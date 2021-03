Microsoft Teams bliver en letvægter i den nye opdatering

Snart får vi en helt ny version af Microsoft Teams. Det sker samtidig med, at videokonferenceværktøjet i disse dage gøres tilgængelig til brug på mange flere enheder.

Microsoft har annonceret en ny Progressive Web App (PWA) version af Microsoft Teams, som giver brugere med enkle enheder mulighed for at gøre brug af platformen uden problemer med ydeevnen.

På grund af nedlukninger forbundet med pandemien, bruger millioner af medarbejdere overalt i verden lige nu online-software, når de samarbejder, heriblandt Microsoft Teams. Imidlertid har mangelfuld hardware gjort det problematisk at komme på platformen uden problemer, men nu skulle Microsoft have overvundet vanskelighederne.

Letvægter-versionen

Den nye PWA-version af Microsoft Teams blev afsløret af WindowsLatest, der fortæller, at tjenesten, der internt kaldes "Microsoft Teams Alpha", stadig er under udvikling, men at den nu nærmer sig lancering.

Den nye app er baseret på Microsoft Edge (Chromium) WebView, hvilket betyder, at brugerne kan droppe adresselinjen i browseren, og i stedet have Microsoft Teams åbent i et separat vindue.

Andre ressourcekrævende funktioner som menuen, udvidelser og musikværktøjet vil også være skjult, så du kan opnå en større ydeevne. Dette kan være rart, hvis man arbejder på ældre eller billigere enheder - og for de, der sætter pris på de grundlæggende kvaliteter i Teams.

(Image credit: WindowsLatest)

Ifølge Microsoft vil den nye Teams-version blive udviklet med fokus på sikkerhed, men at den samtidig også "altid vil være opdateret" i den forstand, at du altid vil kunne downloade, installere og køre programmer hurtigt og nemt.

Mens det nye Teams vil være nemt at downloade og bruge, vil appen også have hurtigere indlæsningstider, ydeevneopgraderinger - og kunne integreres med alle nye Windows 10-funktioner, herunder advarsler.

Nyheden følger i kølvandet på, at Microsoft afslører en række andre opgraderinger i Teams, og i og med at Microsoft forsøger at gøre tjenesten tilgængelig for så mange brugere som muligt.

Dette inkluderer en ny opdatering, hvilket betyder, at Microsoft Teams nu kun viser mødedeltagere med aktive videostreams, mens resten flyttes hen på siden af skærmen, hvis de ikke har aktiveret webkameraet.

Kilde: WindowsLatest