Test: OnePlus Nord N10 5G

Kort oppsummert

OnePlus Nord N10 5G er et nytt tilskudd til en ny kategori blant mellomklassemobilene – nemlig de som sikter mot å være den beste rimelige 5G-telefonen.

OnePlus Nord fra tidligere i år siktet mot mye av det samme, og N10 5G er en oppfølger som ser ut til å ha ett mål for øyet: å levere 5G til en veldig overkommelig pris. Får å nå målet har OnePlus inngått en del kompromisser, og på papiret er dette en mindre imponerende telefon.

Den jevne bruker vil imidlertid sannsynligvis ikke merke stort til disse kompromissene, og den har til og med et litt høyere megapiksel-antall enn forgjengeren. Det som gir mest mening, er å se på N10 som en omstokking av finesser og funksjoner, med tanke på å innta en litt annen rolle.

Mens Nord var ment å gjenerobre OnePlus' overtak i mellomklassemarkedet, er N10 5G først og fremst ment å være en enda rimeligere modell som leverer 5G. Den konkurrerer dermed mot telefoner som Motorola One 5G og Google Pixel 4a 5G.

Som kjent er fortsatt 5G-dekningen begrenset til noen få større byer i Norge, så det er viktig at Nord 10 5G også leverer på andre punkter, og det gjør den heldigvis.

Først og fremst lar vi oss imponere av skjermen som har 90 Hz oppdateringsfrekvens. Det gjør det til en veldig hyggelig opplevelse å skrolle seg nedover nettsider og forflytte seg rundt i grensesnittet. I tillegg har den også et greit kamerasystem med et 64 MP hovedkamera, et ultravidvinkelkamera og et makrokamera.

Skjermen på 6,5 tommer er glimrende til filmtitting og spill, lyden fra stereohøyttalerne er respektabel, og du får også en 3,5 mm-kontakt til hodetelefoner. Snapdragon 690-prosessoren er ikke den råeste på markedet, men ytelsestestene og vår bruk viser at den klarer seg godt i praksis. Lagringsplassen på 128 GB kan også utvides med minnekort, en mulighet ikke alle i denne prisklassen byr på.

Batteriet på 4300 mAh kan ikke helt måle seg med Motorola One 5Gs batteri på 5000 mAh, men N10 5G har til gjengjeld 30 W hurtilading og kan lades til 50 prosent på bare en halvtime.

Når det kommer til byggekvalitet imponerer også N10 5G med et design som fremstår som mer premium enn mange andre i denne prisklassen.

OnePlus N10 5G er i det hele tatt en solid mellomklassemobil, selv når man ikke tar med tar med 5G i beregningen.

Den byr på en del finesser som imponerer, men det er samtidig verdt å merke seg at Pixel 4a 5G har bedre kameraprogramvare, mens Motorola One 5G har større batteri.

De beste grunnene til å velge N10 5G er på sin side den gode skjermen, god kameraytelse ved greie lys og 30 W hurtiglading.

(Image credit: Truls Steinung)

OnePlus Nord N10 5G: pris og tilgjengelighet

OnePlus Nord N10 5G ble annonsert 9. november, og den er i salg fra 20. november. Den veiledende prisen er satt til 3799 kroner.

OnePlus Nord N10 5G spesifikasjoner Vekt: 190g

Mål: 163 x 74,7 x 8,95 mm

Skjermstørrelse: 6,49 tommer

Oppløsning: FHD+ (2400x1080)

Oppdateringsfrekvens: 90 Hz

Pikseltetthet: 406 ppi

Brikkesett: Snapdragon 690

RAM: 6 GB

Lagring: 128 GB (utvidbar opp til 512 GB)

Bakkameraer: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Frontkamera: 16 MP

Batteri: 4300 mAh

OnePlus Nord N10 5G slippes omtrent samtidig med den enda rimeligere modellen Nord N100 til 1999 kroner som ikke overraskende mangler 5G.

