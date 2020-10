Test: OnePlus Nord

Kort oppsummert

OnePlus Nord representerer en ettertrykkelig tilbakekomst til kombinasjonen av stil, funksjonalitet og en overkommelig pris – aspektene som gjorde at OnePlus skilte seg ut da de lanserte OnePlus One i 2014.



Nord tilbyr en opplevelse som ligger svært nære flaggskipene, til en pris langt lavere enn medlemmer av OnePlus 8-serien, og blander design fra øverste hylle, fjong ytelse og flotte kameraer. Resultatet er en heftig smarttelefon-opplevelse.

Forskjellen mellom 2014 og 2020 er at markedet har forandret seg en hel del, og at OnePlus ikke lenger er selskapet som smått utfordrer gigantene. OnePlus Nord befinner seg i et overbefolket mellomsjikt der man finner en rekke enheter med omtrentlig samme funksjonalitet, noe som gjør at det er vanskelig for telefonen å utmerke seg.



Prisen på OnePlus Nord er dog besnærende, og telefonen tilbyr massevis for pengene. OnePlus sier at Nord er «omtrent alt du kan ønske deg», og de tar ikke direkte feil.

Her får man et skjerm av en dugelig størrelse som gir enn en flytende brukeropplevelse, nok krutt i innmaten, og haugevis av kameraer, alt sittende i et chassis med et førsteklasses design. Den ser bra ut, den føles bra ut i hånda og ytelsen er fantastisk.



Med så mange kameraer – det har muligens gått litt over styr for OnePlus her – så får man et vidt spekter med muligheter til å ta ulike typer bilder, alt fra portrett og makro til ultravidvinkel og såkalt Nightscape (nattmodus), samt videoopptak i UHD/4K ved 30 FPS både på kameraene foran og bak. Man får også opptil 10x zoom og videoopptak i sakte film ved 1080p og 240 FPS.

De negative sidene ved OnePlus Nord er ikke rare greiene: man får ingen hodetelefon-utgang (minijack), telefonen har ingen IP-sertifisering for støv- og vannbestandighet og man får heller ikke trådløs lading.



Batteritiden ligger omtrent på snittet – man kommer seg gjennom en hel dag, men dette er altså en telefon du kommer til å måtte lade hver kveld – og det er ikke altfor mye plass til varselikoner på toppen av skjermen, dette fordi man har to selfiekameraer liggende horisontalt på toppen av skjermen.

Hvis man ser litt større på det kan man spørre seg: Hva slags innvirkning får dette på posisjoneringen av selskapets dyrere modeller? Hvis OnePlus Nord virkelig er «omtrent alt du kan ønske deg», hvorfor burde noen (særlig tilhengere av OnePlus, som gjerne er opptatte av pris) bruke betydelig mer penger på OnePlus 8 eller OnePlus 8 Pro? Det kommer til å bli interessant å se hvordan OnePlus Nord kommer til å påvirke salget av OnePlus' flaggskiptelefoner.



Akkurat nå, om du er ute etter en rimelig smarttelefon som tilbyr en opplevelse som ligger tett opptil flaggskiptelefoner, så skal det mye til om du finner et bedre alternativ enn OnePlus Nord til omlag samme pris.

Under finner du vår videoanmeldelse av OnePlus Nord

OnePlus Nord tilgjengelighet og pris

OnePlus Nord pris : Billigste modell koster 4690 kroner

: Billigste modell koster 4690 kroner OnePlus Nord annonseringsdato : 21. juli, 2020

: 21. juli, 2020 OnePlus Nord lanseringsdato: 4. august, 2020

OnePlus Nord går for 4690 kroner (den rimeligste modellen), hvilket er en særs konkurransedyktig pris som legger seg under de rivalene fra Apple, Google (særlig for oss nordmenn som må importere) og Samsung.



Dette er altså prisen for modellen med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass, mens modellen med 12 GB RAM og 256 GB lagringplass vil koste 5690 kroner, hvilket fortsatt er en særdeles rimelig pris.

Dette betyr i praksis at man får en OnePlus Nord til en snillere pris enn man får en iPhone SE, en Samsung Galaxy A51 (5G), en Xiaomi Mi Note 10, en LG Velvet, en Motorola Edge eller en Google Pixel 3a XL – og antageligvis vil også Google Pixel 4a legge seg høyere (igjen, for oss nordmenn ligger Google-telefonene langt høyere i pris i praksis, siden disse telefonene ikke offisielt selges i landet.)

