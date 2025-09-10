Jag har testat iPhone 17 och det kan vara den bästa basmodellen av iPhone på flera år

Nej, iPhone 17 fick ingen radikal makeover på baksidan eller tappade någon märkbar tjocklek; den ser väldigt lik ut iPhone 16, med några nya färger, men låt dig inte luras av likheterna.

Apples instegs-iPhones har sakta men säkert rört sig mot att leverera mer värde och komma allt närmare Pro-modellerna. Och kanske är det så att Apple gick all in med Pros, eller att den helt nya iPhone Air i praktiken är en väldigt tunn Pro, men iPhone 17 gör tre viktiga uppgraderingar som kan få dig att ifrågasätta om du verkligen behöver en Pro.

Även om den behåller samma totala dimensioner som iPhone 16, är skärmen större här. Den går från 6,1 tum till 6,3 tum på iPhone 17, tack vare tunnare ramar, och det är en Super Retina XDR OLED-skärm som nu alltid är på. Det betyder att du även när den är låst kan kasta en blick på den för att se klockan, widgets och vad som än spelas upp för tillfället.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Även under min korta demo efter att “Awe Dropping”-eventet avslutades, när jag gick till hands-on-området, kändes always-on-funktionen som en stor förbättring och ett bättre värde för det rekommenderade priset. Det kändes också lite mer expansivt, även om ökningen bara är 0,2 tum – men det är ingen enorm skillnad.

Jag måste säga att skärmen såg utmärkt ut med levande, starka färger och skarp, djupsvart text, och den var riktigt trevlig att använda även i en starkt upplyst demosal. Jag fick dock inte chansen att testa den utomhus.

Utöver always-on-uppgraderingen rullar Apple äntligen ut sin ProMotion-funktionalitet till instegsmodellen, och det här är en betydande förändring som känns direkt, särskilt i några AAA-speldemos. I praktiken innebär det att iPhone 17 har en variabel uppdateringsfrekvens på 120 Hz, vilket gör att allt – särskilt scrollning, streaming eller spelande – känns otroligt mjukt.

Det här är en stor uppgradering och jämnar äntligen ut spelplanen med Android-telefoner i samma prisklass som erbjudits i år, och jag ser verkligen fram emot att testa detta mer på iPhone 17.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Den sista stora förändringen på framsidan är den nya Center Stage-kameran. Selfiekameran får en stor uppgradering i hela iPhone 17-familjen – inklusive Air och Pros – eftersom den hoppar upp till en 18-megapixels kamera med en större, kvadratisk sensor. Fördelen här är att den kan fånga in mer i en bild, och med bara en lins kan den ta en mängd olika selfiestilar, vilket gör det enklare att få plats med fler personer i bilden och fånga ögonblicket utan krångel.

Jag testade detta på mässgolvet under Apple-eventet, och det fungerade sömlöst. Till Apples ära har funktionen integrerats smidigt i kameraappen, där du enkelt kan växla mellan de olika selfiestorlekarna och orienteringarna som finns. Den kan till och med byta från vertikalt till horisontellt utan att du behöver vrida på telefonen.

iPhone 17 håller sig fortfarande till två huvudkameror: en 48-megapixels Fusion-huvudkamera (vidvinkel) och en ny 48-megapixels ultravidvinkel. Den senare borde vara en rejäl uppgradering i klarhet för foton, eftersom det är ett hopp från 12 megapixlar och använder pixelbinning-teknik precis som huvudkameran. Jag fick inte riktigt testa detta fullt ut i demosalen, men jag ser fram emot att prova det snart. Som en påminnelse kan du fotografera på 0,5x, 1x (med olika brännvidder) och 2x som en beskärning i bilden. Du får också det nya kamera-gränssnittet som en del av iOS 26, samt ett nytt “Dual Capture”-läge som låter dig filma med både selfie- och huvudkameran samtidigt i samma fil. Det kan bli riktigt kul, särskilt för familjeögonblick eller på konserter eller sportevenemang.

Och om du räknar: iPhone 17 har faktiskt fler kameror än den enlinsade iPhone Air.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Sist men inte minst kändes iPhone 17 riktigt responsiv under min korta teststund, och jag misstänker att prestandan inte kommer vara något problem här för de vanligaste uppgifterna, och inte heller för mer krävande. Det är inte ett Pro-chip, men iPhone 17 får Apples nya A19-chip med en 6-kärnig CPU, en 5-kärnig GPU och en helt ny Neural Engine. När nya Siri lanseras och använder de aktuella Apple Intelligence-funktionerna lär chippet vara mer än kapabelt.

Apple har också dubblat startlagringen från 128 GB till 256 GB utan att höja priset. Techjätten från Cupertino har gjort samma sak med instegs-iPaden och iPad Air med M3, och det är en utmärkt trend som borde fortsätta.

Av de nya färgerna tror jag att jag föredrar den nya Sage green eller Lavender purple, även om de saknar lite av det lekfulla i iPhone 16-serien – minns du de två blå nyanserna? Den finns också i Mist blue samt i vitt eller svart.

Sammantaget blir det svårt att inte överväga iPhone 17, särskilt om du inte behöver en telefoto-lins eller en superslimmad design. Den bjuder på en utmärkt, levande skärm som nu är ProMotion och alltid på, en bättre ultravidvinkelkamera, mer lagring, ett nytt chip och behåller en beprövad design samtidigt som den uppgraderar hållbarheten.

Det är ingen radikal redesign, men det finns mycket att gilla hittills enligt mig.

Specifikationer

Nedan hittar du en jämförelse punkt för punkt av de viktigaste specifikationerna för iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vikt: 177g 165g 206g 233g Skärm: 6,3" OLED 6,5" OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Upplösning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Uppdaterings-frekvens: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maximal ljusstyrka: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bakre kameror: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) Selfiekamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagring: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Färger: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris & tillgänglighet

Startpris på 10 995 kronor

Förbeställningar från 12 september, börjar skickas ut 19 september

iPhone 17 presenterades på Apples “Awe Dropping”-event den 9 september. Förhandsbokningarna börjar den 12 september och den nya telefonen börjar levereras den 19 september.

iPhone 17 kostar 10 995 kronor för modellen med 256 GB lagring, och det priset stiger till 13 995 kronor för 512 GB lagring.