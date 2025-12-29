PlayStations 2026 ser ut att bli mer av samma – och det är ingen dålig sak

Sony har inte slagit av på takten under den nuvarande konsolgenerationen. Sedan PS5 lanserades 2020 har konsolen fått ett stadigt flöde av exklusiva titlar, från nyskapande original som Returnal till storslagna uppföljare som God of War: Ragnarök, samt ytterligare versioner av båda The Last of Us-spelen.

Företaget drog ifrån Xbox under PS4-eran och visar inga tecken på att sakta ner. Sony har till och med lyckats locka över Halo från sin mångåriga konkurrent, där serien nu samsas med Forza och Gears of War: Reloaded på PlayStation-plattformen under 2025. Med PS5 Pro som nu hittar sin plats på marknaden och PlayStation Portal som fått en rejäl uppdatering, börjar det kännas som att Sony på allvar bygger ett sammanhållet ekosystem av produkter – och då har vi inte ens börjat prata om spelen.

Här är vad vi förväntar oss av Sony under 2026, från spel till hårdvara och mycket mer.

(Image credit: Insomniac Games)

Marvel, Marathon och mycket mer

När det gäller förstapartstitlar sitter Sony i ett avundsvärt läge. Saros, den andliga uppföljaren till hyllade Returnal, lanseras under årets första kvartal, medan Marvel’s Wolverine – spelet som utökar Insomniac Games Spider-universum till att även omfatta en klassisk X-Men-karaktär – ser ut att avsluta året.

Housemarque och Insomniac träffar som oftast rätt och samtidigt fortsätter Naughty Dog arbetet med Intergalactic: The Heretic Prophet. Vi räknar inte med någon lansering inom kort, men förväntar oss definitivt att få se mer från spelet under året.

Att Halo: Campaign Evolved nu kommer till PlayStation känns fortfarande surrealistiskt och är kanske det tydligaste tecknet hittills på att konsolkriget faktiskt är över. Frågan är om det öppnar dörren för en helt ny publik för Master Chief, eller om det blir en engångsföreteelse. Vi lutar åt det förstnämnda.

(Image credit: Microsoft/Xbox/Halo Studios)

På annat håll är Phantom Blade Zero ett actionspel som släpps exklusivt till PC och PS5 i september. Än mer intressant är dock Bungies framtid. Sony betalade 3,6 miljarder dollar för studion bakom Halo och Destiny, men Destiny 2 har tappat fart och Marathon drabbades av en obestämd försening.

Mot slutet av 2025 ser dock läget ljusare ut. Destiny 2-expansionen Renegades har tagits emot väl av en törstande spelarbas, och Marathons senaste återpresentation har fått extraction-shootern att se betydligt mer lovande ut inför en planerad lansering i mars. Kan Bungie vinna tillbaka sitt rykte i branschen? Med ytterligare två Destiny-expansioner på gång och Marathon som vill undvika Concords misstag lär vi få svaret snart.

På tredjepartsfronten har Sony säkrat marknadsföringsrättigheterna för GTA 6, ett drag som kan bidra till en rejäl skjuts i PS5-försäljningen bland mer casual-spelare.

PlayStation blir även hem för titlar som 007 First Light, Pragmata, Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection och Crimson Desert, vilket gör att väntan mellan de riktigt stora lanseringarna lär gå snabbt.

Det känns som att Sony har låst både sitt lanseringstempo för förstapartstitlar och sina relationer med andra utgivare, vilket gör att spelen ofta dyker upp tidigare än hos konkurrenterna – och att PS5 oftast är den bästa platsen att spela dem på.

(Image credit: Sony)

Ett PlayStation-ekosystem

PS5 Pro har verkligen kommit till sin rätt med allt fler spel som är optimerade för konsolen. I brist på helt ny hårdvara handlar 2026 istället om att bygga vidare på ekosystemet.

Vi skulle inte satsa emot fler begränsade upplagor av DualSense-kontroller i olika designer (vi gissar bland annat på en Wolverine-variant), men det är framför allt två tillbehör som redan är bekräftade: en fightstick och högtalare.

FlexStrike-fightsticken känns som en perfekt match för Marvel Tokon: Fighting Souls, medan Pulse Elevate-högtalarna ser ut att passa både skrivbordsspelare och vardagsrum.

Utöver detta räknar vi med att Sony fortsätter att marknadsföra PlayStation Portals funktioner för fjärrspelande, särskilt eftersom dessa är kopplade till den högsta nivån av PlayStation Plus.

(Image credit: Bungie)

Sony har fler överraskningar på lager

I och med att Sony har ökat tempot på sina State of Play-presentationer de senaste åren finns det gott om utrymme för oväntade avslöjanden under året. Det skulle inte förvåna oss om ett av PS5:s största spel 2026 är något vi inte alls sett komma.

Det största riskmomentet för Sony ligger fortfarande i satsningen på spel som tjänst. Flera projekt har lagts ner, men vissa lever vidare (Destiny 2), andra är på väg (Marathon), och ytterligare några verkar fortfarande planeras, som FairGame$. Frågan är om skiftet bort från liveservice är fullständigt, eller om det bara innebär färre sådana satsningar.

Samtidigt som Microsoft pratar allt mer öppet om nästa generation återstår frågan när Sony gör detsamma. Kommer vi få se tidiga antydningar om PlayStation 6, eller några cross-gen-titlar? Eller är Sony nöjda med sin nuvarande position, särskilt med PS5 Pro i ryggen?

Många frågor återstår, men en sak är säker: har du fått en PS5 eller PS5 Pro i julklapp väntar ett riktigt starkt spelår. Och för den som funderar på att köpa en – det är fortfarande en väldigt lätt konsol att rekommendera.