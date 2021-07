Vi har testet OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2 er et spennende tilskudd til mellomsjiktet i mobilmarkedet. Den byr på noen spesifikasjoner fra øverste hylle og er en flott opplevelse så langt. Det kan hende den også kjemper seg inn på en av topplistene våre – det vil tiden vise.

Kjapt sammendrag

Tradisjonelt har OnePlus skapt topp-telefoner til en rimeligere penge enn konkurrentene. Det kan man ikke si om OnePlus 9-serien, men med OnePlus Nord 2 er de tilbake på dette sporet.

Midtsjiktet i mobiltelefonmarkedet er ekstremt konkurransepreget, med flotte modeller som blant andre Google Pixel 4a og Samsung Galaxy A52 5G, men OnePlus Nord 2 har egenskaper som gir den en solid posisjon på egen hånd i dette sjiktet.

Nærmere bestemt er OnePlus Nord 2 faktisk en av de aller beste mobilene i dette markedssegmentet. Her finner du flere imponerende spesifikasjoner, som for eksempel et hovedkamera på baksiden på 50 MP, 65 W hurtiglading og en 6,43-tommers skjerm på 1080 x 2400 med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz.

Skjermen byr på en god opplevelse, men enkelte vil kanskje bli litt skuffet over at selskapet ikke har strukket seg til 120 Hz her. Uansett er både bildekvaliteten og størrelsen noe som vil passe de fleste.

Noe som er litt merkelig, er at selskapet for første gang har implementert en MediaTek-brikke. Det kan likevel ha vært en fornuftig beslutning, ettersom vi opplevde forbedret ytelse sammenlignet med originalversjonen av OnePlus Nord.

Et annet høydepunkt ved OnePlus Nord 2 er sterk batterikapasitet. Vi opplevde alltid at telefonen kunne holde det gående hele dagen, selv da vi presset den til det ytterste. Hvis den likevel ikke skulle holde ut så lenge, kan du alltids ty til hurtigladingen på 65 W, som sender deg fra tom til toppet tank på bare 30 minutter.

OnePlus Nord 2 byr ikke på noen banebrytende egenskaper, men som en totalpakke byr den på en super opplevelse som mange vil glede seg over – særlig med tanke på at prisen er lavere enn for mange sammenlignbare modeller på markedet for øyeblikket.

Hvis du er på jakt etter et rimeligere alternativ til et av de store flaggskipene, burde du vurdere OnePlus Nord 2 opp mot noen av de tøffe konkurrentene. Den byr på en flott kameraopplevelse, god batterikapasitet og mye mer.

Lanseringsdato og pris

OnePlus Nord 2 ble tilgjengelig på det norske markedet i juli 2021, og kan kjøpes hos alle de store forhandlerne.

Den rimeligste utgaven av OnePlus Nord 2, med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass, koster 4490 kroner. Ønsker du deg 12 GB RAM og 256 HB lagringsplass stiger prisen til 5290 kroner.

Design

Designmessig avviker ikke OnePlus Nord 2 i vesentlig grad fra merkets første mobiltelefon i mellomsjiktet – originalutgaven av OnePlus Nord. Men designet har likevel fått noen forandringer. Dette er fortsatt en solid konstruert smarttelefon, men mange vil nok oppleve designet som pregløst.

Baksiden av mobilen er utført i glass, og gir en myk berøring. Kameraelementene stikker forsiktig ut fra baksiden, men dette er noe du vil se på de fleste moderne smarttelefoner.

Enhetens bakside beskyttes av Gorilla Glass 5, og den nye kameramodulen, som er inspirert av OnePlus 9, er plassert øverst til venstre.

Bilde 1 av 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 2 av 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 3 av 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 4 av 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord 2 oppleves ikke som så veldig stor, og den ligger godt i hånden. Den veier 189 gram og har en tykkelse på 8,2 mm

På venstrekanten finner du volumkontrollen, og på motsatt kant stilleknappen (en funksjon det bare er OnePlus som kan skilte med i Android-sfæren) og strømbryteren. Med stilleknappen kan du veksle mellom stillemodus, vibrasjonsmodus eller fullt volum på mobilen. I nedre kant av mobilen er det en USB C-port i tillegg til høyttaler og SIM-kortspor.

