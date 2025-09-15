Lekkede testresultater viser at iPhone 17 Pro er den raskeste telefonen som finnes

Apples A19 Pro-brikke er utrolig rask, antyder lekkede testresultater

Resultatene viser at den overgår stasjonære prosessorer i enkeltkjernetesting

PC-brikker har imidlertid overtaket i flerkjernetester

Apples iPhone-brikker er allerede uten tvil de raskeste mobilbrikkene på markedet, men ytelsesforbedringen har vært så god at de til og med begynner å utfordre respektable stasjonære brikker – og det ser ut til at A19 Pro i den nyeste iPhone 17 Pro fortsetter den trenden.

Lekkeren Jukanlosreve på X oppdaget at en brikke som hevdes å være A19 Pro nylig hadde en Geekbench 6-score på 3895 for én kjerne, sammen med en poengsum på 9746 for flere kjerner. Selv om vi ikke kan bekrefte denne poengsummen uavhengig – iPhoner som inneholder iPhone 17 Pro slippes ikke i markedet ikke før 19. september – ser det ut til å være et utrolig imponerende resultat hvis det viser seg å stemme.

Det er fordi den overgår Qualcomms rivaliserende Snapdragon 8 Elite-brikke med hele 36 %, og kan skilte med en økning på 11 % i forhold til enkjerne-referanseindeksen som ble oppnådd av forgjengeren A18 Pro (brikken man finer i iPhone 16 Pro-serien).

Det betyr at hvis du er ute etter den raskeste smarttelefonen du kan kjøpe for penger, er en Apple-enhet utstyrt med A19 Pro veien å gå. iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max og iPhone Air leveres alle med denne brikken (selv om iPhone Airs versjon har én grafikkjerne mindre sammenlignet med søskenenhetene).

Enormt forsprang

(Image credit: Apple)

Det som er enda mer iøynefallende er at A19 Pros enkeltkjernepoengsum er på nivå med brikker i stasjonære datamaskiner som AMD Ryzen 9 9950X, Intel Core i9-14900KS og Apples egen M4, som bemerket av Tom's Hardware. Dette gir en viss troverdighet til Apples påstand om at A19 Pro har «MacBook Pro-nivåer av databehandling».

Ifølge Tom’s Hardware er A19 Pro rett under 12 % raskere enn AMD Ryzen 9 9950X og rundt 16 % raskere enn Intel Core i9-14900KS i enkeltkjernetesting. Med tanke på at dette er toppmoderne stasjonære prosessorer, er det en bemerkelsesverdig prestasjon.

Når det er sagt, bør du ikke forvente at A19 Pro skal overgå stasjonære datamaskiner når det gjelder flerkjerneytelse, og både AMD og Intels tilbud kommer best ut her – så det er ikke på tide å selge PC-en din ennå.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Likevel viser benchmarkresultatene hvilken ekstraordinær ingeniørjobb Apple har gjort med A19 Pro-brikken sin. Når det gjelder mobilytelse, er Apple langt foran.