OnePlus Nord specs Vekt: 184 gram

Mål: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Skjermstørrelse: 6,44 tommer

Oppløsning: FHD+ (2400 x 1080)

Oppdateringsfrekvens: 90 Hz

Pikseltetthet: 408 PPI

Prosessor: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB / 12 GB

Lagringsplass: 128GB / 256GB

Bakkameraer: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP

Frontkameraer: 32 MP + 8 MP

Batteri: 4115 mAh

Man kan få Xiaomi Mi Note 10 Lite billigere enn Nord, en telefon som har samme Snapdragon 765G-prosessor innabords, men resten av telefonen har en del kompromisser som gjør at prisen kan presses lavere.



Det betyr også at man kan kjøpe en OnePlus Nord til en langt billigere penge enn OnePlus 8, som man i skrivende stund kan få for 7723,- (men som hos de fleste koster i overkant av åtte tusen.)

OnePlus Nord slippes i 27 europeiske land, samt India, Hong Kong og Malaysia. Det er per nå uklart om telefonen kommer til å bli tilgjengeliggjort i USA, eller om OnePlus allerede nå har bestemt seg for hvor man skal kunne få tak i telefonen.



Slippdatoen for OnePlus Nord er 4. august, 2020. Det er altså datoen man kan få bestilt telefonen på nett og i fysisk butikk, men OnePlus har også en del pop-up-evenementer i dagene frem mot lansering, noe som gir de mest ihuga entusiastene muligheten til å komme aller først i køen.



I Norge får man telefonen med abonnement hos Telia, men den vil også være tilgjengelig i de fleste store nettbutikker og fysiske butikker uten, om det skulle være ønskelig.

Design

Design

Designet langt bedre enn prisen skulle tilsi

Ligner i størrelse på OnePlus 8, kan brukes med én hånd

Glatt chassis, men deksel følger med

OnePlus Nord har et nærmest utrolig design, tatt i betraktning prisen. Man får samme førsteklasses byggkvalitet og utseende som flaggskipet OnePlus 8, med en metallkant som sitter klemt mellom Gorilla Glass både foran og bak.



Dette gjør at det hele føles ekstremt solid og, rett og slett, dyrt. I hånden føles størrelsen sammenlignbar med OnePlus 8, noe som betyr at OnePlus Nord kan brukes med én hånd – selv om de med mindre hender kan få problemer med å rekke helt opp til toppen av skjermen.

Hvis du ser nøye etter (og ikke bruker deksel) vil du oppdage en meget tynn plastramme som sitter mellom skjermen og resten av chassiset. Selv om dette ikke er spesielt merkbart, så kan man dra fingeren over kanten på telefonen og kjenne at den er der.



Dette er fullstendig flisespikkeri, men rammen bryter noe med det ellers sømløse designet, og er en liten påminner om at dette er en billigere telefon.

Bilde 1 av 10 Bilde 2 av 10 Bilde 3 av 10 Bilde 4 av 10 Bilde 5 av 10 Bilde 6 av 10 Bilde 7 av 10 Bilde 8 av 10 Bilde 9 av 10 Bilde 10 av 10

OnePlus Nords mål er 158,3 mm x 73,3 mm x 8,2 mm, og vekten stopper på 184 gram. Det betyr at den er noe kortere enn OnePlus 8, men et ørlite hår bredere, tykkere og tyngre.



Den glatte glassutformingen gjør at det kan bli lite friksjon når man holder i den, og i vår erfaring kan den bli noe glatt, særlig om man er av typen som ikke holder telefonen ren (og ikke bruker deksel.)



De gode nyhetene for de klønete og hardhendte av oss er at det følger med et silikonetui i esken. Dette gir en god friksjon og en viss beskyttelse mot små støt og fall.

Knappen for av/på og skjermlås på høyre side passer godt med plasseringen av tommelen på telefonen, og rett ligger rett under det som nå burde være en kjenning hos OnePlus-telefoner: en glidende bryter som brukes til å velge mellom modusene «stille», «vibrer» og «ring».



