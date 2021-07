Arvostelussa Xiaomi Mi 11 Ultra

Pika-arvio

Xiaomi Mi 11 Ultra saattaa tuntua Samsung Galaxy S21 Ultran ja Apple iPhone 12 Pro Maxin parodialta, mutta todellisuudessa se kilpailee heidän kanssaan samasta segmentistä. Yhtiö uhkaakin lyödä lippulaivamallillaan muu Android-puhelimet pois pöydältä tarjoamalla ennennäkemättömän runsaat ominaisuudet ja ylimääräistä lisää.

Kyseinen ylimääräisyys on takana oleva kamerakoroke, joka on jopa hupaisan valtava. Se ei sisällä ainoastaan puhelimen kolme tehokasta kameraa, vaan siihen on tuotu myös 1,1 tuuman toissijainen näyttö, jolle ei ole juurikaan tarvetta. Kyseessä on sen sijaan täysin tarpeeton lisä, jota oikeastaan jatketaan puhelimen muiden ylitsevuotavien ominaisuuksien osalta.

Kamerakoroke on kuitenkin suurin ongelmamme Xiaomi Mi 11 Ultran osalta, sillä se hankaloittaa puhelimen käyttöä merkittävästi. Sitä ei voi asettaa tasaisesti lepäämään pöydälle tai latausalustoille, se sopii hädin tuskin taskuun, eikä sille löydy oikeastaan suojakoteloita. Toinen näyttö jää lisäksi käytöltään joko turhaksi tai ärsyttäväksi riippuen siitä, mitä sillä yritetään tehdä.

Silti juuri valtava kamerajärjestelmä on todennäköisesti syy Mi 11 Ultran valtavaan hintalappuun, joskin sen lisäksi puhelimesta löytyy myös todelliset lippulaivamallin tehot ja komponentit. Emme voikaan kuin miettiä tätä vastaavaa puhelinta paljon miellyttävämmällä muotoilulla. Ongelma on vain siinä, että sellainen on olemassa: Xiaomi Mi 11.

Mi 11 Ultra onkin hyvin samankaltainen Mi 11:n kanssa. Ultrassa on isompi kamerakoroke ja paremmat kamerat, nopeampi lataus sekä isompi hintalappu. Niiden näytöt ovat sen sijaan identtiset 2K-resoluutioineen ja 120 Hz virkistystaajuuksineen. Myös järjestelmäpiiri, materiaali, etukamera, sormenjälkitunnistin ja kaiuttimet ovat samat. Korkean hintansa vuoksi Mi 11 onkin paljon järkevämpi ostos – minkä lisäksi Mi 11 Ultraa on miltei mahdoton saada Suomesta.

Xiaomi Mi 11 Ultra saapui Suomessa myyntiin ainoastaan 40 kappaleen rajoitettuna eränä, joka myytiin välittömästi loppuun, eikä sen mahdollisista lisäeristä ole tietoa. Puhelinta on saatavilla kuitenkin kansainvälisistä verkkokaupoista.

Silti Mi 11 Ultra on upea puhelin, jos sen silminnähtävän ominaisuuden pystyy sivuuttamaan. Puhelimen selkämyksessä on 50 megapikselin pääkamera, 48 megapikselin ultralaajakulma ja 48 megapikselin telelinssi, jotka ovat luokkansa parhaimpia. Jälkimmäinen kykenee 10-kertaiseen hybriditarkennukseen tai 120-kertaiseen digitaaliseen tarkennukseen.

(Image credit: Future)

Kameroilla saa otettua äärimmäisen laadukkaita ja kauniita kuvia, joskin tietyissä kuvatiloissa ja telelinssissä on silti ongelmansa, joista kerromme hieman myöhemmin.

Snapdragon 888 -suoritin tekee Mi 11 Ultran käytöstä puolestaan sujuvaa. Se on lisäksi tehokas pelamiseen sekä kuvien ja videoiden editoimiseen. Puhelimen ylikuumeneminen heikentää tosin suorittimen hyötyä.

