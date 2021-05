Slack får styr på én af sine mest irriterende funktioner

Samarbejdstjenesten Slack synes endelig at have løst en af sine mest irriterende og dårligt fungerende funktioner på sin platform - og dét på både mobil og internet. The Verge har bemærket, at Slack nu giver dig muligheden for at sætte notifikationer på pause baseret på din status eller endda indstille en tidsplan baseret på dine ønsker. Dette skal gøre det lettere for brugere, der ikke ønsker at blive forstyrret af pop op-vinduer, lyde eller lignende under opkald eller igangværende arbejde.

(Image credit: Joakim Ewenson)

Slack-notifikationer

(Image credit: Joakim Ewenson)

Tidligere krævede det en masse navigation i Slacks menuer for at sætte notifikationer på pause, og denne nye tilføjelse giver dig mulighed for at nå indstillingen, så snart du ændrer din status, for at gøre det nemmere og enklere for brugeren.

Slack fortæller The Verge, at det er en ny funktion, der rulles ud til alle brugere, hvilket betyder, at du muligvis ikke allerede har den, men snart får den i din Slack-app.

Virksomheden har introduceret en række opgraderinger og opdateringer til Slack i de seneste måneder i et forsøg på at holde trit med rivaler som Google Workspace og Microsoft 365.

Tidligere på året tilføjede Slack en række lydfokuserede funktioner i et forsøg på at øge antallet af muligheder for at kunne holde kontakten på arbejdspladsen. Dette inkluderer muligheden for at overlade telefonsvarer til kontakter på tjenesten i et forsøg på at omgå traditionelle telefonsvarer.

Slack planlægger også at tilbyde muligheden for chatrum, hvor brugerne hurtigt og nemt kan deltage uden først at skulle planlægge et møde eller endda ringe til modtageren, ligesom Clubhouse-tjenesten.

Ud over dette har Slack også tilføjet en "historier" -funktion svarende til den på Instagram og Facebook, selvom det ikke er helt klart, hvordan dette skal passe ind i tjenestens arbejdsfokuserede målgruppe.

Kilde: The Verge