Volumbryteren sitter på motsatt side, og på bunnen av telefonen vil du finne en midtstilt USB-C-port med en høyttaler til høyre og en dobbel SIM-kortleser til venstre. Her får man dog ikke med noen hodetelefonutgang.



Telefonen fås i to farger, der den såkalte Gray Onyx-varianten ser relativt vanlig ut (grå-svart), mens det andre alternativet, Blue Marble, kanskje kan være noe mer besnærende, og skiller seg langt mer ut (som du kan se på bildene vi har tatt av telefonen.)

OnePlus sier at Nord er vanntett, men at den ikke har en offisiell IP-sertifisering, noe som i praksis nærmest garanterer at enheten kan takle både støv og vannsprut.



Dette er en av grunnene til at OnePlus har klart å holde prisen såpas lav, men selv om selskapet påstår at telefonen har ligget i 30 cm dypt vann i 30 minutter og fortsatt fungert, så kan det likevel være en idé å være litt mer forsiktig enn det – sertifiseringer eksisterer av en grunn.



På baksiden finner man en relativt stor og avlang kamerahump som inneholder OnePlus Nords fire bak-kameraer. Denne ligger et par millimeter høyere enn resten av telefonen, på samme måte som på OnePlus 8 og 8 Pro, men til forskjell fra sine dyrere frender sitter kamerahumpen nå i venstre hjørne snarere enn midtstilt.



Dette betyr at når man plasserer skjermen på en jevn overflate vil ikke telefonen ligge beint, og på grunn av at kamerahumpen stikker noe ut i det ene hjørnet vil telefonen vippe litt om man trykker på skjermen. Når man får denne vippeeffekten føles det ikke ut som om glasset over kameraene har det noe særlig bra, men dette problemet forsvinner selvsagt med en gang man tar i bruke et deksel (inkludert det som følger med i esken.)

Skjerm

Skjerm

Stor og fargemettet AMOLED-skjerm på 6,44 tommer

20:9 sideforhold, Full HD+, 90 Hz oppdateringsfrekvens

Selfiekameraene stjeler en del plass fra varsel-området

OnePlus Nord har en AMOLED-skjerm på 6,44 tommer, et sideforhold på 20:9, en FullHD+-oppløsning på 2400 x 1080 og en oppdateringsfrevens på 90 Hz (noe som gjør at bevegelser på skjermen flyter utrolig godt.)



Skjermen fyller nær sagt hele fronten, og det er lite plass satt av til kanter, der den tykkeste av disse befinner seg nederst, under skjermen. Det eneste som forstyrrer skjermoverflaten er det avlange hullet øverst i venstre hjørne, der selfiekameraene sitter, noe som kan virke forstyrrende for noen.



Disse kameraene har dog ikke en tendens til å komme i veien for noe, men de begrenser antallet varsler man kan se av gangen, noe som kan være irriterende om man er av typen som ikke fjerner disse fortløpende.

Når man tar Nord ut av esken sitter det allerede en skjermbeskytter i plast på skjermen, noe som hjelper med å beskytte mot riper fra dag én. Hvis man er fintfølende på det kan denne være litt irriterende, siden den lager en ekstra kant langsmed endene av skjermen, og rundt selfiekameraene, men det tar bare et par sekunder å fjerne den, om det skulle være ønskelig.



Hvis man gjør det er det verdt å merke seg at man da utsetter skjermen for elementene, og lettere kan få riper – så dette er en avveining man forholde seg til.



Skjermen er lyssterk og klar, men til forskjell fra skjermene på 8-serien er denne helt flat, og har ikke kurvede kanter som går i ett med resten av telefonen. Uten disse kurvene på fronten føles Nord noe mer klønete i bruk.

(Image credit: TechRadar)

Med på kjøpet får man også støtte for HDR10+, så om man strømmer innhold fra tjenester som Netflix eller ser på egenprodusert HDR-innhold vil dette ta seg godt ut på Nords skjerm.



Når man ser på video vil delen av toppdelen av skjermen, der man får varsler, ikke være i bruk, slik at man forhindrer at selfiekameraene stikker seg veldig ut.



Det å se på film og TV-serier på OnePlus Nord er en behagelig opplevelse, men fargene ser kanskje litt mindre mettede ut enn på andre telefoner. Det litt mer avdempede fargespekteret ser mer naturlig ut, men er ikke umiddelbart like imponerende som på telefoner som tar sikte på å gi brukeren litt mer sprut.

