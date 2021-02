Her kan du surfe med 5G i Danmark

5G er fremtidens netværksteknologi, og udbygningen af ​​5G-netværkene er i fuld gang hos de største teleselskaber i Danmark. Alle teleselskaberne var kommet i gang i slutningen af 2020, men der er store forskelle på, hvor store dele af landet de dækker. Det tager tid at nå ud i alle afkroge, og målet for de fleste teleselskaber er, at de vil dække hele Danmark med deres 5G-netværk senest i 2022. Vi har set nærmere på, hvor i landet du kan surfe med 5G hos hvert teleselskab.

Udbygningen af 5G-netværkene er i fuld gang, og i mange byer og områder er der kun adgang til 5G i bestemte områder. Det er også værd at bemærke, at udbygningen hos nogle teleselskaber kan være i gang i en by eller et område, hvor der så tilbydes begrænset adgang til 5G.

5G i Danmark

Hvis du har planer om at bruge 5G, så skal du - ud over en telefon, der kan håndtere teknologien - have et 5G-abonnement hos et teleselskab, der er begyndt at tilbyde teknologien. I dag tilbyder flere af teleselskaberne i Danmark adgang til 5G, men vær opmærksom på, at der er forskel på, hvor godt de dækker.

Der er fire teleselskaber, der udbygger deres egne 5G-netværk i Danmark: TDC Group, Telia, Telenor og 3.

TDC Group - eller nærmere bestemt TDC NET - leverer mobilnetværk til blandt andet YouSee, TELMORE og TDC Erhverv. TDC NET har længe haft som mål at være først i Danmark med et landsdækkende 5G-netværk.

I september 2020 fik op mod 80 % af danskerne adgang til 5G via TDC Net, og ved årsskiftet havde mere end 90 % adgang. Det er ret imponerende. I centrum af København, Aarhus, Odense og Helsingør har brugere af TDC Net mulighed for at opleve særligt høje hastigheder.

Mobilselskaber som YouSee, Eesy og Telmore bruger TDC-netværket.

Telia og Telenor driver et fælles mobilnetværk gennem partnerselskabet TT Netværket. Det er også via TT Netværket, at de to teleselskaber udbygger deres fælles 5G-netværk.

Telia og Telenor har en lidt langsommere udrulningsplan end TDC Group. De to begyndte udrulningen af deres 5G-netværk i slutningen af september 2020, og i begyndelsen af december 2020 åbnede de for adgang til 5G-teknologien i dele af København og Aalborg. Telia og Telenor udbygger efter, hvor behovet for ekstra datakapacitet er størst – det vil sige i de større byer (København, Aalborg, Aarhus og Odense). Hertil kommer udvalgte erhvervsområder, fabrikker, logistikcentre og offentlige institutioner. I 2021 udbygger Telia og Telenor deres 5G-net yderligere, og de forventer at have et landsdækkende 5G-net sidst i 2021 eller i starten af 2022.

Netværket buges af bla. Telia, CBB og Telenor.

Teleselskabet 3 gav i december 2020 de første 3-kunder i Danmark mulighed for at anvende 5G. Det var dog på udvalgte steder i København og Roskilde, at 3 gav adgang. 3 udbygger deres 5G-netværk her i 2021, men flertallet af 3-under vil dog først have adgang til 5G senere i 2021. 3 forventer at have et landsdækkende 5G-netværk klar i juni 2022.

3-netværket bruges af 3 og Oister

Der er altså store forskelle på 5G-dækningen hos de forskellige teleselskaber i Danmark. Nogle steder finder du flere teleselskaber, der tilbyder adgang til 5G - det er primært i København og andre større byer. Andre steder er der kun et mobilnetværk med 5G og de teleselskaber, der tilbyder abonnementer via dette netværk. Endelig er der så de steder, der først får adgang i 2022. Vi har nedenfor linket til de forskellige teleselskabers egne oplysninger om, hvor i landet du kan bruge 5G-teknologien.