Apple kan få ett succéår 2026 med dessa kommande produkter – här är vad vi kan vänta oss

Nästa år firar Apple 50-årsjubileum och vi räknar med att det blir ett riktigt succéår för teknikjätten.

En ny rapport avslöjar Apples planer för 2026

Stora lanseringar väntas inom flera produktkategorier

Flaggskepp som en vikbar iPhone och smarta glasögon kan dyka upp

Apple ser ut att förbereda sig för ett mycket aktivt år 2026 med en hel rad nya produkter – ett perfekt sätt att fira företagets 50-årsjubileum. Enligt en ny rapport kan vi räkna med stora uppgraderingar i flera produktserier.

Uppgifterna kommer från Bloombergs välkände journalist Mark Gurman i hans senaste Power On-nyhetsbrev. Här är en sammanfattning av vad som väntas – och när.

Tidigt 2026

iPhone 17e

Instegsmodell av iPad

iPad Air

Årets första månader väntas bjuda på en uppdatering av Apples mest prisvärda iPhone i form av iPhone 17e. Enligt rykten kommer den drivas av A19-chippet från iPhone 17 och få en ny design med Dynamic Island istället för flärpen som sitter på iPhone 16e.

När det gäller iPads ska den enklaste modellen utrustas med A18-chippet, vilket är ett lyft från A16 i den nuvarande versionen. iPad Air får samtidigt ett rejält prestandalyft med M4-chippet istället för M3.

Mars–april 2026

Smarthögtalare med skärm

Väggmonterad smartskärm

AI-baserad Siri

Apples länge omtalade smarta hem-produkter verkar äntligen bli verklighet under våren 2026. Gurman hävdar att vi får se en smart högtalare med inbyggd skärm – en direkt konkurrent till Amazon Echo Show – samt en väggmonterad smartskärm.

Samtidigt väntas Siri få sin efterlängtade AI-uppgradering, som Apple först utlovade i juni 2024. Funktionen gör att Siri kan utföra kommandon i andra appar, förstå användarens skärmaktivitet och kontext, och agera mer intelligent i vardagen.

Juni 2026

Nya operativsystem och AI-funktioner

Varje juni står WWDC (Worldwide Developers Conference) i fokus, där Apple presenterar årets stora mjukvarunyheter. 2026 lär inte bli något undantag, med iOS 27, macOS 27, watchOS 27 och fler system på schemat.

Enligt Gurman kommer Apple också att lägga stor vikt vid Apple Intelligence och företagets bredare AI-strategi. Apple har haft svårt att hävda sig i den snabbt växande AI-marknaden, och 2026 väntas bli året då företaget visar att dess satsning på artificiell intelligens verkligen har potential.

September 2026

iPhone 18

Vikbar iPhone

Nya Apple Watch-modeller

Förhandsvisning av smartglasögon

För Apple-fans betyder september en sak: nya iPhones. Under 2026 kommer serien iPhone 18 att lanseras, med Apples egna C2-modemkrets. Men den stora nyheten är att vi äntligen kan få se den vikbara iPhone som det ryktats om i flera år.

Även Apple Watch-serien ska uppdateras. Gurman nämner inte exakt vilka modeller, men Apple Watch Series 12 känns given. Däremot är det oklart om Apple Watch SE och Apple Watch Ultra får nya versioner, eftersom dessa inte brukar uppdateras årligen.

Gurman säger också att Apple "satsar fullt ut på smartglasögon" och att vi inte bör bli förvånade om de åtminstone förhandsvisas innan årets slut.

Till sist tillägger han att en ny iPad mini är planerad för nästa år, medan nästa iPad Pro inte väntas förrän 2027. Eftersom den senaste iPad mini kom i oktober 2024 lär nästa modell tidigast dyka upp i september 2026.