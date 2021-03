Samsung Galaxy A52, A52 5G og A72 lansert – rimelige modeller med flaggskipfunksjoner

Samsungs seneste billige Android-alternativer til Galaxy S21-serien inkluderer tre nye modeller som gjør et forsøk på å gjøre avstanden mindre mellom billigtelefoner og noen av de aller gjeveste modellene på markedet.



Nye Samsung Galaxy S52, Samsung Galaxy A52 5G og Samsung Galaxy A72 har nettopp blitt avslørt av selskapet under lanseringsevenementet Unpacked. Disse plasserer seg hakket over nylig annonserte Galaxy A32.



Oppfølgerne til fjorårets A-serie markedsføres mot yngre personer som vil ha et alternativ til selskapets toppmodeller, men de ser ut til å være passende for alle som har lyst på en smarttelefon som ikke koster like mye som en bruktbil (Samsung Galaxy S21 Ultra, for eksempel.)

Samsung Galaxy A52 er den billigste av de tre nye telefonene, og skiller seg faktisk en del fra Galaxy A52 5G. Denne har en AMOLED-skjerm på 6,5 med en Full HD+-oppløsning og oppdateringsfrekvensen er på 90 Hz.



Galaxy A52 5G har samme skjermstørrelse og oppløsning, men oppdateringsfrekvensen er på 120 Hz.



Til slutt har vi Galaxy A72, med en AMOLED-skjerm på 6,7 tommer, Full HD+-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 90 Hz. Hver og en av disse telefonene har et selfiekamera, på 32 MP, som sitter plassert i et lite hull på skjermen, og litt sør for kameraet finner man fingeravtrykkleseren, også denne plassert i skjermpanelet.

Bilde 1 av 3 Samsung Galaxy A52 (Image credit: Samsung) Bilde 2 av 3 Samsung Galaxy A52 5G (Image credit: Samsung) Bilde 3 av 3 Samsung Galaxy A72 (Image credit: Samsung)

Både Galaxy A52 og Galaxy A52 5G har batterier på 4500 mAh, mens Galaxy A72 har et batteri på 5000 mAh. Til forskjell fra Samsung Galaxy S21-serien har A-serien lader medfølgende i esken.



Samsung har ikke ennå bekreftet hvorvidt disse modellene har trådløs lading, så det er rimelig å anta at ingen av telefonene har denne teknologien.



Alle tre har lignende kamerateknologi, og som ovennevnt er selfiekameraet identisk i både A52, A52 5G og A72.

På baksiden finner du et hovedkamera på 64 MP med OIS (optisk bildestabilisering) sammen med et ultravidvinkelkamera på 12 MP. Både Galaxy A52 og Galaxy A52 5G har dybdesensorer på 5 MP og makrokameraer, også disse på 5 MP.



Galaxy A72 skiller seg noe ut her med et telefotokamera på 8 MP istedenfor en dybdesensor, men makrokameraet er med på lasset.

The Samsung Galaxy A72 i alle de fire tilgjengelige fargene (Image credit: Samsung)

Galaxy A52 og Galaxy A72 har begge Qualcomm Snapdragon 720G-prosessoren innabords, mens på innsiden av Galaxy A52 5G finner man Snapdragon 750G. Samsung Galaxy A52 fås i versjoner med 4 GB, 6 GB og 8 GB RAM, mens de to andre telefonene får man bare med 6 GB og 8 GB.



Alle tre telefoner er IP67-sertifisert, noe som vil si at de er støv- og vannbestandige. De har også stereohøyttalere som takler Dolby Atmos og støtter microSD-kort opptil 1 TB.



Når det gjelder farger, så har man valget mellom Awesome Blue, Awesome White, Awesome Violet eller Awesome Black – voldsomme greier, rent språklig. Heldigvis spraker ikke fargene like mye som fargenavnene.

Alle tre telefoner vil være tilgjengelige for kjøp i Norge, og norske nettbutikker har allerede begynt å legge ut priser. Per nå går Galaxy A52 for 3890 kroner, Galaxy A52 5G for 4690 kroner og storebror Galaxy A72 for 4990 kroner.