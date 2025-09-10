Jeg har testet iPhone 17, og det kan være den beste basismodellen av iPhone på mange år.

Nei, iPhone 17 fikk ikke en radikal makeover på baksiden eller noen merkbar slankekur. Den ser veldig lik ut som iPhone 16, med noen få nye farger, men ikke la deg lure av likhetene.

Apples iPhones på inngangsnivå har sakte, men sikkert beveget seg mot å levere mer for pengene og komme nærmere Pro-modellene. Og kanskje det er fordi Apple gikk all-in med Pro-modellene, eller kanskje den helt nye iPhone Air faktisk er en veldig tynn Pro, men iPhone 17 har tre viktige oppgraderinger som kan få deg til å lure på om du virkelig trenger en Pro.

Selv om den beholder de samme generelle dimensjonene som iPhone 16, er skjermen større her. Den har volst fra 6,1 tommer til 6,3 tommer på iPhone 17, takket være tynnere rammer, og det er en Super Retina XDR OLED-skjerm som nå alltid er på. Det betyr at selv når den er låst, kan du se på den for å se klokken, widgeter og hva som helst som spilles.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Selv under den korte demonstrasjonen etter at «Awe Dropping»-arrangementet var over, da jeg gikk til hands-on-området, føltes alltid-på-funksjonen som en stor forbedring og bedre verdi for den anbefalte prisen. Den føltes også litt mer omfattende, selv om økningen bare er 0,2 tommer – men det er ikke en stor forskjell.

Jeg må si at skjermen så flott ut, med livlige, sterke farger og skarp, dyp svart tekst, og den var veldig fin å bruke selv i et sterkt opplyst demonstrasjonsrom. Jeg fikk imidlertid ikke sjansen til å teste den utendørs.

I tillegg til alltid-på-oppgraderingen ruller Apple endelig ut ProMotion-funksjonaliteten sin til inngangsmodellen, og dette er en betydelig endring som merkes med en gang, spesielt i noen AAA-spilldemoer. I praksis betyr dette at iPhone 17 har en variabel oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som gjør at alt – spesielt skrolling, strømming eller gaming – føles utrolig smidig.

Dette er en stor oppgradering og jevner endelig ut spillereglene med Android-telefoner i samme prisklasse som tilbys i år, og jeg gleder meg veldig til å teste dette mer på iPhone 17.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Den siste store endringen på forsiden er det nye Center Stage-kameraet. Selfiekameraet får en stor oppgradering på tvers av hele iPhone 17-familien – inkludert Air og Pro – ettersom det hopper opp til et 18-megapikselkamera med en større, firkantet sensor. Fordelen her er at det får plass til mer i et bilde, og med bare ett objektiv kan det ta en rekke selfiestiler, noe som gjør det enklere å få plass til flere personer i bildet og fange øyeblikket uten problemer.

Jeg testet dette på messegulvet under Apple-arrangementet, og det fungerte svært godt. Til Apples ære er funksjonen sømløst integrert i kameraappen, hvor du enkelt kan bytte mellom de forskjellige tilgjengelige selfiestørrelsene og -retningene. Den kan til og med bytte fra portrett til landskap uten å måtte rotere telefonen.

iPhone 17 holder seg fortsatt til to hovedkameraer: et 48-megapiksel Fusion-hovedkamera (vidvinkel) og et nytt 48-megapiksel ultravidvinkel. Sistnevnte burde være en stor forbedring i bildeklarhet, ettersom det er et hopp fra 12 megapiksler og bruker pikselbinning-teknologi akkurat som hovedkameraet. Jeg fikk ikke testet dette fullt ut i demorommet, men jeg gleder meg til å prøve det ut snart.

Som en påminnelse kan du fotografere med 0,5x, 1x (med forskjellige brennvidder) og 2x som en beskjæring i bildet. Du får også det nye kameragrensesnittet som en del av iOS 26, samt en ny «Dual Capture»-modus som lar deg fotografere med både selfie- og hovedkameraet samtidig i samme fil. Dette kan være veldig morsomt, spesielt for familieøyeblikk eller på konserter eller sportsarrangementer. Og hvis du teller etter, har iPhone 17 faktisk flere kameraer enn iPhone Air med ett objektiv.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Sist, men ikke minst, føltes iPhone 17 veldig responsiv under min korte testøkt, og jeg mistenker at ytelsen ikke vil være et problem her for de fleste vanlige oppgaver, og heller ikke for mer krevende. Det er ikke en Pro-brikke, men iPhone 17 får Apples nye A19-brikke med en 6-kjerners CPU, en 5-kjerners GPU og en helt ny Neural Engine. Når den nye Siri lanseres og bruker de nåværende Apple Intelligence-funksjonene, burde brikken være mer enn kapabel.

Apple har også doblet startlagringen fra 128 GB til 256 GB uten å øke prisen. Teknologigiganten fra Cupertino har gjort det samme med iPad-en på inngangsnivå og iPad Air med M3, og det er en utmerket trend som burde fortsette.

Av de nye fargene tror jeg at jeg foretrekker den nye salviegrønne eller lavendellilla, selv om de mangler litt av lekenheten til iPhone 16-serien – husker du de to blånyansene? Den er også tilgjengelig i tåkeblå, samt hvit eller svart.

Alt i alt er det vanskelig å ikke vurdere iPhone 17, spesielt hvis du ikke trenger et teleobjektiv eller et superslankt design. Den tilbyr en utmerket, livlig skjerm som nå er ProMotion og alltid på, et bedre ultravidvinkelkamera, mer lagringsplass, en ny brikke, og den beholder et velprøvd design samtidig som den oppgraderer holdbarheten. Det er ikke en radikal redesign, men det er mye å like så langt etter min mening.

Spesifikasjoner

Nedenfor finner du en punkt-for-punkt-sammenligning av de viktigste spesifikasjonene til iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vekt: 177g 165g 206g 233g Skjerm: 6,3" OLED 6,5" OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Oppløsning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Oppdaterings-frekvens: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maksimal lysstyrke: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Prosessorbrikke: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bakre kameraer: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) Selfiekamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagring: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Farger: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris og tilgjengelighet

Startpris på 11 990 kroner

Forhåndsbestillinger fra 12. september, frakt starter 19. september

iPhone 17 ble avduket på Apples «Awe Dropping»-arrangement 9. september. Forhåndsbestillinger starter 12. september, og den nye telefonen leveres fra 19. september. iPhone 17 koster 11 990 kroner for modellen med 256 GB lagringsplass, og den prisen stiger til 14 990 kroner for 512 GB lagringsplass.