Fingeravtrykkleseren er innebygget i skjermen, og ved et enkelt trykk kan man låse opp telefonen. Avleseren fungerer relativt bra, og støtter registrering av flerfoldige fingre – vi foreslår at du registrerer i alle fall tommelen og pekefingeren – men det er ikke den raskeste sensoren vi har sett i bruk.



En måte å gjøre innloggingsprosessen raskere på er å slå på avlesing av fingeravtrykk sammen med ansiktsgjenkjenning. Nord kan kombinere begge de biometriske innloggingsmulighetene når man låser opp, og resultatet kan bli en raskere måte å komme seg inn på telefonen.

Kamera

6 kameraer, 4 bak, 2 foran – flere enn på noen annen OnePlus-telefon

Hovedkamera (bak) tar detaljerte og lyssterke bilder

Nightscape fungerer bra, men det er ikke den mest lyssterke nattmodusen

Om det er én ting som kommer til å stjele flest overskrifter er det OnePlus Nords flaggskipkameraer. Telefonen har i alt seks forskjellige enheter man kan ta bilder med, fire på baksiden og to i front. Aldri har OnePlus hatt flere kameraer på en telefon.



Hovedkameraet på baksiden er faktisk sakset fra et flaggskip – nemlig OnePlus 8. Dette er en IMX586-sensor fra Sony på 48 MP (med EIS og IOS, både elektronisk og optisk bildestabilisering) som fungerer i tospann sammen med et objektiv på f/1,57. Sensoren klarer bilder på 48 MP, men standardinnstillingen er satt til 12 MP.



Dette simpelthen fordi bilder på 48 MP omlag er tre ganger så store som bilder på 12 MP. Lagringsplassen din kommer til å bli spist opp på kort tid om man går rundt og peiser inn enorme bilder hver dag.

12 MP er mer enn nok til eksempelvis sosiale medier, mens 48 MP er størrelsen man bør gå for om man har planer om å skrive ut bildene, eller gjøre finarbeid på dem i etterkant.



Hovedkameraet får følge av en trio med andre kameraer som består av en sensor på 5 MP som tar seg av dybdesynet, et makrokamera på 2 MP og et ultravidvinkelkamera (119 grader) som er kjekt å ha om man skal få med seg store deler av landskapet.



Det finnes også et drøss av forskjellige bildemoduser, inkludert portrett, Nightscape, supermakro og pro. På videosiden har man blant annet muligheten til å ta opp i sakte film i FullHD-oppløsning i 240 FPS eller UHD/4K i 30 FPS.

Hovedkameraet på baksiden er en kapabel liten sak, og klarer seg godt om man befinner seg på steder med mye lys, både inne og ute. Standardinnstillingen på 12 MP gjør at man får nok med detaljer, og auto-HDR-innstillingen hjelper til slik at bildene ikke fremstår som for mørke eller overeksponerte.



Man kan ta i bruk 2x zoom via et ikon på skjermen – gi dette et trykk og man kommer nærmere subjektet med nær sagt intet tap av bildekvalitet. Dette fungerer spesielt godt ute, men om man tar i bruk zoom inne kan man få en del korn, og bildet kan fremstå noe mørkt om lyssettingen ikke er perfekt.

(Image credit: TechRadar)

Hvis du trekker fingeren over 2x-ikonet får man frem et zoome-hjul som gir en muligheten til å gå helt opp til 10x digital zoom. Siden dette er en heldigital funksjon får man merkbart dårligere bildekvalitet, men bilder tatt ute i godt lys har fortsatt nok detaljer, og ser helt greie ut.



Zoomkvaliteten tar dog enda et hopp i feil retning om man tar bilder inne, og vi anbefaler ikke å bruke 10x zoom om man befinner seg innendørs om man vil ha et bilde som kommer til å ta seg bra ut på Instagram.



2x-ikonet ligger ved siden av to andre knapper, en som forflytter deg tilbake til hovedkameraet, og en annen som skifter til ultravidvinkelkameraet på 8 MP. Her får man med seg 119 grader av synsfeltet, noe som gjør at man får plass til langt mer av landskapet rundt seg.

