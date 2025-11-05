Oukitel WP300 – når utholdenhet møter ekstrem holdbarhet
Features
Av TechRadar Norge publisert
Ta en titt på denne robusta telefonen.
Oukitel WP300 er laget for de som krever mer enn bare en telefon. Med sitt metall- og gummiskall, 16 000 mAh-batteri og MIL-STD-810H-sertifisering er den bygget for å tåle alt fra fotturer til byggeplasser. Den leverer også en hel ukes batteritid og tilbyr smarte moduler som en avtakbar klokke og campinglykt.
Vi har testet den i den virkelige verden – både i hverdagen og i tøffere miljøer – og resultatene viser at WP300 er like praktisk som den er slitesterk. Les hele anmeldelsen for å se hvorfor dette kan være den perfekte reisetelefonen eller reservetelefonen for ekstreme forhold.
👉 Dyptgående test av Oukitel WP300
