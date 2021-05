Slack fikser endelig en av de mest irriterende funksjonene ved tjenesten

Det nettbaserte samarbeidsverktøyet Slack ser endelig ut til å ha fått bukt med et problem som har vært plagsomt for alle som har et ambivalent forhold til varsler.



Som The Verge forklarer i sin artikkel får man nå muligheten til å skreddersy varsel-innstillinger når man skal i et møte eller ut av kontoret, og forandrer på statusen sin på Slack.



Dette burde sette en stopper for at man blir plaget med lyder og vibrasjoner når man er i en telefon, i et intervju eller når man ikke er på jobb.

Slack-varsler

Tidligere måtte man navigere seg gjennom en helt separat meny om man ville forandre på varsel-innstillingene, mens den nye funksjonen gjør at brukere med et raskt klikk kan sette varsler av og på.



Slack sier til The Verge at funksjonen er i ferd med å implementeres for alle brukere, så om forandringen ikke har dukket opp ennå, så kan du regne med at det ikke er lange ventetiden igjen.



Selskapet har i det siste introdusert en rekke forbedringer og oppdateringer til tjenesten, tilsynelatende i et forsøk på å holde tritt med rivaler som Google Workspace og Microsoft 365.



Tidligere i år la Slack til en rekke nye lydfokuserte forandringer, og ser med det ut til å ville tilby brukere flere måter å holde kontakten med medarbeidere på. Dette inkluderer en funksjon som gjør at man kan legge igjen beskjeder (lydinnspillinger) til folk på kontaktlisten din, noe som kan være med på å fremskynde pensjonsalderen for mobilsvar og dets like.



Slack kommer snart også til å implementere såkalte drop-in conversation rooms, steder som brukere raskt kan hoppe inn og ut av, uten at man trenger å planlegge et offisielt møte eller ringe hverandre – et system som for øvrig ligner litt på den populære Clubhouse-appen.



Slack legger også til «stories», ikke ulike de man ser på Instagram og Facebook, men per nå er det ikke kjent helt hvordan disse vil passe inn i plattformens mer arbeidssentrerte løsninger.

Kilde: The Verge