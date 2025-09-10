Jag har testat iPhone Air och den är så spännande att jag kanske dumpar min Pro Max

Apple har äntligen gjort iPhone Air officiell, och efter att ha provat den direkt efter att “Awe Dropping”-eventet avslutades står en sak klart: den är fantastisk och riktigt snygg. Keynote-videorna och de glansiga pressbilderna fångar elegansen, men iPhone Air är ännu mer imponerande i verkligheten.

Det handlar dock inte bara om att titta på den – man behöver hålla den i handen. Den är en ergonomisk fröjd, och även om vi alla förväntade oss en riktigt tunn iPhone så visar det sig, efter att ha sett hela funktionslistan, att den inte är full av kompromisser heller. Batteritiden är såklart det stora frågetecknet här, och min korta hands-on-tid gav mig inget svar på den punkten.

Låt oss prata om vikt och tjocklek. Precis som andra iPhones är Air varken framtung eller baktung; den är välbalanserad och kan hållas bekvämt i en hand. Den väger 165 gram och är 5,64 millimeter tunn. De siffrorna skriker verkligen ”slim”, även om det inte är den tunnaste eller lättaste på marknaden.

Utöver ergonomin känns iPhone Air dock inte alls ömtålig; den är lika robust som resten av iPhone 17-serien. Den har titan i klass fem runtom, som är polerad till en fin finish, och är inramad av Apples senaste Ceramic Shield 2 på fram- och baksidan.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Men den stora höjdpunkten är förstås skärmen. Och Apple har inte snålat här – det är en 6,5-tums Super Retina XDR-skärm med starka, livfulla färger, hög topp-ljusstyrka som klarade sig väldigt bra i det ljusa hands-on-rummet, och viktigast av allt: den har en uppdateringsfrekvens på 1 Hz till 120 Hz, kallad ProMotion. Det betyder också att den alltid är påslagen, vilket nu också gäller för basmodellen iPhone 17 – mer om det senare.

Det finns också en ny frontkamera. Precis som på iPhone 17, 17 Pro och 17 Pro Max har iPhone Air den uppgraderade 18-megapixels CenterStage-kameran med en större sensor som får med fler personer i bilden med bara en lins. Det är en smart mjukvarufunktion som jag tror många faktiskt kommer att bli riktigt glada över – mycket mer än ”slofies”.

Detta leder oss också till en av de mest ifrågasatta delarna av iPhone Air … åtminstone för vissa. Det finns bara en enda kamera på baksidan, och den sitter på en slags ”platå” – i princip en upphöjd rektangel på baksidan av Air. Här har Apple valt en enda Fusion-kamera på 48 megapixel som knappast lär vara dålig, och den ger dig ”två linser i en”, eftersom den kan användas i 1x med tre brännvidder och ett beskuret 2x-läge. Den kan dessutom fotografera i 12 megapixel, 24 megapixel eller fulla 48 megapixel.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Jag hade verkligen velat se en ultravidvinkel här, men jag ser fram emot att testa iPhone Air ordentligt för att se hur den presterar. Det här kommer sannolikt att vara en besvikelse för vissa, särskilt om du kommer från en Pro-modell, men kompromissen är designen, för Air är verkligen otroligt snygg. Jag använder för närvarande en 16 Pro Max dagligen, men jag överväger seriöst Air, och jag undrar om jag kan leva med bara en vidvinkelkamera.

Det kan helt enkelt ha handlat om utrymme, eftersom den är så otroligt tunn, och en ultravidvinkelkamera kanske hade tagit för mycket plats. Ändå, mer kommer här, men om du funderar på Air kontra Pro och du värderar kameror högt, tror jag att ditt beslut redan är taget.

Ett område där iPhone Air nästan är i nivå med 17 Pro eller 17 Pro Max är när det gäller processorprestanda. Air får det senaste chippet från Apple, A19 Pro, med en 6-kärnig CPU, en 5-kärnig GPU och en helt ny Neural Engine. Det här borde göra iPhone Air riktigt snabb och sannolikt en fullträff för de flesta uppgifter – Apple har sagt att prestandan ska ligga mellan iPhone 16 Pro/Pro Max och 17 Pro/Pro Max. Den saknar dock den nya termiska kylningen som finns i den senaste Pro-serien.

Under min hands-on med iOS 26 var den riktigt snabb, men det stora här är att den faktiskt får A19 Pro och inte något enklare chip. Särskilt när man ser till priset … den kostar bara 3 000 kronor mer än basmodellen av iPhone 17 med ett A19-chip. Jag är inte orolig för prestandan här, men jag hoppas verkligen att A19 Pro också är väldigt energieffektivt.

Varför? Jo, det handlar om batteritiden. Apple har i princip fyllt hela insidan av iPhone Air med batteri från platån och nedåt, och lanserar den dessutom globalt som enbart eSIM-enhet för att skapa mer utrymme för batteriet. Det kommer säkert att väcka intresse – mindre så i USA, eftersom vi har haft eSIM-enbart iPhones ända sedan 14-serien.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Nu fick jag ingen känsla för batteritiden under min hands-on, så det är det största frågetecknet här. Men jag kan säga att Apple lovar ”heldagsbatteri” och framhäver de adaptiva strömhanteringsfunktionerna i iOS 26. Specifikationerna säger också upp till 27 timmars lokalt lagrad videouppspelning eller 22 timmars strömmad video.

Vi får se hur det levererar i praktiken, men Apple säljer också ett förstaparts iPhone Air-batteri som fästs magnetiskt på baksidan. Man kan kalla det för en återkomst av MagSafe Battery Pack, även om det här är en plattare och mer kompakt variant.

Du kommer att kunna ladda iPhone Air via MagSafe på baksidan eller med USB-C-porten på undersidan. För den porten har Apple faktiskt varit tvungna att konstruera om laddningsporten.

Så det här är mina korta, tidiga första intryck av iPhone Air. Designmässigt tycker jag att det är den mest spännande iPhone på flera år, delvis för att Apple har lyckats få in många av de viktigaste funktionerna. Det är förmodligen också vår närmaste titt hittills på en framtida vikbar iPhone, vilket skulle kunna innebära två sådana här modeller som sitter ihop.

Om du fokuserar på den snyggaste iPhonen eller den som har den mest estetiskt tilltalande designen – Samsung Frame-ägare förstår vad jag menar – tror jag att Air kommer att ligga högst upp på din lista. Du får också en ganska stor och utmärkt skärm med always-on och ProMotion, det senaste Pro-seriechippet och en bra kamera.

Vi måste bara se hur bra den där enda linsen är och hur batteriet står sig i praktiken, men just nu kan iPhone Air mycket väl få mig att bryta min långvariga relation med Pro Max.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Specifikationer

Här är en tydlig jämförelse av specifikationer mellan iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max – så att du får en enkel översikt på de viktigaste skillnaderna:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vikt: 177g 165g 206g 233g Skärm: 6,3" OLED 6,5"OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Upplösning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Uppdaterings-frekvens: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maximal ljusstyrka: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bakre kameror: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultravidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultravidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultravidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) Selfiekamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagring: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Färger: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris & tillgänglighet

Startpris på 13 995 kronor

Förbeställningar från 12 september, börjar skickas ut 19 september

iPhone 17 Air tillkännagavs vid Apples "Awe Dropping"-event den 9 september. Förhandsbokningarna börjar den 12 september och telefonen börjar levereras den 19 september.

iPhone 17 Air startar på 13 995 kr för modellen med 256 GB lagringsutrymme, med priset stigande till 16 995 kronor för 512 GB lagringsutrymme och 19 995 kronor för 1 TB lagringsutrymme.