Telefonen er ikke vanntett – den har ingen IP-klassifisering. Vi vil dermed ikke anbefale at den havner under vann.

Telefonen leveres i de tre fargevalørene Gray Sierra, Blue Haze og Green Wood. Ikke alle regioner vil ha de tre fargene tilgjengelig, og ved lanseringen er Green Wood dessverre bare å få i India.

I denne testen har vi gjennomgående bilder av varianten Blue Haze. Dette er en unik fargevalør for OnePlus, og ikke alle vil sette like stor pris på den. Men du kan alltids velge en annen farge.

Skjerm

AMOLED-skjermen til OnePlus Nord 2 er på 6,43 tommer og har en oppløsning på 1080 x 2400, med rundt 409 piksler per tomme og en oppdateringsfrekvens på 90 Hz. Dette betyr at denne telefonen vil gi jevnere bildeoverganger enn flere modeller i samme prissjikt, men ikke på samme nivå som på OnePlus 9 Pro eller flere andre Android-mobiler i toppklassen.

Det kan nok være frustrerende hvis du melder overgang fra en mobil med 120 Hz, men det forekommer nok sjelden. Trolig bytter du fra en modell med 60 Hz, og i så fall vil du oppleve overgangene som forbedret, selv om du ikke får det aller beste på markedet.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 2 av 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Ellers er skjermen til OnePlus Nord 2 en flott opplevelse, og den rommer dessuten en god, skjermintegrert fingeravtrykksleser. Den fungerte kjapt og greit, og dette er noe du ikke alltid finner på telefoner i denne prisklassen.

Enheten har slanke ytterkanter på sidene og litt tykkere øverst og nederst. Øverst til venstre finner du kameraets utstansing, og den går flott sammen med resten av utformingen, slik at du nesten ikke vil legge merke til den når du først er i gang med å bruke mobilen. Synsvinklene er gode, men lesekvaliteten i dagslys er bare middels.

AMOLED-skjermen er flat, og temmelig lik den du finner på originalutgaven av Nord. OnePlus har arbeidet med MediaTeks åpne ressursarkitektur (DORA) og implementert noen AI-sentriske funksjoner som AI Resolution Boost og AI Color Boost, som gir livligere farger.

Dette fungerer godt, og du opplever forskjellen når du spiller av videoer. OnePlus oppgir at AI Color Boost er kompatibelt med YouTube, MX Player og VLC, mens AI Resolution Boost er kompatibelt med YouTube, Snapchat og Instagram.

OnePlus Nord 2 støtter også HDR-avspilling og i tillegg HD-strømming i tjenester som Amazon Prime Video og Netflix.

Kamera

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

På baksiden av OnePlus Nord 2 finner du tre kameraelementer. Midtpunktet er primærsensoren – 50 MP Sony IMX766 – med en blenderåpning på f/1.88 og optisk bildestabilisering (OIS).

Dette er en sensor som også betjener ultravidvinkelen i OnePlus 9 Pro. Hovedobjektivet har fått selskap av en ultravidvinkel på 8 MP (f/2.25) og et monoobjektiv på 2 MP (f/2.4). Nord 2 har dessuten en enkeltlinse på 32 MP til selfier, noe som kan oppleves som en nedgradering fra det doble selfiekameraet på den første Nord-modellen. Her har imidlertid OnePlus tatt i bruk en bedre sensor – Sony IMX615 – som er en ganske imponerende sak.

OnePlus Nord 2 har et meget godt hovedkamera som ikke bare utmerker seg i dagslys, men som også byr på en glimrende ytelse ved svak belysning og i nattmodus. Hovedkameraet gir bilder med lite støy og gir glimrende farger.

Metningen, det dynamiske spennet og hvitbalansen er alle treffsikre. HDR-modusen gjør også en solid jobb her, og vi vil anbefale deg å ta bilder med HDR aktivert, ettersom det gir strålende bilder – som også gjør seg ypperlig i sosiale medier.

Nord 2 gjør bruk av AI-teknologi for å gjenkjenne 22 ulike motivtyper automatisk, som for eksempel mat, interiør eller dyr, og justerer automatisk farge- og kontrastnivåene i henhold til dette. Du får også AI-forbedret videoinnspilling, som bedrer farge- og kontrastnivåene i opptakene.