Nord N10 5G kommer i fargene Midnight Ice som her et blålig skjær, og Seafoam Green som er hentet fra OnePlus Nord og OnePlus 8T.

Design

OnePlus Nord N10 5G har det solid mellomklassedesign som henter mye fra den opprinnelige Nord. N10 5G er en tanke større, men utover det er designet i stor grad det samme.

Den tydelig forskjell er midlertid fraværet av en dempebryter. Dette er noe alle tidligere OnePlus-modeller har hatt, og vi er litt skuffet over at de har droppet den her, selv om det er forståelig at de må kutte enkelte ting for å holde prisen nede.

Til gjengjeld har den i det minste en 3,5 mm-kontakt, noe vi mener kommer godt med. For OnePlus har nok dette også vært en selvsagt prioritering, med tanke på at de fleste av konkurrentene i denne prisklassen har dette.

(Image credit: Truls Steinung)

N10 5G har glass på forsiden og plast på baksiden med en metallramme i mellom, og det gjør at den føles dyrere enn mange andre mellomklassemodeller. Den slår for eksempel Google Pixel 4a 5G på dette punktet, mens den er omtrent på nivå med Motorla One 5G.

Med sine 163 x 7,7 x 8,95 mm og 190 g, er N10 5G litt større og tyngre enn konkurrentene, men ikke med særlig stor margin. Den er nok litt for bredt til å brukes komfortabelt med én hånd av alle, men vi opplever den ikke som for stor, og du vil ikke streve med å nå låseknappen eller volumknappene.

På baksiden av N10 5G sitter det en fingeravtrykkleser, og den er lett å nå med pekefingeren. Vi opplevde at den krever at man plasserer fingeren helt riktig for at den skal lese av skikkelig, noe som kan kreve litt tilvenning, men den er i det minste rask når du først treffer.

Kamerablokken på baksiden skiller seg fra Nord, og den er organisert i et rektangel omtrent på samme måte som kamerablokken til OnePlus 8T.

(Image credit: Truls Steinung)

Skjerm

OnePlus Nord N10 5G har en LCD-skjerm på 6,5 tommer som passer godt til film og spill. Formatet på 20:9 er høyere enn hva mange andre mellomklassemobiler gir deg, men forskjellen er ikke særlig stor til Pixel 4a 5Gs mormat på 19,5:9.

N10 5Gs skjerm er altså ikke den samme AMOLED-skjermen på 6,44 tommer som sitter i OnePlus Nord.

Likevel er det altså utstyrt med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, noe som gir en flott brukeropplevelse med jevn rulling gjennom menyer og nettsider. Det kan velge å endre den til 60 Hz hvis du vil spare batteri.

LCD-skjermen med HD-oppløsningen på 1080 X 2400 gir fin bildekvalitet med greit sortnivå og gode farger, selv om du naturlig nok ikke får den samme livlige kvaliteten som gode OLED-skjermer leverer.

N10 G5s skjerm støtter likevel HDR10+, noe som også er uvanlig i denne prisklassen, og kvaliteten er betydelig bedre enn hva Pixel 4a 5G leverer.

Skjermen til N10 5G er flat og har et hull til selfie-kameraet øverst i venstre hjørne. Som nevnt har den ikke fingeravtrykkleser i skjermen, men den har til gjengjeld ansiktsgjenkjenning som fungerer fint.

(Image credit: Truls Steinung)

Kameraene

OnePlus Nord N10 5G arver noen av kameraene fra OnePlus Nord, men utelater noen andre. Begge har fire kameraer, inkludert et hovedkamera, et ultravidvinkelkamera og et makrokamera, men megapikselantallet er ulikt, og mens Nord har et dybdekamera, så har N10 5G i stedet et 2 MP monokromkamera.

Hovedkameraet til Nord N10 5G er på 64 MP med f/1.79 (0.7 µm pikselstørrelse), og vi snakker da om flere megapiksler men mindre pikselstørrelse enn Nord (48 MP, f/1.59, 0,8 µm).