Bildekvaliteten man får fra ultravidvinkelkameraet er dog ikke like god som den man får fra hovedkameraet. Bildene ser mer grumsete ut, og mangler detaljer og farger, om man skal sammenligne direkte med 48 MP-sensoren. Tar man bilder av langstrakte landskaper så er ikke dette spesielt merkbart, men om man har subjekter i forgrunnen vil man raskt se at ting ikke ser like skarpt ut.



OnePlus hevder at ultravidvinkelkameraet som sitter i Nord er bedre enn det man finner i iPhone 11, med mindre grad av optiske forvridninger rundt kantene (ultravidvinkelbilder kan få slike fish-eye-problemer, siden kantene av bildene blir strekt.)



Det er helt klart at det er mindre forvridninger i kantene på vidvinkelbildene tatt med denne telefonen enn i bilder tatt med mange av konkurrentenes kameraer, men helt borte er de ikke, og hvis du ser nøye etter kan man likevel se feilene.

(Image credit: TechRadar)

Reduseringen av forvridninger i bilder tatt med Nord er en av en rekke forbedringer i bildeprosessering OnePlus har sagt de har implementert. Et annet område med forbedringer er Nightscape-modusen.



Slike nattmoduser er nå nærmest dagligdags hos en mengde toppmodeller, og de blir mer og mer vanlige i rimeligere telefoner også, så det er godt å se at OnePlus har dette med i Nord – og det utgjør også en forskjell, sammenlignet med å bruke HDR på hovedkameraet.



Nightscape tar ni bilder på forskjellige eksponeringer for så å kombinere dem i etterkant til ett enkelt bilde, slik at man i praksis får et mer lyssterkt bilde med mindre støy. Man må holde telefonen stille når man tar slike bilder, og Nord bruker mellom ett og åtte sekunder på å få med seg alle eksponeringene. Hvis man flytter telefonen for mye under denne prosessen får man uskarpt og rotete bilde.

Bildene som denne modusen kan produsere kan være imponerende, men resultatet avhenger likevel mye av hvor man tar bildet, og hvor mye lys som er tilgjengelig.



I mørke settinger, med noe lys tilgjengelig, er forskjellen på bruk av Nightscape eller ei dramatisk. Likevel, desto mindre lys man kan mate sensoren med, desto verre går det med bildene. Dette er ikke like effektivt som Googles Night Sight-modus på Pixel-telefoner, som nærmest på magisk vis kan gjøre at (i utgangspunktet) nærmest helt mørke bilder, der det knapt finnes lys, kan fortone seg som helt vanlige bilder.



Et annet verktøy i OnePlus Nords arsenal er portrettmodusen, som bruker hovedkameraet, samt dybdesensoren på 5 MP, til å legge til uskarphet i bakgrunnen. Nord gjør en god jobb når den skal bestemme hva som er forgrunnen og hva som er bakgrunnen, og den klarer å legge til uskarphet der det virker naturlig at det skal være.

Forgrunnen i seg selv ser skarp ut, men bildene blir ofte en del mørkere enn bilder tatt i standardmodusen.



Makro-modusen lar en gå helt inntil subjekter, slik at man kan ta bilder av de minste detaljer ved hjelp av makrokameraet på 2 MP. Det er dog verdt å merke seg at dette ikke fortoner seg som en helt egen modus (den ligger ikke sammen med de andre modusene på hovedmenyen) – for å ta makrobilder må man istedenfor trykke på en knapp på toppen av skjermen når man er i standardmodus.



Den lave oppløsningen på makrokameraet betyr i praksis at bildene man tar ikke har helt den samme pikseltettheten, og at fargene kan være litt nedtonede, men har man en stødig hånd, litt tålmod og godt lys, er det mulig å ta noen virkelig fiffige nærbilder.

Det at man får et makrokamera med på kjøpet virker litt overdådig – funksjonaliteten føles noe forfengelig, snarere enn noe som gjør Nord til en bedre telefon. Man kan også ta nærbilder med hovedkameraet og 2x zoom, og de resulterende bildene skiller seg ikke særskilt fra de man får fra spesialkameraet.

(Image credit: TechRadar)

Frykt ikke, vi har ikke glemt de to siste OnePlus Nord-kameraene. På fronten får man et hovedkamera på 32 MP, med en blender på f/2,45; og et mindre kamera på 8 MP med en ultravidvinkellinse som klarer 105 grader, en kjekk sak å ha om man skal ta store gruppebilder.