Selv om Nord 2 presterer svært godt i dagslys, har den tatt et langt skritt når det gjelder ytelsen ved svak belysning. Med funksjonen nattmodus aktivert, fanger Nord 2 opp glimrende bilder uten vesentlig tap av detaljer, i tillegg til at farger og høylys bevares.

Bilde 1 av 10 OnePlus Nord 2: eksempel på nattmodus (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 2 av 10 Nattmodus aktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 3 av 10 Nattmodus deaktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 4 av 10 Nattmodus aktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 5 av 10 Nattmodus deaktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 6 av 10 Nattmodus deaktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 7 av 10 Nattmodus deaktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 8 av 10 Nattmodus aktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 9 av 10 Nattmodus deaktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 10 av 10 Nattmodus aktivert (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Selv om bildene fremdeles rommer litt støy, er dette den overlegent beste ytelsen ved svak belysning vi har sett i dette prissegmentet. Nattmodusen er uansett verdt å sjekke ut når du skaffer deg denne mobilen. Det må også nevnes at nattmodus bruker omkring fem sekunder på å ta et bilde, men som du ser av bildene i denne omtalen, er de verdt ventetiden.

Og ikke bare det, men mobilen tar også overraskende gode bilder med digital zoom på 2x og 5x. Selv om den mangler en makro-sensor, klarte denne telefonen å ta gode nærbilder.

Bilde 1 av 4 Ultravidvinkel (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 Standardkamera (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 2x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 5x zoom (Image credit: TechRadar)

Ultravidvinkelkameraet på 8 MP gir et bredere perspektiv, og gjør en god jobb i dagslys. I kveldslys sliter det imidlertid med detaljer og farger. Monolinsen på 2 MP tar svart-hvittbilder og gjør jobben best i dagslys. Dette er kanskje ikke en funksjon du vil gjøre bruk av så ofte.

Selfiene håndteres av en 32 MP Sony IMX615. Dette er den største frontkamerasensoren på en OnePlus-modell så langt, og vi opplevde at den ga tilfredsstillende resultater. Med en glidebryter bestemmer du hvor mye bokeh du vil ha i bildet.

På videofronten kan Nord 2 gå opp til 4K ved 30 fps, men prosessoren kan også håndtere 4K ved 60 fps. Når det gjelder videokvaliteten presterer mobilen godt, og med OIS ble hele prosessen silkemyk og behagelig.

OnePlus Nord 2 har kort og godt utmerkede kameraer som jevnt over gir ypperlige resultater – dag og natt, selfier og videoer. Hvis du er på jakt etter en allsidig kameramobil, kan det være denne du er ute etter.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 27 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 27 5x digital zoom med OnePlus Nord 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 27 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 27 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 27 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 27 OnePlus Nord 2: mat i dagslys (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 7 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 8 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 9 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 10 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 11 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 12 av 27 OnePlus Nord 2: dagslysbilde 一 1x (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 13 av 27 OnePlus Nord 2: dagslysbilde 一 2x (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 14 av 27 OnePlus Nord 2: dagslysbilde 一 5x (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 15 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 16 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 17 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 18 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 19 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 20 av 27 OnePlus Nord 2: dagslysbilde 一 portrett (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 21 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 22 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 23 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 24 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 25 av 27 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 26 av 27 OnePlus Nord 2: dagslysbilde 一 5x oppleves som makrobilder (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 27 av 27 OnePlus Nord 2: dagslysbilde 一 5x (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Spesifikasjoner og ytelse

Med OnePlus Nord 2 har det kinesiske selskapet for første gang i historien ikke en Qualcomm-prosessor. OnePlus har i stedet valgt en MediaTek Dimensity 1200-AI-brikke, noe som er eksklusivt for dette merket.

Brikken er nok eksklusiv, men den er likevel veldig lik Dimensity 1200-brikken man finner i mobiltelefoner fra for eksempel Realme.

Hvis du lurer på hva som skiller Dimensity 1200-AI fra Dimensity 1200, fortalte OnePlus oss at «MediaTek åpnet 5G Ai-plattformen (5G Open Resource Architecture/DORA) og OnePlus har arbeidet på DORA-plattformen for å forbedre ytelsen til skjerm og kamera og dessuten tilføye flere funksjoner».