Emme voi myöskään olla kehumatta puhelimen upeaa näyttöä, joka yltää 2K-resoluutioon ja tarjoaa 120 Hz virkistystaajuuden. Se tarjoaa upean katselukokemuksen Netflix-elokuvien osalta tai sosiaalisen median tilejä selatessa. Latausnopeudet ovat lisäksi erinomaiset, ja 67 W lataus lataa akun täyteen lähes hetkessä.

Joten vaikka rakastuimme puhelimeen välittömästi, ja sen tehot, kamerat ja suorituskyky yltävät huippulukemiin, kokemuksemme heikkeni kuukauden saatossa. Xiaomi Mi 11 Ultran käyttökokemus jättää paljon toivottavaa, mikä saa myös koko muun puhelimen tuntumaan todellisuutta heikommalta.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi 11 Ultra saapui Suomessa ennakkomyyntiin 17. toukokuuta hintaan 1 299 €. Tuolloin myyntiin saapui tosin ainoastaan rajallinen 40 kappaleen erä, joka myytiin välittömästi loppuun. Uuden erän saapumisesta ei ole tietoa.

Puhelin on saatavilla kuitenkin kansainvälisistä verkkokaupoista.

Muotoilu

Valtava koko, joka ei mahdu taskuun

Iso kamerakoroke selkämyksessä

Corning Gorilla Glass Victus

Xiaomi Mi 11 Ultra on yksi epämukavimmista puhelimista pitkään aikaan. Ensinnäkin se on painoltaan valtavat 234 grammaa, mitä ei helpota 164,3 x 74,6 x 8,4 mm mitat (johon ei lukeudu edes valtava kamerakoroke). Selkämys on lisäksi äärimmäisen liukas, minkä lisäksi paino jakaantuu pääasiallisesti puhelimen yläpäähän kameroiden vuoksi. Mukavuuden osalta Xiaomi Mi 11 Ultra on kaikkea muuta kuin.

Puhelimen teksturoitu virtapainike ja sen yläpuolella oleva äänenvoimakkuudensäädin sijaitsevat oikeassa laidassa. Pohjassa on USB-C-liitäntä, mutta ei 3,5 mm kuulokeliitäntää. Lisäksi siinä ei ole microSD-korttipaikkaa.

Puhelin kestää osumaa, sillä siinä on laadukas Corning Gorilla Glass Victus -pinnoite. Testauksemme aikana se tippui useita kertoja pöydältä ja käsistämme saamatta naarmuakaan, minkä lisäksi näytössä tai rungossa ei ollut testijakson jälkeen havaittavia jälkiä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yksikin väärässä kulmassa tapahtuva tiputus voi silti olla kohtalokas. IP68-luokitus takaa puolestaan kestävyyden vettä ja pölyä vastaan.

(Image credit: Future)

Sen sijaan kameran selkämyksestä liki kolmanneksen nappaava kamerajärjestelmä tekee muotoilusta erottuvan. Kameroille varattu tila vie koko puhelimen leveyden ja sisältää kolme takakameraa sekä toissijaisen näytön. Runsauden myös tuntee puhelinta käyttäessä.

Xiaomi Mi 11 Ultra onkin vaikea saada mahtumaan taskuihin, joten jouduimme ottamaan puhelinta varten mukaan erillisen laukun tai repun. Myyntipakkauksen mukana tuleva suojakotelo mahtuu hädin tuskin puhelimen ympärille, minkä lisäksi se jättää varsinaisen kamerajärjestelmän edelleen alttiiksi kolhuille.

Kamerakorokkeen koossa on tosin puolensakin, sillä sitä voi käyttää tukena kuvia ottaessa tai "kiinnittää" kannettavaan roikkumaan. Nämä eivät kuitenkaan korvaa sitä seikkaa, että arkisessa käytössä puhelin on silti todella epäkäytännöllinen.

