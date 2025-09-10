Jeg har testet iPhone Air, og den er så spennende at jeg kanskje skal kvitte meg med min Pro Max.

Apple har endelig gjort iPhone Air offisiell, og etter å ha testet den rett etter at «Awe Dropping»-arrangementet var over, er én ting klart: den er fantastisk og virkelig pen. Hovedvideoene og de glansfulle pressebildene fanger elegansen, men iPhone Air er enda mer imponerende i virkeligheten.

Det handler imidlertid ikke bare om å se på den – du må holde den i hånden. Den er en ergonomisk fryd, og selv om vi alle forventet en veldig tynn iPhone, viser det seg, etter å ha sett hele funksjonslisten, at den heller ikke er full av kompromisser. Batteritiden er selvfølgelig det store spørsmålstegnet her, og min korte tid med enheten i hendene ga meg ikke noe svar på det punktet.

La oss snakke om vekt og tykkelse. Som andre iPhones er Air verken tung foran eller bak; den er godt balansert og kan holdes komfortabelt i én hånd. Den veier 165 gram og er 5,64 millimeter tynn. Disse tallene skriker virkelig «slank», selv om den ikke er den tynneste eller letteste på markedet.

Utover ergonomien føles imidlertid ikke iPhone Air skjør i det hele tatt; den er like solid som resten av iPhone 17-serien. Den er laget av titan i klasse fem, som er polert til en fin finish, og er innrammet av Apples nyeste Ceramic Shield 2 på forsiden og baksiden.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Men det store høydepunktet er selvfølgelig skjermen. Og Apple har ikke spart på noe her – det er en 6,5-tommers Super Retina XDR-skjerm med lyse, livlige farger, høy lysstyrke som presterte veldig bra i det lyse rom med praktisk bruk, og viktigst av alt: den har en oppdateringsfrekvens på 1 Hz til 120 Hz, kalt ProMotion. Det betyr også at den alltid er på, noe som nå også gjelder for basismodellen av iPhone 17 – mer om det senere.

Det er også et nytt frontkamera. Akkurat som på iPhone 17, 17 Pro og 17 Pro Max har iPhone Air det oppgraderte 18-megapiksel CenterStage-kameraet med en større sensor som får flere personer i bildet med bare ett objektiv. Det er en smart programvarefunksjon som jeg tror mange faktisk vil være veldig fornøyde med – mye mer enn «slofies».

Dette bringer oss også til en av de mest kontroversielle delene av iPhone Air … i hvert fall for noen. Det er bare ett enkelt kamera på baksiden, og det sitter på et slags «platå» – i hovedsak et hevet rektangel på baksiden av Air. Her har Apple valgt et enkelt 48-megapiksel Fusion-kamera, noe som ikke er dårlig, og det gir deg «to objektiver i ett», ettersom det kan brukes i 1x med tre brennvidder og en beskåret 2x-modus. Det kan også filme i 12 megapiksler, 24 megapiksler eller fulle 48 megapiksler.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Jeg skulle virkelig gjerne sett et ultravidvinkelkamera her, men jeg gleder meg til å teste iPhone Air ordentlig for å se hvordan den yter. Dette vil sannsynligvis bli en skuffelse for noen, spesielt hvis du kommer fra en Pro-modell, men avveiningen er designet, fordi Air er virkelig utrolig stilig. Jeg bruker for tiden en 16 Pro Max daglig, men jeg vurderer seriøst Air, og jeg lurer på om jeg kunne leve med bare ett vidvinkelkamera.

Det kan rett og slett ha vært et spørsmål om plass, siden den er så utrolig tynn, og et ultravidvinkelkamera kan ha tatt for mye plass. Likevel kommer mer her, men hvis du vurderer Air vs. Pro og verdsetter kameraer høyt, tror jeg beslutningen din allerede er tatt.

Et område der iPhone Air er nesten på nivå med 17 Pro eller 17 Pro Max er når det gjelder prosessorytelse. Air får Apples nyeste brikke, A19 Pro, med en 6-kjerners CPU, en 5-kjerners GPU og en helt ny Neural Engine. Dette burde gjøre iPhone Air veldig rask og sannsynligvis en hit for de fleste oppgaver – Apple har sagt at ytelsen vil ligge mellom iPhone 16 Pro/Pro Max og 17 Pro/Pro Max. Den mangler imidlertid den nye termiske kjølingen som finnes i den nyeste Pro-serien.

Da jeg prøvde meg på iOS 26, var den veldig rask, men det store her er at den faktisk får A19 Pro og ikke en enklere brikke. Spesielt når du ser på prisen ... den koster bare 3 000 kroner mer enn basismodellen av iPhone 17 med en A19-brikke. Jeg er ikke bekymret for ytelsen her, men jeg håper virkelig at A19 Pro også er veldig energieffektiv.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Nå fikk jeg ikke en følelse av batteritiden under den praktiske testen, så det er det største spørsmålstegnet her. Men jeg kan si at Apple lover «batteritid som varer hele dagen» og fremhever de adaptive strømstyringsfunksjonene i iOS 26. Spesifikasjonene sier også opptil 27 timer med lokalt lagret videoavspilling eller 22 timer med strømmet video.

Vi får se hvordan det fungerer i praksis, men Apple selger også et førsteparts iPhone Air-batteri som festes magnetisk på baksiden. Man kan kalle det en tilbakekomst for MagSafe-batteripakken, selv om dette er en flatere og mer kompakt variant.

Du vil kunne lade iPhone Air via MagSafe på baksiden eller med USB-C-porten på undersiden. For den porten måtte Apple faktisk redesigne ladeporten.

Så det er mine korte, tidlige førsteinntrykk av iPhone Air. Designmessig synes jeg det er den mest spennende iPhonen på mange år, delvis fordi Apple har klart å presse inn mange av de viktigste funksjonene. Det er sannsynligvis også vårt nærmeste blikk hittil på en fremtidig brettbar iPhone, noe som kan bety at to av disse modellene står side om side.

Hvis du leter etter den flotteste iPhonen eller den med det mest estetisk tiltalende designet – Samsung Frame-eiere vil forstå hva jeg mener – tror jeg Air vil være øverst på listen din. Du får også en ganske stor og utmerket skjerm med alltid-på og ProMotion, den nyeste Pro-serien-brikken og et godt kamera.

Vi får bare se hvor bra den ene linsen er og hvordan batteriet holder i praksis, men akkurat nå kan iPhone Air godt få meg til å avslutte mitt langvarige forhold til Pro Max.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Spesifikasjoner

Nedenfor finner du en punkt-for-punkt-sammenligning av de viktigste spesifikasjonene til iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vekt: 177g 165g 206g 233g Skjerm: 6,3" OLED 6,5" OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Oppløsning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Oppdaterings-frekvens: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maksimal lysstyrke: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Prosessorbrikke: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bakre kameraer: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) Selfiekamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagring: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Farger: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris og tilgjengelighet

Startpris på 14 990 kroner

Forhåndsbestillinger fra 12. september, levering starter 19. september

iPhone 17 Air ble annonsert på Apples «Awe Dropping»-arrangement 9. september. Forhåndsbestillinger starter 12. september, og telefonen sendes 19. september.

iPhone 17 Air starter på 14 990 kroner for 256 GB-modellen, med en pris som stiger til 17 990 kroner for 512 GB og 20 990 kroner for 1 TB.