Når det gjelder den dagligdagse ytelsen, presterer Nord 2 godt. Vi opplevde ingen problemer med ytelsen til noen av appene da vi brukte telefonen. Dimensity 1200-AI er en god prosessor som fungerer usedvanlig godt. Når det gjelder selve CPU-ytelsen, slår Nord 2 både Nord og OnePlus Nord CE lekende lett.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 2 av 3 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 3 av 3 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Ytelsen er likevel ikke på samme nivå som mobiltelefonene i toppklassen, men den gjør uansett en god jobb med alle oppgavene du vanligvis setter en smarttelefon til. Av og til må du imidlertid vente litt lenger på at appene skal starte.

I Geekbench 5 fikk telefonen 2808 poeng, noe som er vesentlig høyere enn Galaxy A52 5G og dens 1623 og Google Pixel 4a 5G med dens 1565 poeng. Det er viktig å merke seg at OnePlus nylig har bekreftet å ha strupet enkelte apper på sine nyeste smarttelefoner, og dette gjelder også OnePlus Nord 2.

De har siden sagt at de snart vil tilby muligheten til å deaktivere dette, men du må nok vente til Android 12, men i mellomtiden kan det også tenkes at enkelte appers ytelse påvirkes av strupingen. OnePlus kaller dette «ytelsesoptimaliseringer», og det er lite trolig at du ved vanlig bruk vil oppleve problemer med dette.

OnePlus Nord 2 leveres med 6 Gb, 8 GB og 12 GB RAM. De to sistnevnte utgjør standardsortimentet i Norge, og de byr på henholdsvis 128 GB og 256 GB med lagringsplass.

Her er det ingen støtte for microSD, og det har heller aldri OnePlus tilbudt i noen av sine modeller. Hvis du skulle trenge mye plass på mobilen, vil vi dermed anbefale deg å velge varianten med 256 GB. Mobilen er dessuten 5G-klar, slik at den vil kunne utnytte dette nye nettet der det er bygget ut.

Programvare

Få dager før lanseringen av OnePlus Nord 2 meldte OnePlus i et forum at selskapet arbeidet med å migrere kodebasene fra sitt eget OxygenOS med Oppos ColorOS, som ledd i fusjonen mellom de to selskapene. OnePlus fortalte oss dessuten at dette er en forandring du trolig ikke vil merke, siden den skjer bak kulissene. Du merker i hvert fall ikke noe i det nye OxygenOS 11.3 på OnePlus Nord 2, som er aldeles ypperlig.

OxygenOS er fortsatt en av de beste programvareopplevelsene du kan få på en Android. OxygenOS 11.3 oppleves som en blanding av den OxygenOS-varianten vi kjenner fra tidligere OnePlus-modeller og enkelte funksjoner fra ColorOS.

Fusjonen skulle også innebære raskere oppdateringer. Det er akkurat det OnePlus trenger nå, ettersom de har slitt med å følge kalenderen for sine egne oppdateringer på grunn av de mange telefonlanseringene. Mesteparten av brukergrensesnittet, typesnittene, animasjonene og førstepartsappene er de samme som før. Imidlertid har man tatt inn Oppos kamera-app. Innstillingene har også fått en overhaling, men dette er noe du bare vil legge merke til ved en grundig sammenligning med andre enheter fra OnePlus.

Spillfunksjoner på OnePlus Nord 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Her er noen av de viktigste forandringene: forandring i personalisering, personvern, skjerm, lagring, verktøy, batteriinsstillinger og varslingselementer. OnePlus har også beholdt mange av sine egne programvareegenskaper, som en FPS-måler, ikke forstyrr, varslinger, vern mot feiltasting, grafikkoptimalisering og muligheten til å prioritere signaler i spill for å redusere forsinkelse.

OnePlus Launcher er fremdeles en av de enkleste og raskeste launcher-appene vi har prøvd.

Enkelte endringer er merkbare, mens andre er gjort under panseret. Alt i alt liker vi den nye OxygenOS-opplevelsen på OnePlus Nord 2. Dette er med god margin den mest stabile versjonen av programvaren vi har testet på en OnePlus-enhet på svært lang tid. Her opplevde vi ingen programvarefeil, glipper eller treghet i testperioden.

