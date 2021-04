Microsoft Teams på vej med uhyre nyttig opgradering

Microsoft arbejder på en ny funktion til sin online samarbejdsplatform Teams, der skal hjælpe med til at sikre, at tjenesten fungerer ensartet, uanset hvor brugeren befinder sig.

I forbindelse med en adgang til produktkøreplanen vil en ny roamingbåndbreddekontrol give administratorer mulighed for at udvikle skræddersyede båndbredde-regelsæt med afsæt i den geografiske placering af hver Teams-bruger.

"Dette giver administratorer mulighed for at foretage indstillinger alt efter, når brugere rejser til steder, hvor båndbredden er begrænset - eller steder med større båndbreddekapacitet, og derefter lempe begrænsningerne, når de rejser til et sted med højere båndbreddekapacitet", lyder det i en meddelelse fra Microsoft.

Den nye funktion er i øjeblikket stadig under udvikling, men planen er at rulle den ud for alle Teams-brugere inden udgangen af maj.

Med det øgede omfang af fjernarbejde og tendensen til at bosætte sig udenfor større byer har IT-teams været nødt til at finde ud af, hvordan de kan levere det samme serviceniveau til medarbejdere, der opererer uden for byområder, forstæder og landdistrikter.

Forskellen mellem internetinfrastrukturen, der dækker disse forskellige regioner, er betydelig, idet nogle ansatte har adgang til højhastighedsinternet med masser af båndbredde, og andre lider under diverse forbindelsesproblemer.

Med den nye Teams-funktion vil administratorer dog have en enkel metode til at afværge potentielle problemer - nemlig ved at skrue op eller ned for båndbreddebegrænsninger afhængigt af behov.

IT-teams har i udgangspunktet to indstillinger til rådighed: AllowIPVideo og MediaBitRateKb. Førstnævnte bestemmer, om brugerens video er aktiveret, mens sidstnævnte bestemmer medie-bithastigheden for deling af lyd og video i møder.

Formuleringen af 'køreplanen' antyder, at Microsoft har til hensigt at udvide denne række af muligheder, når den indledende implementering er afsluttet.