Näyttö

6,81 tuuman 120 Hz näyttö, jossa 1 440 x 3 200 resoluutio

Näyttö näyttää upealta

Takana oleva 1,1 tuuman näytöllä vain vähän käyttömahdollisuuksia

Xiaomi Mi 11 Ultrassa on täsmälleen sama näyttö kuin Mi 11:ssä, eli 6,81 tuuman huippulaadukas puhelinnäyttö. Se on kaareva, varustettu korkealla virkistystaajuudella, suojauksella sekä HDR:llä, ja tarjoaa yhden isoimmista tällä hetkellä tarjolla olevista näytöistä puhelimessa.

(Image credit: Future)

1 440 x 3 200 -resoluutio on vastaava kuin monissa muissakin markkinoilla olevissa älypuhelimissa, minkä lisäksi siinä on 120 Hz virkistystaajuus, HDR 10+, 1700 nitin maksimikirkkaus ja AMOLED. Toisin sanoen se on yksi parhaimmista näytöistä, jonka olemme nähneet puhelimissa.

Näyttöön on sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin, jonka kanssa Xiaomilla on ollut ongelmia aiemmissa malleissa. Vaikka Mi 11 Ultra välttää Mi 11:ssä olevat ongelmat, tunnistus ei silti ollut usein täysin ongelmaton.

Puhelimen selkämyksessä oleva näyttö on samankaltainen kuin esimerkiksi Xiaomi Mi Band 6 -aktiivisuusrannekkeessa oleva, mutta valitettavasti sen käyttömahdollisuudet ovat huomattavasti rajatummat.

Sen pääasiallinen tarkoitus on toimia aina päällä olevana näyttönä, jolloin siitä voi tarkastaa jäljellä olevan akun ja kellon. Tosin käytännössä näyttö sammuu silti säännöllisesti, joten tämä käyttötarkoitus jää täysin turhaksi.

Lisäksi se toimii etsimenä valokuvia ottaessa, jolloin kuvia ottaessa kuvattavat voisivat nähdä itsensä. 1,1 tuuman näyttö ei kuitenkaan ole kookkain mahdollinen kaukaa katsottaessa, joten sen tarpeellisuus jää lähinnä omiin selfie-kuviin. Etsin toimii lisäksi ainoastaan perustilassa, eikä esimerkiksi potrettikuvauksessa.

Sen näytönsäästömahdollisuudet ovat melko kustomoitavia ja sen kautta voi hyväksyä puheluita, lukea osan ilmoituksista ja hallita musiikinsoittoa. Näiden käyttö näytön kautta tuntuu silti epäkäytännölliseltä, sillä se ei ole järin responsiivinen. Ainoa hyödyllisempi tarkoitus toissijaiselle näytölle on toimia apupeilinä selfie-kuvia ottaessa.

(Image credit: Future)

Lopuksi sillä voi musiikkia kuunnellessa vaihtaa kappaleita tai laittaa soiton tauolle, jolloin se teoriassa toimisi kätevänä musiikinhallintana. Käytännössä tämä puoli toissijaisesta näytöstä on kuitenkin sen rasittavin, sillä tarvittavat painikkeet ilmestyivät ainoastaan satunnaisesti. Joskus painikkeet ilmestyivät taakse myös puhelimen oikeaa näyttöä katsellessa, jolloin kappaleita saattoi vaihtaa vahingossa – tätä tapahtui myös puhelimen ollessa taskussa.

Juuri tämä puoli on oikeastaan meidän suurin kritiikki valtavaa kamerakoroketta kohtaan. Vaikka kyseessä on lopulta melko mitätön valitus, ottaen huomioon kuinka usein ihmiset kuuntelevat musiikkia puhelimillaan, tällaisia ongelmia ei saisi esiintyä.

(Image credit: Future)

Kamera

50 MP pääkamera, 48 MP ultralaajakulma, 48 MP periskooppilinssi, 20 MP selfie

Suurin osa kameroista toimii hyvin, paljon kuvaustiloja

Ultralaajakulma- ja makrokuvat näyttävät kyseenalaisilta

Xiaomi Mi 11 Ultrassa on kolme takakameraa, eli yhtä monta kuin iPhone 12 Pro Maxissa ja yksi vähemmän kuin Samsung Galaxy S21 Ultrassa tai OnePlus 9 Prossa. Määrä ei korvaa kuitenkaan älypuhelinten kohdalla laatua, ja usein tilanne on päinvastoin.