Hovedkameraet er solide greier, og klarer å fange detaljerte selfier med HDR, noe som gjør at de ikke fremstår som overstadig lyse eller mørke.



Skifter man til portrettmodus på hovedkameraet i front klarer Nord fint å skille mellom forgrunn og bakgrunn, selv om kantene mellom de to ikke ser riktig så pyntelig ut som det man får med hovedkameraet bak.

Bildeeksempler

Bilde 1 av 14 Hovedkameraet får med seg mange detaljer Bilde 2 av 14 Vidvinkelkameraet yter bra, på tross av at bildene blir mørkere Bilde 3 av 14 Selv om det er lite lys ute klarer Nord seg likevel bra Bilde 4 av 14 Ultravidvinkelkameraet sliter litt mer Bilde 5 av 14 Fargene er naturtro, men kan føles litt matte i forhold til kameraer som har litt mer aggressiv prosessering Bilde 6 av 14 Man kan fange dramatiske bilder med ultravidvinkel Bilde 7 av 14 Makrokameraet fungerer greit, men er ikke det beste vi har sett Bilde 8 av 14 … likevel, hvem liker ikke nærbilder av LEGO? Bilde 9 av 14 HDR-funksjonen på hovedkameraet fungerer greit Bilde 10 av 14 … men slår man på Nightscape blir det virkelig fart i sakene Bilde 11 av 14 Dette kveldsbildet fra hovedkameraet tar seg godt ut Bilde 12 av 14 Slå på Nigthscape-modus, så blir det hele mer lyssterkt Bilde 13 av 14 Når det er lite tilgjengelig lys sliter hovedkameraet Bilde 14 av 14 Og Nightscape-modus klarer heller ikke å få stort ut av omgivelsene

Batteri

Batteri på 4115 mAh med hurtiglading, men ingen støtte for trådløs lading

Varer én dag på én lading, men ikke stort mer enn det

Warp Charge 30T får deg fra 0 % til 70 % på 30 minutter

OnePlus Nord har et batteri på 4115 mAh, hvilket er en rimelig størrelse, og som gir en én dag med vanlig bruk om man starter på 100 %. Batteritiden generelt er akseptabel, men kunne vært bedre.



Nord varer lengre enn den nye iPhone SE-modellen, og ligger omtrent på samme nivå som iPhone XR, men er likevel et stykke unna OnePlus 8 eller 8 Pro.



Med vanlig bruk, noe som inkluderer fire-fem timer med strømming av musikk, tre timer lett spilling, vanlig bruk av e-post-klient og sosiale medier, et par samtaler, litt kamera-action og en hel del tekstmeldinger, så kom vi oss i seng rundt klokka 23:00 med en batteriprosent på mellom 10 og 20. Telefonen hadde på dette tidspunktet vært ute av laderen siden 07:00.

Hvis du ser mye på video, spiller mye eller spiller grafisk krevende spill som Fortnite og PUBG må OnePlus få en ladepause midt på dagen.



Hvis man derimot bruker telefonen lite en dag, ikke spiller stort, og heller ikke bruker sosiale medier noe særlig, klarer OnePlus Nord seg fra 07:00 til 23:00 med omtrent 30 % igjen på batteriet.



Det du ikke kommer til å få med OnePlus Nord er flere dagers bruk uten å måtte lade, så det kan være verdt å drasse med seg laderen, om man vet man eksempelvis skal spille mye.

Nord kommer med støtte for OnePlus' Warp Charge 30T, som lar en lade fra 0 % til 70 % på 30 minutter om man tar i bruk kabelen og laderen som følger med i esken. Dette er ikke bare reklame, det fungerer som bare det, og er nyttig om man er i ferd med å ta en lang tur ut, og trenger en liten ekstra klattlading før man går ut døra.



Man får dessverre ingen støtte for trådløs lading – dette er nok et hjørne som måtte kuttes for at prisen kunne holdes såpass lav.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Ytelse og programvare

Snapdragon 765G, modeller med enten 8 GB/128 GB eller 12 GB/256 GB

Støtter 5G

To år med programvareoppdateringer, tre år med sikkerhetsoppdateringer

Under panseret finner vi Qualcomms Snapdragon 765G-prosessor, og selv om dette ikke er den samme flaggskip-brikken vi finner i 8-serien klarer den seg likevel godt i bruk, på samme måte som den gjør i andre telefoner som LG Velvet og Motorola Edge.