Likevel fungerer den omtrent på samme måte, og den kan bruke såkalt "pixel binning" til å ta bilder i 16 megapiksler med HDR så du får best mulig farger og lys. Eventuelt kan du velge å ta bilder med full 64 megapiksel oppløsning. I normalt lys vil du ikke merke den helt store forskjellen på de to oppløsningene, og det er opptil deg hvor mye data du vil fange. Et 16 MP-bilde vi tok var på 9 MB, mens et 64 MP-bilde av samme motiv landet på 22 MB.

N10 5G har det samme 8 MP 119-graders vidvinkelobjektivet som den opprinnelige Nord, og det kommer godt med når du vil ha med et større utsnitt. Det er imidlertid verdt å merke seg at skarphetene er betydelig dårligere enn med hovedobjektivet, så det fungerer best med motiver som befinner seg relativt nærme.

2 MP makrokameraet som aktiveres ved å trykke på blomstersymbolet på kameraskjermen, er ment å brukes til ekstreme nærbilder. Telefonen anbefaler at du sikter mot noen centimeters avstand, men vi hadde litt problemer med å få motivet vårt i fokus.

(Image credit: Truls Steinung)

2 MP f/2.4 monokromsensor kan ta bilder i sort-hvitt, men den fungerer først og fremst som en støtte til hovedsensoren ved å fange mer lys og kontrast. Denne informasjonen kombineres med hovedbildet, og resultatet er ideelt sett bedre bilder.

Slike sensorer bidrar ofte også til bedre bokeh-effekter i portrettmodus, men vår opplevelse var at N10 5Gs portrettbilder ikke blir mer enn OK. Vi hadde ofte også problemer med å sette fokus riktig, selv etter flere trykk i søkervinduet. Kameraet har også andre moduser som slow-motion, time-lapse, panorama og en ganske robust proff-modus med tilgang til manuelle innstillinger.

Det som mangler i N10 5G er kanskje først og fremst en telefotoobjektiv, og du må dermed klare deg med digital zoom. Den kan nå opptil 10x, men vi anbefaler at du begrenser deg til 6x på det meste, og det beste er kanskje å heller å bevege deg nærmere om du har mulighet. Kameraet kan også filme i 4K med 30 bilder per sekund, og i super-slowmotion med 240 fps i opptil 720p.

I front har N10 5G i motsetning til Nord som hadde to kameraer, kun ett kamera på 16 MP. De som liker å ta selfies med en hel gjeng samtidig vil kanskje bli skuffet fordi du ikke får et ultravidvinkelkamera her, men til normal bruk fungerer det helt fint.

Kamerabilder

Først gjør vi en enkelt sammenligning av hovedmkameraet og ultravidvinkelkameraet, og vi var med digital zoom med 5x og 10x.

Bilde 1 av 4 (Image credit: Future) Hovedkamera Bilde 2 av 4 (Image credit: Future) Ultravidvinkelkamera Bilde 3 av 4 (Image credit: Future) 5x zoom Bilde 4 av 4 (Image credit: Future) 10x zoom

Neste sammenligning er mellom et 16 MP-bilde og et 64 MP-bilde. Bilder tatt i normalt dagslys avslører ikke den helt store forskjellen, men skyggene mellom trærne viser fordelen ved å ta bilder i 16 MP med HDR.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) 16 MP-modus Bilde 2 av 2 (Image credit: Future) 64 MP-modus

Makro- og dybdemoduser, med et matbilde på kjøpet ...

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Makro Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Dybdemodus Bilde 3 av 3 (Image credit: Future) Mat

Og til slutt en sammenligning av nattmodus (med og uten), noen solnedgangsbilder og et nattbilde.