Puhelimen pääkamerana toimii 50 megapikselin f/2,0 linssi, jonka rinnalla nähdään 48 megapikselin f/2,2 ultralaajakulma ja 48 megapikselin f/4,2 periskooppilinssi, joka yltää 5-kertaiseen optiseen tarkennukseen ja 120-kertaiseen digitaaliseen. Edessä on 20 megapikselin f/2,2 kamera.

Pääkameralla otetut kuvat näyttävät upeilta. Niissä on kirkkaat värit ja terävät detaljit, minkä lisäksi syvyysvaikutelma tuntuu myös luonnolliselta. Xiaomin päätös keskittyä isoihin kennoihin resoluution sijaan, kuten Mi 11:n 108 megapikselin kamerassa, näkyy laadukkaammissa kuvissa.

(Image credit: Future)

Hyvin valaistuissa tiloissa sekä jossain määrin jopa hämäräkuvauksessa kuvista muodostuu teräviä, ja kamerat hallitsevat valotuksen hyvin. Pääkameralla otetuista kuvista on vaikea löytää kritisoitavaa, kuten alla olevista kuvaesimerkeistä käy ilmi.

Periskooppikamera hoitaa kameroilta vaadittavan tarkennuksen, ja linssi yltää upeaan jälkeen 5-kertaiseen optiseen tarkennukseen asti. Zoomatut kuvat näyttävät yhtä teräviltä ja värikkäiltä kuin zoomaamattomat, eikä niissä ole juurikaan eroa. Mielestämme 5-kertaisella tarkennuksella napsitut kuvat olivat toisinaan jopa parempia, sillä niissä myös sommittelu oli helpompi tehdä.

Kuvanlaatu kärsii edemmäksi tarkentaessa, ja varsinkin 120-kertaisen päätepiste jättää kuvat jo käytännössä käyttökelvottomiksi. Hybriditarkennus 10-kertaiseen saakka yhdistää molempia ja lopputulos on melko vakuuttava.

Kuva 1/5 Ultralaajakulma (Image credit: Future) Kuva 2/5 Perusasetus (Image credit: Future) Kuva 3/5 5-kertainen tarkennus (Image credit: Future) Kuva 4/5 10-kertainen tarkennus (Image credit: Future) Kuva 5/5 120-kertainen tarkennus (Image credit: Future)

Valitettavasti puhelimen ultralaajakulma ja makro jäävät kahden muun kameran valossa varjoon, eivätkä ne tarjoa kuin korkeintaan keskinkertaisia räpsyjä.

Ultralaajakulmalla otetuissa kuvissa on huomattavaa vääristymää reunoissa, minkä takia horisontti näyttää kaarevalta reunoille mentäessä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Xiaomi Mi 11 Ultrassa on muita kilpailijoitaan laajempi ultralaajakulma. Vääristymistä pääsee eroon kroppaamalla kuvia, mutta tämä tuhoaa koko ultralaajakulman käyttötarkoituksen.

Ultralaajakulmaa käytetään myös puhelimen makrokuvauksessa. Monissa kameroissa, kuten juuri Xiaomi Mi 11:ssä, on upeat telemakrolinssit tätä tarkoitusta varten, mikä käy jälleen ilmi Mi 11 Ultran kohdalla. Ultralaajakulmateknologia nimittäin harvoin toimii tähän tarkoitukseen.

Makrokuvissa on havaittavissa samanlaisia vääristymiä kuin ultralaajakulmaotoksissa, minkä seurauksena kuvat näyttävät tynnyrimäisiltä ja turvonneilta. Emme saaneet otettua yhtäkään makrokuvaa, josta olisimme olleet tyytyväisiä.