765G styrer skuta sammen med en dugelig mengde RAM, der det minste man kan få er 8 GB, mens storebror Nord har 12 GB.



Dette gjør at telefonen virkelig er responsiv i bruk. Apper lastes inn raskt og Nord håndterer avspilling av HDR-video og kravstore spill med enkelhet (til å være en telefon i midtsjiktet.)

Vi klarte å spille PUBG med såkalt HD Graphics og bilderaten satt til «high» (HDR og UltraHD-modusene var ikke tilgjengelige), og man kan også skru på OnePlus' Fanatic Mode («spillmodus» er det litt mindre kule navnet om man bruker norske språkinnstillinger), noe som gjør at man låser opp litt mer kraft til spillopplevelsen, slår på «ikke forstyrr» (slik at man ikke får opp varsler) og prioriterer signaler fra kontrollerne, slik at man ikke får uønskede forsinkelser.



Oppdateringsfrekvensen på 90 Hz gjør også at spillene flyter godt, og gjør at grafikken tar seg bedre ut og at spillets bevegelser kommer til sin rett. Den gjør også at den generelle brukeropplevelsen i OnePlus' OxygenOS 10.5 (som ligger over Android 10) blir bedre.

(Image credit: TechRadar)

Med en såpass høy oppdateringsfrekvens fremstår det å bevege seg opp og ned på sider særdeles flytende, og det er ikke et spor av hakking når man beveger seg opp og ned Twitter og Instagram.



Man kan stille oppdateringsfrekvensen ned til 60 Hz, noe som betyr at ting ikke kommer til å flyte riktig så godt – og om det er slik at du oppgraderer fra en telefon som begynner å dra på årene, så er sannsynligheten stor for at du er vant med dette fra før av – men, viktigst av alt, så sparer dette en del på strømbruket.



Når det gjelder ren ytelse er det ikke overraskende at OnePlus Nord ikke matcher flaggskip-modellene. Vår modell med 12 GB RAM hadde i snitt en flerkjerneskår på 1877 i Geekbench 5. Det er betraktelig lavere enn OnePlus 8-variantene med 12 GB RAM, der OnePlus 8 fikk 3401 og OnePlus 8 Pro fikk 3305, begge med Snapdragon 865.

Dette viser at om man bruker de ekstra tusenlappene på en dyrere OnePlus-telefon, så får man mer kraft, noe som betyr at man kan få et hår bedre brukeropplevelse i vanlig bruk, og at telefonen på langt bedre måte håndterer krevende applikasjoner og oppgaver.



Vi kjørte også ytelsestesten på OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Snapdragon 855+, 12 GB) og OnePlus 6 (Snapdragon 845, 8 GB) og begge fikk bedre skår enn Nord, henholdvis 2677 og 2232.



CPU-tester er dog ikke alfa og omega. Programvaren og hvordan maskinvaren samspiller med denne har også mye å si, og dette later til å virke godt sammen i OnePlus Nord, noe som betyr at for de fleste brukere, så vil ytelsen som OnePlus Nord tilbyr være mer enn bra nok.

Selvfølgelig vil man trenger plass til å lagre alle appene, spillene, fotoene og videoene, og de gode nyhetene i så henseende er at Nord har det som trengs. Her får man det samme som OnePlus 8 Pro når det gjelder kombinasjonen av mengde RAM og lagring.



Modellen med 8 GB RAM har 128 GB lagring, noe som er kjempebra gitt prisen – den billigste iPhone SE-modellen er dyrere, og man får bare 64 GB lagring. Vår testmodell hadde 12 GB RAM og 256 GB lagring, og hadde omtrent 236 GB av denne plassen klar til bruk.



128 GB-modellen (som tross alt er vesentlig billigere) kommer antageligvis til å være mer enn bra nok for de fleste, og den noe større mengden RAM kommer man antageligvis kun til å merke noe til enten når man spiller ordentlig heftige spill, eller har mange tunge applikasjoner oppe samtidig – så til syvende og sist kommer ikke den jevne bruker til å merke store forskjellen mellom de to modellene (rent bortsett fra mengden lagringsplass.)

