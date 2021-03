Microsoft Teams-opdatering løser en af de mest frustrerende mangler

Microsoft arbejder på en længe ventet funktion til Teams desktop-udgaven, der forhindrer, at meddelelser går tabt.

I henhold til virksomhedens produktkøreplan vil Microsoft Teams snart give brugerne mulighed for at svare på specifikke meddelelser og dermed respondere på den originale besked i svaret.

"Den originale besked vil fremgå i svartekstfeltet, hvilket hjælper alle i chatten til lettere at forstå meddelelsens kontekst," forklarer Microsoft.

Funktionen gælder for en-til-en-samtaler, grupper og møde-chats, og er planlagt til at blive tilgængelig for alle Teams-brugere inden udgangen af næste måned.

Muligheden for at svare på specifikke meddelelser er ikke noget nyt i verden, der er fyldt med samarbejdsværktøjer. Slack har for eksempel i årevis tilladt brugere at oprette meddelelseskæder, og Teams-mobilappen tilbyder også allerede funktionen.

Den kommende opdatering gendanner parringen mellem desktopversionen af Microsoft Teams og dennes rivaler inden for samarbejdsområdet.

Funktionen vil være særlig nyttig i situationer, hvor der er flere samtaler på én kanal samtidig. Evnen til at kunne referere til - og svare på - den oprindelige besked i ét og samme svar vil gøre tråden i samtalen meget nemmere at følge - og den vil sikre, at færre forespørgsler bliver overset og dermed ender uadresseret.

Ikke kun vil brugere være i stand til at svare på specifikke meddelelser, men de får også et meget bredere udvalg af emojier, der kan bruges i deres svar. Microsoft har også afsløret, at de arbejder på en større udvidelse af Teams emoji-biblioteket, som udvides fra kun 85 emojis til mere end 800.

"Den udvidede emoji-opdatering giver folk mere sjov og udtryksfuldhed i Teams, den introducerer også en bredere vifte af mangfoldighed," lyder det fra Microsoft.

Akkurat som med den nye svarfunktion er det opgraderede emoji-bibliotek planlagt til at lande i april.