Bilde 1 av 5 (Image credit: Future) Uten nattmodus ... Bilde 2 av 5 (Image credit: Future) ... og med nattmodus Bilde 3 av 5 (Image credit: Future) Bilde 4 av 5 (Image credit: Future) Bilde 5 av 5 (Image credit: Future)

Ytelse

OnePlus Nord N10 5G er utstyrt med respektable men ikke spesielt imponerende spesifikasjoner: en Snapfragon 690-brikke, 6 GB RAM og 128 GB lagring (som kan utvides med 512 GB ekstra via minnekort).

Det er betydelig lavere spesifikasjoner enn Nords Snapdragon 765 og 8 GB RAM, og vi hadde forventet ganske svak ytelse – spesielt sammenlignet med andre mellomklassemodeller me Snapdragon 765 som for eksempel Pixel 4a 5G – men N10 5G yter faktisk bedre enn dem, med en Geekbench 5-score på 1847 mot Pixel 4a 5Gs 1614.

Enten du ser film eller spiller tunge spill, holder Nord N10 5G følge. Den er blant de fleste telefonene vi har testet med denne brikken, og den er mer enn god nok med bare et og annet napp i ytelsen når man bytter apper.

Vi kan ta med at vi fikk et litt høyere Geekbench 5-resultat fra Nord (som i tillegg har 12 GB RAM), men forskjellen er ikke nok til å savne Snapdragon 765-brikken særlig mye.

N10 5G er utstyrt med Android 10, noe som er litt irriterende med tanke på at Android 11 ble tilgjengelig tidligere i år. OnePlus' OxygenOS 10.5-grensesnitt fungerer imidlertid fint med en rydde Android-opplevelse, en god filutforsker og en gaming-mode som skviser mest mulig grafisk ytelse ut av telefonen.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

OnePlus Nord N10 5G har et respektabelt batteri på 4300 mAh. Dette er mer enn kapasiteten til Nord på 4115 og betydelig mer enn Pixel 4a 5Gs kapasitet på 3885 mAh. Samtidig er det mindre enn enkelte andre mellomklassemodeller som for eksempel Motorola One 5G som er utstyrt med 5000 mAh.

På dager med normal bruk som inkluderer litt spilling, filmtitting og nettsurfing, kan du vente at N10 5G holder det gående til leggetid og kanskje også litt lenger, men den kan ikke helt måle seg med OnePlus 8 eller 8 Pro på dette punktet.

Heldigvis har Nord N10 5G fått med seg hurtigladingen på 30 W fra de dyrere søsknene, og den sikrer at telefonen går fra 0 til 55 prosent på bare 30 minutter.

30 W blekner riktignok mot 65 W-ladingen til OnePlus 8T, men det slår til gjengjeld andre mellomklassemodeller som for eksempel Motorola One 5G med sine 15 W.

N10 5G har ikke trådløs lading, men det er heller ikke en funksjon vi forventer av en telefon i denne prisklassen.

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en rimelig telefon med 5G

OnePlus N10 5G er en god mellomklassemodell som hevder seg godt mot konkurrentene.



... du tar mest bilder i dagslys

OnePlus N10 5G er utstyrt med gode kameraer og mange moduser, men den imponerer ikke spesielt mye med nattbildene sine. Tar du mest bilder i dagslys, så bør du klare deg helt fint.

... du vil ha en rimelig telefon med 90 Hz skjerm

OnePlus N10 5Gs kanskje sterkeste kort er skjermen på 90 Hz, noe som er uvanlig i denne prisklassen.



Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha best mulig fotoegenskaper for pengene

N10 5G tar greie bilder, men Google Pixel 4a og 4a 5G er de beste foto-telefonene i denne prisklassen.

... du vil ha virkelig gode spesifikasjoner

N10 5G har greie spesifikasjoner, men de er ikke de beste du får for denne prisen. Mange andre mellomklassemodeller er utstyrt med Snapdragon 765 og 6 GB RAM.

... du vil ha stort batteri

N10 5G har ikke det største batteriet på markedet, og må se seg slått av blant annet Motorola One 5G som kan by på hele 5000 mAh.

Først testet: november 2020