Kuva 1/3 Selfie (Image credit: Future) Kuva 2/3 Selfie potrettitilassa (Image credit: Future) Kuva 3/3 Selfie pääkameralla otettuna (Image credit: Future)

Puhelimen edessä oleva selfie-kamera on melko hyvä ja sillä saa otettua kirkkaita ja yksityiskohtaisia kuvia. Erillinen potrettitila onnistuu tasapainottamaan ääripäät hyvin, joskin se sumentaa taustaa vakioasetuksilla vähän liiaksi. Huomasimme tosin käyttävämme puhelimen varsinaista pääkameraa selfie-kuvien ottamiseen, sillä toissijainen näyttö auttaa kuvan sommittelussa. Tällöin kuvat näyttivät upeilta, syvyysvaikutelma ja värit olivat luonnollisemmat, minkä lisäksi kuvaa pystyi rajaamaan halutessaan.

Videotallennukset tukevat kaikkea aina 8K/24fps:ään tai 4K/60fps:ään asti. Tallennus tapahtuu pääkameralla, jonka syvyys- ja väritaituruus näkyy myös videoissa. Mi 11 Ultralla kuvatut videot ovatkin heittämällä laadukkaimmat, jotka olemme koskaan ottaneet puhelimilla. Puhelin kuitenkin kuumenee merkittävästi kuvatessa, joskin vasta pidempien kuvausjaksojen päätteeksi.

Tavallisten kuvaustilojen lisäksi Mi 11 Ultrassa on muutamia ylimääräisiä kuvaustiloja, joita esiteltiin edellisen sukupolven Mi-laitteissa. Movie Effects -tila tarjoaa useita erilaisia suodattimia videoihin, kun taas Sky Editing mahdollistaa taivaan vaihtamisen toiseen. VLOG-tila editoi puolestaan erilliset videot automaattisesti yhteen. Uusien kuvaustilojen osalta Ultra ei näyttäisi tuovan tällä kertaa mitään lisää.

Kuvaesimerkkejä

Kuva 1/7 Luonnollinen syvyysvaikutelma ilman tekoälyn parannuksia. (Image credit: Future) Kuva 2/7 Tavan kuva ranskalaisista. (Image credit: Future) Kuva 3/7 Makrokuva ranskalaisista (Image credit: Future) Kuva 4/7 Peruskuva joesta (aita taipuu luonnostaan, eikä kuva ole suinkaan vääristynyt) (Image credit: Future) Kuva 5/7 Toinen perusasetuksella otettu kuva (Image credit: Future) Kuva 6/7 Kuva auringonlaskusta HDR:n kera (Image credit: Future) Kuva 7/7 Päiväsaikaan otettu kuva, joka on muokattu Sky-kuvatilassa vastaamaan yötä. (Image credit: Future)

Suorituskyky

Snapdragon 888 12 Gt RAM-muistilla

Korkea suorituskyky

Ylikuumentuminen voi heikentää suorituskykyä

Kuten monissa muissa vuonna 2021 julkaistuissa huippuluokan Android-puhelimissa, myös Xiaomi Mi 11 Ultrassa on tehokas Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri sekä 12 Gt RAM-muistia. Näiden ansiosta kyseessä on äärimmäisen tehokas puhelin lähes mihin tahansa tarkoitukseen.

Geekbench 5 -testissä Mi 11 Ultran moniydintestit ylsivät 3 519 pisteeseen, joka vastaa suunnilleen Mi 11:n 3 569 pistettä ja iPhone 11 Pro Maxin 3 424 pistettä. Ajamme benchmarkit testeissämme yleensä kolme kertaa ja laskemme keskiarvon, joten kun ajoimme testin uusiksi, pisteet tippuivat epäilyttävästi.

Ajoimme saman testin lopulta viisi kertaa ja jokaisella kerralla pisteet tippuivat 100-350 pisteen välillä. Siinä vaiheessa, kun lopetimme, tulos oli edullisten Moto G100:n ja Sony Xperia 5:n tasolla.