OnePlus Nord har også støtte for 5G, noe som betyr at du kan dra nytte av nestegenerasjonshastigheter om disse er tilgjengelige der du bor.



Som vi allerede har nevnt kjører Nord versjon 10 av Googles Android-operativsystem, og med i miksen finner vi også OxygenOS 10.5. Dette brukergrensesnittet tilbyr en del flere tilpasningsmuligheter enn Googles Android-varient, samtidig som det ikke bryter nevneverdig med følelsen av såkalt «stock» Android. OnePlus på sin side informerer også om at Android-varianten de har gått for inkluderer over 300 egne programvareoptimaliseringer.



Vi opplevde aldri at telefonen sakket farten på noe vis under de to ukene vi hadde telefonen i hende, og det var etter at vi fylte den til randen med apper, fotoer og videoer, og brukte timesvis på spill og serier.

OnePlus lover at Nord kommer til å få minimum to år med programvareoppdateringer (fra lanseringsdato) – noe som betyr at den kommer til å få Android 11 senere i år, og Android 12 i 2021 – pluss tre ekstra år med sikkerhetsoppdateringer.

Burde du kjøpe OnePlus Nord?

Kjøp den hvis …

Kjøp den hvis …

Du vil ha en rimelig telefon som nesten tukter flaggskipene



OnePlus entret markedet med et brak i 2014, og hevdet de hadde laget flaggskip-ødeleggeren med OnePlus One, men prisene på selskapets telefoner har stadig økt de siste årene, og har nå nådd et punkt der de ikke lenger er billige alternativer, men snarere har blitt del av toppsjiktet. OnePlus Nord tar merkevaren tilbake til fremtiden, og gir oss nok en gang en opplevelse svært nære flaggskipene, men til en rimeligere pris.

Du har lyst på en 5G-telefon som ikke tar livet av sparegrisen



OnePlus Nord er en av de billigste 5G-telefonene på markedet akkurat nå, og selv om 5G ikke er bygget ut der du bor så kan du likevel være forberedt ved å kjøpe deg en Nord, slik at du er klar når de nye senderne henges opp. I tillegg får du to år med garanterte Android-oppdateringer og tre år med sikkerhetsoppdateringer, noe som gjør at man kan få godt med brukstid før man bytter til neste telefon.

Man vil ha fleksibilitet når man tar bilder



Seks kameraer er riktignok et ublu antall, men det betyr også at OnePlus Nord gir en et vidt spenn i hva slags bilder en kan ta. Alt fra ultravidvinkel-kameraer både bak og på fronten, et eget kamera dedikert til makrobilder, en ny nattmodus og muligheten til å filme i sakte film i 4K (30 FPS) både på hovedkameraet bak og på selfiekameraet.

Ikke kjøp den hvis …

Man vil ha en vanntett telefon



Til forskjell fra 8 og 8 Pro har ikke OnePlus Nord en IP-sertifisering, noe som betyr at selskapet ikke kan garantere at enheten er støv- og vannbestandig. OnePlus sier at de har latt telefonen ligge i 30 cm-dypt vann i 30 minutter uten at det har vært noe problem, men det er tross alt en påstand som ingen tredjepart har sjekket om medfører riktighet.

Man får mange varsler



OnePlus Nord har to selfiekameraer, noe som for så vidt er et pluss i seg selv, men det betyr også at det har blitt satt av en del ekstra plass på fremsiden av telefonen. Siden disse bor i en avlang utskjæring i toppen av skjermen mister man en del av skjermstørrelsen, mest av alt der varsler har en tendens til å hope seg opp. Hvis du er av den ekstremt populære typen, eller har som vane å la ulike apper gi deg varsler i tide og utide kan dette være et problem, siden toppdelen av skjermen kun har plass til noen få ikoner.

Du vil ha over gjennomsnittlig god batteritid



Batteritiden til OnePlus Nord er ikke dårlig, men den er heller ikke blant de beste. En bør kunne få omlag én dag med bruk på én lading, om man ikke bruker mobilen mye, men du kan ikke forvente å få stort mer ut av batteriet. Dette er en telefon du kommer til å lade hver kveld – husk også på at man ikke får med støtte for trådløs lading.

Først testet: juli, 2020

Ta en titt på vår video av hvordan det ser ut når man pakker opp en OnePlus Nord