongelmaa OnePlus 9 Prohon verrattuna.

Puhelimessa on mukana luonnollisesti 5G-tuki, joka osoittautui testissämme erittäin hyvin toimivaksi.

Akkukesto

Akkukesto

(Image credit: TechRadar)

Sony on kasvattanut akun kokoa Xperia 1 II -mallista, eikä ero jää huomaamatta. Puhelimessa on 4 500 mAh:n akku, kun taas edellisen sukupolven versiossa hyödynnettiin 4 000 mAh:n akkua. Muutos ei ehkä vaikuta valtavalta, mutta lisävaraus yhdistettynä Snapdragon 888:n optimoidumpaan virrankäyttöön saavat merkittävän muutoksen aikaan.

Kun puhelin oli koko päivän käytössä, riitti akussa puhtia vielä nukkumaanmenon yhteydessä noin 10 prosentin verran.

Sony on parantanut myös pikalatausta. Puhelimen mukana tukee mukana 30 W:n laturi, mikä on miellyttävä yllätys. Siinä missä muut valmistajat ovat pitkälti jo luopuneet myyntipaketin latureista, on Sony pitäytynyt hyväksi todetussa kaavassa.

30 W:n pikalataus tarkoittaa käytännössä akun täyttymistä nollasta 50 prosenttiin 30 minuutissa. Kokeilimme tätä käytännössä, ja tuloksemme vahvistavat tiedon pitävän paikkansa.

Mukana on myös langaton lataus, mutta tämän nopeutta emme ole vielä varmistaneet.

Sony on lisännyt ensimmäistä kertaa mukaan myös käänteisen langattoman latauksen. Testiemme perusteella teknologia toimii luvatusti, joten kuulokkeet, kellot ja muut laitteet saa vaivattomasti ladattua puhelimen avustuksella.

Ominaisuus on erittäin näppärä hätäapu arkeen. Mikäli esimerkiksi nappikuulokkeiden puhti loppuu kesken työpäivän, saa vempaimet käänteisellä latauksella takaisin eloon. Toki nopeus ei ole kummoinen, mutta tämä koskee kaikkien muidenkin valmistajien käänteistä latausta.

Yhteenveto

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Osta, jos...

Haluat huippunäytön

Suurin osa ei varmastikaan tarvitse 4K-resoluutiolla varustettua puhelinta, mutta se tekee 120 Hz:n virkistystaajuudella Sony Xperia 1 III -mallista todellisen huippulaitteen.

Haluat hyvän akkukeston

Sony on satsannut uutuusmallin akkukestoon. Virtaa riittää aiempaa pidemmäksi aikaa, mikä tekee Xperia 1 III:stä erinomaisen vaihtoehdon arkiseen käyttöön. Mukana on lisäksi käänteinen langaton lataus.

Haluat 3,5-millisen ääniliitännän

Siinä missä valtaosa Android-puhelimista on tiputtanut 3,5-millisen ääniliitännän pois viimeisten vuosien aikana, Sony luottaa sen hyödyllisyyteen yhä edelleen.

Älä osta, jos...

Etsit edullista puhelinta

Xperia 1 III on Sonyn lippulaivamalli, minkä vuoksi myös hinta on todella korkea. Jos etsit laadukasta Sony-puhelinta edullisempaan hintaan, saattaa Xperia 5 III olla sopivampi valinta.

Haluat perinteisemmän muotoilun

Xperia 1 III on hitusen eriskummallinen malli, sillä sen 21:9-kuvasuhde tekee siitä kookkaan vaihtoehdon. Se miellyttää monia ja tekee käytöstä mukavaa, mutta laitetta kannattaa testata omassa kädessä ennen ostopäätöstä.

Haluat näytössä olevan sormenjälkitunnistimen

Sony on pitänyt sormenjälkitunnistimen virtapainikkeessa puhelimen oikeassa reunassa. Mikäli haluat tunnistimen näyttöön, kannattaa katse kääntää muihin malleihin.

Arvosteltu heinäkuussa 2021.