Kyseessä voi olla ohjelmistokohtainen bugi, mutta emme kuitenkaan usko tähän täysin. Kuukauden testijaksomme aikana huomasimme puhelimen kuumenevan todella nopeasti, ja Geekbench 5:tä ajaessa lämpö nousi todella korkeaksi. Uskommekin puhelimen laskevan suorituskykyä lämmön noustessa vähentääkseen lämmöntuotantoa, mikä kielisi huonosta jäähdytysratkaisusta.

(Image credit: Future)

Jos puhelimen suorituskyky voi laskea näin merkittävästi ja helposti, se saattaa aiheuttaa ongelmia tehokäyttäjille, jotka pelaavat paljon, renderöivät videoita ja tekevät muuta raskasta työtä puhelimellaan. Näissä käytöissä ajan kanssa laskevat tehot eivät ole optimaaliset. Emme ole törmänneet vastaaviin ongelmiin muissa Snapdragon 888 -puhelimissa.

Emme tosin huomanneet tätä ongelmaa pelatessa, vaikka pelasimme useita tunteja COD: Mobilea ja PUBG Mobilea putkeen. Siten heikko lämmönhallinta ja suorituskykyongelmat eivät välttämättä ole todellisuudessa kovin merkittäviä ongelmia, kunhan puhelinta ei ole ostamassa pääasiallisesti pelaamista varten. Käyttökokemuksemme ei myöskään vastannut testituloksia.

Xiaomi Mi 11 Ultrassa on lisäksi Harman Kardonin kanssa yhteistyössä luodut stereokaiuttimet, jotka kuulostavat ilmiömäisen upeilta. Ne toimivat niin musiikin kuunteluun, elokuvien katseluun kuin videopuheluihin. Laadukkaat kaiuttimet ovatkin selkeästi yhdet parhaimmat, joita olemme testanneet älypuhelimissa.

Ohjelmisto

Android 11 Xiaomin omalla MIUI-käyttöjärjestelmällä

MIUI:ssa on paljon bugeja

Laajat kustomointimahdollisuudet

Xiaomi Mi 11 Ultra pyörii Android 11:n varassa, johon on rakennettu päälle yhtiön oma MIUI-käyttöjärjestelmä.

Kuten olemme havainneet muissa Xiaomi-puhelimissa, MIUI on samanaikaisesti loistava ja ärsyttävä. Se näyttää melko hyvältä ja siinä on laajat kustomointimahdollisuudet, joilla puhelimen voi muokata näköisekseen.

(Image credit: Future)

MIUI on myös todella buginen. Visuaaliset virheet toistuvat pyyhkäistessä ruutua ja samat ilmoitukset lähetetään usein monta kertaa peräkkäin. Toisinaan puhelin myös ilmoittaa valheellisista asioista ja herää ilman kunnollista syytä.

Muita MIUI:n ongelmia ovat bloatware, tai puhelimeen etukäteen asennetut kolmannen osapuolen sovellukset, jotka suurin osa käyttäjistä poistaa luultavasti välittömästi. Muita sovelluksia ladatessa ilmaantuva turvallisuusvaroitus tuntuu myös ilmestyvän ruudulle ilman mitään erityistä syytä.

Kohtasimme myös toistuvan bugin, jossa puhelin reagoi hitaasti kirjoittamiseen. Toisinaan jopa niin pahasti, että painalluksen ja ruudulle ilmaantumisen välissä oli jopa muutaman sekunnin viive. Emme tiedä, mistä tämä tarkalleen ottaen johtui, sillä se ei tuntunut olevan liitoksissa aiemmin mainitsemaamme kuumenemisongelmaan. Ongelmana se on kuitenkin äärimmäisen rasittava.

MIUI onkin ollut melko mielipiteitä jakava Xiaomi-käyttäjien keskuudessa. Osa rakastaa käyttöjärjestelmää täysin, kun taas toisille se on ollut pelkkää painajaista. Onneksi puhelimeen on melko helppo asentaa oma käyttöjärjestelmä, jos tietää mitä tekee tai on valmis tutustumaan YouTube-videoon asennuksesta.