OnePlus har dessuten bekreftet av OnePlus Nord 2 vil få to store Android-oppdateringer og tre år med sikkerhetsoppdateringer. En av hovedgrunnene for sammenslåingen med Oppos kodebase er å gi raskere programvareoppdateringer, og hvis OnePlus holder løftet og leverer oppdateringer i henhold til planen, vil dette gi deres mest entusiastiske brukere mer å glede seg over.

Alt i alt oppleves OxygenOS på OnePlus Nord 2 en smule annerledes, emn i store trekk ganske likt som før. Når Android 12 kommer, vil alle kompatible OnePlus-enheter også innlemmes i den nye kodebasen. Det vil kunne gi en mer velpolert opplevelse av programvaren.

Batteritid

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Under panseret til OnePlus Nord 2 sitter det et batteri på 4500 mAh, og dette er trolig nok til at mobilen kan holde deg gående hele dagen med utgangspunkt i en full opplading. Vi opplever batterikapasiteten i OnePlus Nord 2 som solid.

Etter hver dag med bruk har vi sittet igjen med minimum 15 % på tanken ved dagens slutt. Hvis du er en særdeles ivrig bruker, kan det hende du passerer nullpunktet, men OnePlus har kommet med en rekke funksjoner for å beholde ladingen.

I våre tester var batteriet vesentlig svakere når vi hadde lysstyrken på fullt. Vi vil anbefale deg å sette lysstyrken til automatisk hvis du sliter med batteriets holdbarhet.

En stor oppgradering fra OnePlus for denne mobilens del er at de har kommet med hurtiglading på 65 W. Dette fungerer fantastisk godt når du har det travelt med å fylle opp batteritanken.

Hvis telefonen din er helt tømt, vil dette lade den helt opp igjen på like under 30 minutter. Dette er OnePlus' påstand, og den viste også seg å stemme i praksis.

Med OnePlus Nord 2 får du imidlertid ikke trådløs lading, noe enkelte nok vil bli skuffet over. Men i dette prissjiktet er uansett ikke dette en utbredt funksjon, og det skal godt gjøres å finne en telefon til den samme prisen som kan tilby trådløs lading.

OnePlus inkluderer dessuten en lader i esken sammen med OnePlus Nord 2. Dette er det ikke alle produsenter av smarttelefoner som tilbyr lenger. Dermed er du umiddelbart klar til å kjøre i gang med 65 W-lading.

Burde jeg kjøpe OnePlus Nord 2?

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Kjøp den hvis …

… du vil ha hurtiglading

OnePlus var et av de første selskapene som tilbød hurtiglading, og nå har de gjort et solid sprang fra 30 W hurtiglading på originalutgaven av Nord til 65 W på denne modellen, noe som får jobben gjort på bare 30 minutter. Dette er nok enda mer hendig enn du tror.

… du fotograferer i mørket

Selv om OnePlus Nord 2 gjør en glimrende jobb med kameraene i dagslys, men den utmerker seg enda mer i mørket. Med den nye modusen Nightscape Ultra får du massevis av detaljer i bildene, og dette er det beste vi har sett i dette segmentet så langt.

… du vil ha en god allrounder

OnePlus Nord 2 utmerker seg egentlig ikke spesielt på ett enkelt område, men det er heller ikke noe du krever av en rimeligere modell som dette. Hvis du er ute etter en mobil som løser mange oppgaver godt, er dette et ypperlig valg.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil ha et spennende design

I dette prisleiet er det vanskelig å finne telefoner med spennende design, og det får du heller ikke med OnePlus Nord 2. Hvis du vil ha et blikkfang av en telefon, er det noe annet du er på jakt etter.

… du vil ha en super skjerm

OnePlus Nord 2 har ikke den beste skjermen i dette prisleiet, og selv om vi ikke mislikte opplevelsen den ga oss, vil du kanskje vurdere noen andre alternativer her.

… du vil ha trådløs lading

En av de få flaggskipfunksjonene OnePlus Nord 2 mangler, er trådløs lading. I motsetning til på OnePlus 9 har ikke selskapet denne gangen inkludert denne egenskapen. Dermed er ikke dette en modell for deg som ikke vil omgi deg med kabler.

Først testet i juli 2021.