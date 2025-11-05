Oukitel WP300 – når utholdenhet møter ekstrem holdbarhet

Oukitel WP300 er laget for de som krever mer enn bare en telefon. Med sitt metall- og gummiskall, 16 000 mAh-batteri og MIL-STD-810H-sertifisering er den bygget for å tåle alt fra fotturer til byggeplasser. Den leverer også en hel ukes batteritid og tilbyr smarte moduler som en avtakbar klokke og campinglykt.

Vi har testet den i den virkelige verden – både i hverdagen og i tøffere miljøer – og resultatene viser at WP300 er like praktisk som den er slitesterk. Les hele anmeldelsen for å se hvorfor dette kan være den perfekte reisetelefonen eller reservetelefonen for ekstreme forhold.

