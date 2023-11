PlayStation Portal-recension - en lysande utveckling inom Remote Play

PlayStation Portal är det senaste tillskottet i Sonys PlayStation 5-hårdvarusortiment. Den är gjord för att vara ett PS5-tillbehör som möjliggör portabel åtkomst till din konsol och spelbibliotek via en internetanslutning. Det är en enkel idé och en som använder Sonys PS Remote Play-appkoncept och implementerar den briljant i en dedikerad enhet.

För att vara tydlig är PlayStation Portal exakt det: ett litet fönster till din PS5. Även om den inte riktigt placerar sig bland de bästa bärbara spelkonsolerna eftersom den saknar förmågan att köra spel som Nintendo Switch, försöker PlayStation Portal inte heller att vara det. Den erbjuder något helt annat. Den fantastiska nyheten är att den absolut håller vad den lovar, och är en magnifik enhet för dem som använder Remote Play eller vill ha en bärbar väg in i sin PS5.

Den här Remote Play-skönheten och dess ljusa och skarpa 8-tums LCD-skärm erbjuder en fantastisk, bärbar PS5-upplevelse, med enastående ergonomi samt utmärkt design och byggkvalitet med alla de trevliga DualSense-funktionerna tillgängliga.

PlayStation Portal recension - pris och tillgänglighet

PlayStation Portal lanseras den 15 november 2023, kostar 2 890 kronor och finns tillgänglig hos alla vanliga återförsäljare, såväl som PlayStation Direct. Förbeställningar är live och den finns tillgänglig hos återförsäljare som bland annat Proshop och Komplett.

Som jämförelse kostar den billigaste Steam Deck-modellen (64 GB) runt 6 490 kronor och ASUS ROG Ally 6 990 kronor, medan Nintendo Switch Lite ligger närmast i pris med ett pris på cirka 2 490 kronor.

Det är dock värt att komma ihåg att Portal inte är ett system som kan spela spel på samma sätt som ovanstående enheter. Dess enda syfte är att använda Remote Play-systemet (som Backbone One-kontrollern) för att streama din PS5 – som du alltså redan måste ha investerat i.

PlayStation Portal recension - design och funktioner

PlayStation Portal är i huvudsak en DualSense-kontroller lindad runt en 8-tums LCD-skärm, och har en omedelbart bekant design, konstruktion och känsla. Den känns snabbt hemma i händerna på en PS5-ägare och är bekväm, lätt att hantera och en fröjd att interagera med. Den är också lite tyngre och större än du kan förvänta dig. Dess vikt på 529 gram låter inte för tung, men den märks, speciellt när du tar upp den med en hand.

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Det beror till stor del på enhetens totala storlek. Med en längd på 30,5 cm finns det en anmärkningsvärd tyngd i Portal som du först måste vänja dig vid. För övrigt är den 6 cm hög till toppen av thumbsticks som är något mindre än de på den vanliga DualSense och är de som finns på PSVR 2 Sense-kontrollerna.

Den har allt som en vanlig DualSense har, där den enda lilla skillnaden är en något annorlunda placering av knapparna - PS Home-knappen är placerad i det övre högra hörnet på den vänstra vingen och mic mute-knappen får samma behandling uppe till vänster på högerkanten. För övrigt har den samma greppkänsla, knapparna känns likadana att använda och den enda skillnaden är de tidigare nämnda mindre thumbsticks.

På toppen finns två stereohögtalare, strömbrytaren, knappar för volym och PlayStation Link-knappen. Det sistnämnda kommer bara att vara till nytta när du vill koppla ihop din Portal med Pulse Elite-headsetet eller de kommande Pulse Explore-hörlurarna. På baksidan finns USB-C-porten för laddning och ett 3,5 mm ljuduttag för trådbundna headset; detta håller kablarna snyggt ur vägen när du spelar.

PlayStation Portal känns också robust, som om den skulle kunna tåla en stöt eller två om den skulle råka ramla ur ditt knä. Vi rekommenderar dock ändå att du investerar i ett skärmskydd och eventuellt någon form av fodral för att ge den ett extra lager av skydd. Ur ergonomisk synvinkel är det en av de bästa handhållna spelenheterna som finns; efter att ha designats och byggts kring en kontroller, kan känsla, passform och form komma först, i motsats till andra spelkonsoler som måste prioritera ett spelsystem först och sedan börja tänka på att skruva fast knappar och kontroller.

PlayStation Portal recension - prestanda och batteritid

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Enkelt uttryckt presterar PlayStation Portal briljant. Den spikar sin funktion och har under alla våra timmar av tester hittills varit en fröjd att använda och har inte haft några problem med anslutning eller någon ingångsfördröjning att tala om.

Det börjar med en mycket snabb parnings- och inloggningsprocess innan du möts av en ljus skärm med välbekanta användargränssnitt och menyer. När du loggar in (och ut) på din PS5 från Portal får du till och med en cool ny grafik som är en trevlig touch.

När du slår på Portal medan din PS5 är i viloläge, kommer den automatiskt att starta upp konsolen och ta dig direkt in. Du kan koppla ur eller återkoppla huvudkonsolen medan Portal är på när du vill.

