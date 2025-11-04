Apple kan få et suksessår i 2026 med disse kommende produktene – dette har vi i vente

Neste år feirer Apple 50-årsjubileum, og vi regner med at det blir et virkelig vellykket år for teknologigiganten.

Ny rapport avslører Apples planer for 2026

Store lanseringer forventes i flere produktkategorier

Flaggskipenheter som en brettbar iPhone og smartbriller kan dukke opp

Apple ser ut til å forberede seg på et svært travelt 2026 med en rekke nye produkter – en perfekt måte å feire selskapets 50-årsjubileum på. Ifølge en ny rapport kan vi forvente store oppgraderinger på tvers av flere produktlinjer.

Opplysningene kommer fra Bloombergs anerkjente journalist Mark Gurman i hans seneste Power On-nyhetsbrev. Her er en oversikt over hva du kan vente deg – og når.

Tidlig i 2026

iPhone 17e

Innstegsmodell av iPad

iPad Air

De første månedene av året ventes å by på en oppdatering til Apples rimeligste iPhone i form av iPhone 17e. Ryktene går på at den vil drives av A19-brikken fra iPhone 17 og få et nytt design med Dynamic Island i stedet for utstansingen som finnes på iPhone 16e.

Når det gjelder iPadene, vil basismodellen være utstyrt med A18-brikken, som er et løft fra A16 i den nåværende versjonen. Samtidig vil iPad Air få en betydelig ytelsesøkning med M4-brikken i stedet for M3.

Mars–april 2026

Smarthøyttaler med skjerm

Veggmontert smartskjerm

AI-drevet Siri

Apples lenge etterlengtede smarthjemprodukter ser endelig ut til å bli virkelighet våren 2026. Gurman hevder at vi vil se en smarthøyttaler med innebygd skjerm – en direkte konkurrent til Amazon Echo Show – samt en veggmontert smartskjerm.

Samtidig ventes Siri å få sin lenge etterlengtede AI-oppgradering, som Apple først lovet i juni 2024. Funksjonen vil tillate Siri å utføre kommandoer i andre apper, forstå brukerens skjermaktivitet og kontekst, og handle mer intelligent i hverdagen.

Juni 2026

Nye operativsystemer og AI-funksjoner

Hver juni er fokuset på WWDC (Worldwide Developers Conference), hvor Apple avduker årets største programvareutgivelser. 2026 blir intet unntak, med iOS 27, macOS 27, watchOS 27 og flere systemer på planen.

Gurman sier at Apple også vil legge stor vekt på Apple Intelligence og selskapets bredere AI-strategi. Apple har slitt med å gjøre seg bemerket i det raskt voksende AI-markedet, og 2026 ventes å bli året da selskapet viser at investeringen i kunstig intelligens virkelig har potensial.

September 2026

iPhone 18

Brettbar iPhone

Nye Apple Watch-modeller

Forhåndsvisning av smartbriller

For Apple-fans betyr september én ting: nye iPhones. I 2026 lanseres iPhone 18-serien, med Apples egen C2-modemkrets. Men den store nyheten er at vi endelig kan få se den brettbare iPhonen som det har gått rykter om i flere år.

Apple Watch-serien vil også bli oppdatert. Gurman nevner ikke nøyaktig hvilke modeller, men Apple Watch Series 12 virker en selvfølge. Det er imidlertid uklart om Apple Watch SE og Apple Watch Ultra vil få nye versjoner, siden disse vanligvis ikke oppdateres årlig.

Gurman sier også at Apple «investerer for fullt i smartbriller», og at vi ikke bør bli overrasket om de i det minste forhåndsvises før årets slutt.

Til slutt legger han til at en ny iPad mini er planlagt til neste år, mens den neste iPad Pro ikke er forventet før i 2027. Siden den seneste iPad mini kom i oktober 2024, vil den neste modellen sannsynligvis dukke opp tidligst i september 2026.