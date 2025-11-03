Applen tulevat laitejulkaisut saattoivat paljastua – nämä kaikki nähtäneen vuonna 2026

Tuore paljastus esittelee Applen vuoden 2026 laitejulkistukset

Merkittäviä uutuuslaitteita monessa eri tuoteperheessä

Nähdäänkö myös taitettava iPhone sekä älylasit?

Apple vaikuttaa valmistautuvan tulevaan juhlavuoteensa kattavalla määrällä erilaisia laitteita. Tuoreen paljastuksen mukaan yhtiö julkistaa 50-vuotista taivaltaan usealla uudella laitejulkistuksella, jotka tarjoavat paitsi vuosipäivityksiä mutta myös merkittäviä uutukaisia.

Vuodon takana on Bloombergin Mark Gurman, joka esitteli listan osana viimeisintä Power On -uutiskirjettään.

Alkuvuosi 2026

iPhone 17e

Edullinen iPad

iPad Air

Vuodenvaihteen jälkeen vaikuttaisi olevan luvassa Applen edullisimman älypuhelimen uusi versio, kun iPhone 17e tekee tuloaan. Se hyödyntää huhujen mukaan iPhone 17:n A19-sirua, minkä lisäksi luvassa vaikuttaisi olevan uudistunut muotoilu sekä Dynamic Island. Erityisesti viimeksi mainittu olisi tervetullut, sillä vanhakantainen näyttölovi ei ollut iPhone 16e -edeltäjälle hyväksi.

iPad-tablettien saralla huomio kiinnittyy uuteen A18-siruun, joka olisi merkittävä parannus nykymalleissa olevaan A16-prosessoriin. iPad Air taasen näyttäisi siirtyvän nykyisestä M3-piiristä tehokkaampaan M4-siruun.

Maalis-huhtikuu 2026

Näytöllinen älykaiutin

Seinälle kiinnitettävä älynäyttö

Tekoälypohjainen Siri

Yksi Applen odotetuimmista laiteuutuuksista on näytöllinen älykaiutin, jota povataan kevään korville. Kyseessä on suora haastaja Amazon Echo Show'lle.

Gurmanin mukaan tiedossa on myös seinään kiinnitettävä älynäyttö.

Sovelluspuolella huomio kiinnittyy Siri-virtuaaliavustajaan, joka on saamassa tekoälyä hyödyntävän päivityksen. Kyseessä ei ole suoranainen yllätys, sillä Apple vihjaili asiasta jo kesäkuussa 2024. Päivityksen myötä Sirin pitäisi kyetä tekemään toimia muiden sovellusten sisällä sekä ymmärtämään näytöllä tapahtuvia asioita aiempaa tarkemmin.

Kesäkuu 2026

(Image credit: Apple)

Käyttöjärjestelmän päivitys

Uusia Apple Intelligence -ominaisuuksia

Applen kesäkuun tähtihetki on jo pidemmän aikaa ollut yhtiön oma Worldwide Developers Conference (WWDC) -tilaisuus. Siellä painopisteenä ovat olleet ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät. Ensi vuonna luvassa ovat mitä todennäköisimmin iOS 27, macOS 27 ja watchOS 27. Niiden uutuusominaisuuksista ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Käyttöjärjestelmäpäivitysten rinnalla nähtäneen muutoksia "Apple Intelligenceen sekä yhtiön AI-strategiaan". Kuten Gurman toteaa, Apple Intelligence on jäänyt kilpailijoiden jalkoihin eikä Applen päivitystahti ole ollut riittävää. Applen onkin satsattava tähän tosissaan, jotta kilpailuasetelma pysyy yhtiön kannalta kohtuullisena.

Syyskuu 2026

iPhone 18

TaitettavaiPhone

Uudet Apple Watch -älykellot

Älylasien esittely

Aivan kuten aurinko nousee aamulla, myös Applen iPhone-esittelytilaisuuksien sijoittuminen syyskuulle on kutakuinkin satavarma asia. Vuosi 2026 tuokin tullessaan iPhone 18 -malliston, joka hyödyntää yhtiön omaa C2-modeemia. Isompi uutispaukku on kuitenkin jo vuosia huhuiltu taitettava iPhone.

Muiden tuoteperheiden saralla katse kääntyy Apple Watch -älykelloihin. Gurman ei tarkentanut sitä, mitä malleja on luvassa, mutta ainakin Apple Watch 12 lienee varma julkistus. Sen sijaan pääsääntöisesti parin vuoden välein päivittyvät Apple Watch SE sekä Apple Watch Ultra ovat epätodennäköisiä, sillä kummatkin uusittiin vasta muutama kuukausi sitten.

Gurman kertoo Applen myös valmistautuvan älylasien esittelyyn. Hänen mukaansa on odotettavaa, että yhtiö esittelee tuotteen, vaikka varsinainen julkaisu venyisikin vuodelle 2027.

Lopuksi Gurman mainitsee vielä iPad minin uuden version, mutta iPad Pron päivitystä joudutaan odottamaan vuoteen 2027 asti. Pikkutabletin ajankohtaa ei myöskään paljastettu, mutta koska edeltäjä ilmestyi lokakuussa 2024, olisi syys-lokakuun taite varsin mahdollinen ajankohta.