Portal träffar precis rätt i hur den spelar spel och fungerar som en fjärrspelsenhet, och erbjuder en sublim fjärrspelsupplevelse. Det är så mycket bättre än att använda Remote Play-funktionalitet på PC; skillnaden är som natt och dag. På dator kan vi ibland uppleva visuell eftersläpning och knasigt ljud, men anslutningen på Portal är sömlös och smidig. När vi dessutom jämför den med bilden på vår TV för att testa ingångsfördröjning ser vi ingenting och om det finns där är det helt urskiljbart.

Under våra tester låg vår internethastighet i hemmet på cirka 150 Mbps ner och cirka 30-40 Mbps upp, och även om vår PS5 är ansluten via Ethernet-kabel, är vår huvudsakliga Wi-Fi-router i ett skåp under trappan. Men även med routern undangömd, fortsätter Portal att leverera en laggfri upplevelse som håller hög kvalitet oavsett vilket rum vi befann oss it.

Vi testade även att koppla den till vår grannes Wi-Fi (med hans samtycke), använde vår 5G-anslutning (som körs med cirka 20-25 Mbps nedladdningshastighet där vi bor) från vår Samsung S23 och testade den med en mängd olika spel. Förutom att det tar lite längre tid att ansluta till PS5 över dessa separata internetanslutningar, är PlayStation Portal helt suverän. När vi testade den för onlinespel i Back 4 Blood fann vi upplevelsen identisk med den när vi spelade med vänner på huvudkonsolen, och det är till och med möjligt - med endast korta väntetider i återanslutningen till PS5 - att byta från en internetanslutning till en annan mitten av en spelsession.

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

Skärmen är skarp och ljus - lite för ljus ibland, speciellt när vi startade upp ett spel för första gången - och visar sig vara mer än godkänd på Portal. Star Wars Jedi: Survivors världar och stadsljusen i Marvels Spider-Man 2 är en fröjd. Det finns dock några gånger när LCD-skärmen kan visa sina begränsningar och få oss att längta efter en OLED-panel; på bilder som mörka sparskärmar kan du identifiera linjer och kanter på färgblock i motsats till en jämn gradient. Till stor del är den dock ljus, levande och perfekt för Portal. Den hanterar även olika kvalitets- eller prestandalägen i spel smidigt.

Portalens högtalare är kraftfulla och gör jobbet, men, förutsägbart, kämpar de i den låga delen eftersom de bara är två små stereohögtalare som kläms in i portalens smala form. Det finns inget Bluetooth-stöd på enheten, men vi skrev för ett tag sedan om hur avsaknaden av funktionen inte spelar någon större roll, och vi skulle säga att det fortfarande är fallet efter att ha använt Portal i ett par dagar nu.

DualSense-funktionerna fungerar också som förväntat, vilket säkerställer att Portal erbjuder samma uppslukande spelupplevelse som du skulle få med din huvudkonsol. Pekskärmsfunktionaliteten är också en framgång; det krävs bara ett par tryck för att replikera att trycka på den vanliga pekplattan, och den är också trevligt lyhörd när du använder den för att navigera i Portals användargränssnitt. Kombinera detta med den övergripande bekvämligheten att spela med Portal i timmar åt gången och kvaliteten i dess formfaktor och design blir ännu tydligare.

Batteritiden är ungefär i nivå med DualSense-kontrollern. Med kontrollens haptik och funktioner aktiverade fick vi drygt sex timmars speltid på en full laddning. Vi fipplade lite med skärmens ljusstyrka eftersom den var ganska genomträngande på sin högsta nivå. Vi fick varningen för lågt batteri vid fyra och en halv timme, men Portal fortsatte i ytterligare en och en halv timme efter det. Du kan också dämpa skärmens ljusstyrka och stänga av funktioner för att få ännu mer batteritid. PlayStation Portal laddar ganska långsamt och tar mer än två timmar att ladda fullt, så ha detta i åtanke.

Vi hade gärna sett bättre alternativ för att justera skärmens ljusstyrka och det hade också varit välkommet med en batteriindikator med synliga siffror, eftersom det för närvarande bara finns en batterisymbol med tre bitar.

Ska jag köpa PlayStation Portal?

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

PlayStation Portal är en briljant handhållen spelenhet. Den utmärker sig i sin nisch och erbjuder ergonomisk design och form, en underbart ljus skärm och en mängd PS5-funktioner som standard. Portalen är ett viktigt PS5-tillbehör för Remote Play-användare och för dem som vill få ut mer av sin konsol, och vi rekommenderar den starkt.

Värt att poängtera är också att Portal är en del av PS5-konsolens ekosystem, vilket innebär att den kan dra nytta av uppdaterade modeller längre fram. Detta kan innebära saker som en OLED-skärm, det senaste Wi-Fi, Bluetooth-stöd och mer i framtiden.

Portal utger sig inte för att vara någonting annat än en fjärrspelsenhet av hög kvalitet för din PS5, och den håller absolut vad den lovar. Så länge du är klar med vad den gör och vad den kan erbjuda dig, finns det verkligen ingenting att klaga på här.

Köp den om ...

Du behöver ett bekvämt sätt att spela ditt PS5-spelbibliotek

Portal krossar alla andra Remote Play-alternativ som finns tillgängliga. Om du vill ha ett extra sätt att spela dina PS5-spel, kommer Portals prestanda och funktionalitet vara suverän.

Du vill ha en ergonomisk handhållen spelenhet

Tack vare att den är baserad på DualSense, är PlayStation Portal en av de mest ergonomiska handhållna spelkonsolerna du kan få just nu.

Köp den inte om ...