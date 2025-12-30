PlayStation ser ud til at holde kursen i 2026 – og der er mange spændende titler på vej

Sony har ikke taget foden af speederen i den nuværende konsolgeneration. Siden PS5 blev lanceret i 2020, har konsollen modtaget en jævn strøm af eksklusive titler, fra innovative originaler som Returnal til episke efterfølgere som God of War: Ragnarök, samt yderligere versioner af begge The Last of Us-spil.

Virksomheden overhalede Xbox i PS4-æraen og viser ingen tegn på at sænke farten. Sony har endda formået at lokke Halo væk fra sin mangeårige konkurrent, og serien slutter sig nu til Forza og Gears of War: Reloaded på PlayStation-platformen i 2025. Nu hvorPS5 Pro har fundet sin plads på markedet, og PlayStation Portal får en større opdatering, begynder det at føles som om Sony seriøst er i gang med at opbygge et sammenhængende økosystem af produkter – og vi er ikke engang begyndt at tale om spillene.

Her er, hvad vi forventer af Sony i 2026, fra spil til hardware og meget mere.

Marvel, Marathon og meget mere

Når det gælder first-party-titler (spil skabt af Sony), er Sony i en misundelsesværdig position. Saros, den åndelige efterfølger til det roste Returnal, udkommer i første kvartal i år, mens Marvel's Wolverine – spillet, der udvider Insomniac Games' Spider-verse til at omfatte en klassisk X-Men-karakter – ser ud til at afrunde året.

Housemarque og Insomniac rammer som regel plet, mens Naughty Dog fortsætter sit arbejde på Intergalactic: The Heretic Prophet. Vi forventer ikke en lancering i den nærmeste fremtid, men vi forventer helt sikkert at se mere til spillet i løbet af året.

Det faktum, at Halo: Campaign Evolved nu kommer til PlayStation, føles stadig surrealistisk og er måske det tydeligste tegn endnu på, at konsolkrigene faktisk er ovre. Spørgsmålet er, om det vil åbne døren for et helt nyt publikum til Master Chief, eller om det vil være en engangsbegivenhed. Vi tror på det første.

Phantom Blade Zero er et actionspil, der udkommer eksklusivt til PC og PS5 i september. Endnu mere interessant er dog Bungies fremtid. Sony betalte 3,6 milliarder dollars for studiet bag Halo og Destiny, men Destiny 2 har mistet momentum, og genoplivningen af Marathon-spillet er forsinket på ubestemt tid.

Her i slutningen af 2025 ser situationen dog lidt lysere ud. Destiny 2-udvidelsen Renegades er blevet godt modtaget af en tørstig spillerbase, og Marathons seneste genpræsentation har fået extraction shooter-spillet til at se meget mere lovende ud forud for den planlagte lancering i marts. Kan Bungie genvinde sit ry i branchen? Med yderligere to Destiny-udvidelser og spillet Marathon i pipelinen, bevæger spilproducenten sig i hvert fald i den rigtige retning.

På tredjepartsfronten har Sony sikret sig markedsføringsrettighederne til GTA 6, et træk, der kan give PS5-salget et betydeligt løft blandt mere casual gamere.

PlayStation vil også være hjemsted for titler som 007 First Light, Pragmata, Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection og Crimson Desert, hvilket betyder, at ventetiden mellem de virkelig store lanceringer bør gå hurtigt.

Det føles som om Sony har arbejdet både med sit lanceringstempo for first-party-titler og med sine relationer til andre udgivere, hvilket betyder, at spil ofte udkommer tidligere end på konkurrenternes platforme – og at PS5 normalt er det bedste sted at spille dem.

Et PlayStation-økosystem

PS5 Pro er virkelig kommet til sin ret, da flere og flere spil bliver optimeret til konsollen. I mangel af helt ny hardware vil 2026 i stedet handle om at bygge videre på økosystemet.

Vi vil ikke udelukke flere limited editions af DualSense-controllere i forskellige designs (vi gætter blandt andet på en Wolverine-variant), men der er to tilbehørsdele, der allerede er bekræftet: en fight stick og højttalere.

FlexStrike-fightsticken føles som et perfekt match til Marvel Tokon: Fighting Souls, mens Pulse Elevate-højttalerne ser ud til at passe både til desktop-gamere og til tv-setup i dagligstuen.

Derudover forventer vi, at Sony fortsætter med at promovere PlayStation Portals fjernspilfunktioner, især da disse er knyttet til det højeste niveau af PlayStation Plus.

Sony har flere overraskelser i ærmet

Da Sony har øget tempoet i sine State of Play-præsentationer i de senere år, er der masser af plads til uventede afsløringer i løbet af året. Vi ville ikke blive overraskede, hvis et af PS5's største spil i 2026 er noget, vi slet ikke har set komme.

Den største risiko for Sony ligger stadig i deres investering i spil som en online-service. Flere projekter er blevet aflyst, men nogle lever videre (Destiny 2), andre er på vej (Marathon), og et par stykker synes stadig at være i planlægningsfasen, såsom FairGame$.

Mens Microsoft taler mere og mere åbent om den næste generation af spil og tjenester, er spørgsmålet stadig, hvornår Sony vil gøre det samme. Vil vi se tidlige hints om PlayStation 6, eller er Sony tilfreds med sin nuværende position, især med PS5 Pro i ryggen?

Der er stadig mange spørgsmål, men én ting er sikkert: hvis du fik en PS5 eller PS5 Pro i julegave, kan du se frem til et rigtig stærkt spilår. Og for dem, der overvejer at købe en, er det stadig en konsol, der er meget nem at anbefale.