(Image credit: Future)

Akku

5 000 mAh akku kestää koko päivän

67 W lataus ja langaton lataus, 10 W lataaminen

Iso kamerakoroke tekee langattomasta latauksesta hankalaa

Xiaomi Mi 11 Ultran akkukestosta on kerrottu melko vaihtelevia kokemuksia eri käyttäjien keskuudessa. Osan mielestä kyseessä on erinomainen akku, kun taas toiset kritisoi sitä heikoksi. Omalla kohdallamme vaaka kallistuu likemmäksi jälkimmäistä.

Vaikka 5 000 mAh akku on melko kookas, se kuluu nopeasti ison 120 Hz näytön, tehokkaan prosessorin ja takanäytön seurauksena. Käytössämme puhelimen joutuikin usein lataamaan kesken päivän.

Kevyellä käytöllä pystyimme lopettamaan päivän noin 10-20 % latauksen kera, kun taas normaalissa olosuhteissa akku oli usein täysin loppu nukkumaan mentäessä. Toisaalta puhelinta sai käyttää melko raskaasti, että sen joutui lataamaan keskellä päivää.

Tehonkulutus tuntuu nousevan merkittävästi puhelimen kuumentuessa, mikä kannattaa pitää mielessä, jos puhelinta on ostamassa erityisesti tehokäyttöön.

(Image credit: Future)

Emme silti voi liiaksi kritisoida akkukestoa, sillä monet puhelimet eivät kestä tämänkään vertaa päivittäisessä käytössä. Emme silti suosittele tätä täysin varauksetta, jos etsii nimenomaan pitkäkestoisella akulla varustettua puhelinta.

Onneksi puhelimen lataus on äärimmäisen nopeaa. Mukana tulevan 67 W lataus täyttää mehut reilussa puolessa tunnissa, joten puhelimen saa nopeasti takaisin täyteen latinkiin. Langaton lataus toimii vastaavalla teholla, mikä tekee tästä nopeimman langattoman latauksen, jonka olemme nähneet puhelimissa.

Tässä on kuitenkin yksi iso mutta.

Xiaomi Mi 11 Ultran valtava kamerakoroke tekee puhelimen laittamisesta tasaiselle pinnalle miltei mahdotonta, mikä johtaa myös epäkäytännölliseen asetteluun lataustelakan osalta. Tämä näkyy suoraan lataustehoissa, joka oli testeissämme piinallisen hidas.

Puhelin tukee myös 10 W toissuuntaista latausta, joten sillä voi ladata muita Qi-yhteensopivia kelloja, kuulokkeita ja laitteita.

Osta jos...

(Image credit: Future)

Etsit isoa puhelinta

Xiaomi Mi 11 Ultran valtava koko on täydellinen, jos etsit hieman isompaa puhelinta tai pientä tablettia.

Haluat kamerapuhelimen

Xiaomi Mi 11 Ultra on erinomainen puhelin valokuvaukseen, joten jos etsit tämän hetken parasta kamerapuhelinta, tämä on upea vaihtoehto.

Haluat ladata puhelimen nopeasti

67 W lataus lataa Mi 11 Ultran todella nopeasti, joten se on loistava puhelin silloin, jos tarvitset puhelimen nopeasti matkaan.

Älä osta, jos...

Jos etsit helposti kannettavaa puhelinta

Xiaomi Mi 11 Ultra ja sen valtava kamerarypäs tekee puhelimen käytöstä hyvin epäkäytännöllisen. Jos etsit helposti taskuihin pantavaa puhelinta, tämä ei ole todellakaan sinulle.

Olet tehokäyttäjä

Ylikuumenemisen vuoksi emme välttämättä suosittele Mi 11 Ultraa käyttäjille, jotka pelaavat paljon tai käyttävät esimerkiksi VR:ää.

Olet tyytyväinen Mi 11:een

Xiaomi Mi 11 on edullisempi, eikä se poikkea juurikaan Ultrasta. Ultra on myös miltei mahdoton saada Suomesta, joten suosittelemme ennemmin perusmallia.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: Toukokuussa 2021