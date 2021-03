Google Workspace med stor opgradering - tilpasset tiden efter Corona

Google har løftet sløret for en omfattende revision af Google Workspace (tidligere G Suite), og dets pakke med produktivitets- og samarbejdsværktøjer, som forberedelse til stigningen i hybridarbejde, med tanke på når pandemien aftager.

I en hybrid arbejdsmodel deler medarbejderne deres tid mellem hjemmet og kontoret, og høster fordelene ved fjernarbejde uden at ofre fordelene ved fysisk tilstedeværelse og interaktion. Google mener dog, at denne nye fleksible måde at arbejde på vil kræve et sæt af værktøjer, der vil kunne understøtte alle måder at arbejde på samtidig.

"Vi er især interesserede i, hvad vi kalder samarbejds-ekvivalenter eller evnen til at bidrage i samme grad, uanset om du sidder i samme rum som din kollega eller på den anden side af kloden," udtaler Javier Soltero, der leder Google Workspace.

"I dag annoncerer vi nye værktøjer og funktioner, der hjælper folk med at optimere deres tid, samarbejde på lige fod og udløse større effektivitet."

Google Workspace tids-struktur

Nogle af de mest betydningsfulde ændringer i den måde vi arbejder på, som forventes udrullet i de kommende uger og måneder, drejer sig om, hvordan medarbejderne deler strukturerer deres arbejdsdag, og stiller sig til rådighed for kolleger.

"En tendens, vi ser hos medarbejdere i dag, er deres jonglering af professionelle og private ansvarsområder, hvor mange medarbejdere nu arbejder i "sprints"," forklarer Soltero. "Eftersom flere virksomheder anvender en fleksibel hybridmodel, har vi alle brug for værktøjer til at hjælpe os med, hvordan vi opnår en bedre balance mellem arbejde og privatliv - og dermed hvordan vi udnytter vores tid bedst muligt."

En ny "segmenterbar arbejdstid" -funktion giver f.eks. Workspace-brugere mulighed for at vise klumper af tid, hvor de er tilgængelige til møder, mens "placeringsindikatorer" viser, hvilke dage en person arbejder hjemmefra kontra på kontoret.

"Fokustid" og "tilbagevendende begivenheder udenfor kontoret" vil derimod give brugerne en måde at planlægge uforstyrrede dele af dagen. Førstnævnte begrænser de typer meddelelser, der modtages i en foruddefineret periode, mens sidstnævnte kan bruges til at etablere regelmæssige tidspunkter væk fra skrivebordet, hvilket automatisk vil afvise alle de kalenderbegivenheder, der overlapper hinanden.

Workspace får også en ny analysefunktion, der giver medarbejderne mulighed for at se, hvordan deres tid fordeles mellem hver af deres ansvarsområder. Disse data er kun synlige for medarbejderen, ikke deres leder, så de kan ikke anvendes som en metode til overvågning af medarbejderne.

Samarbejde

Ud over ny hjælp til tidsstyring vil Google også levere en række opgraderinger designet til at gøre samarbejdet mere "udjævnet og overskueligt".

Google har annonceret nye Google Meet-muligheder for de, der bruger en række enheder (f.eks. konferencelokale-hardware, Nest Hub Max osv.) som facilitator af møder. Ifølge Soltero vil disse "ændrede skærmoplevelser" give brugerne mulighed for at præsentere og deltage i alle aspekter af et møde (chat, afstemninger, Q&A's osv.) fra enhver enhed og fra ethvert sted.

Google Meet til mobilenheder vil også modtage også en meget tiltrængt forbedring, så flere deltagere kan vises på skærmen på én gang, mens support til billede-i-billedet giver brugerne mulighed for at udføre andre handlinger på deres enhed uden at navigere væk fra møde-feed.

I inklusionens navn introducerer Google også en live billedtekstfunktion til livestreaming med understøttelse af en række sprog sammen med Q&A og afstemningsfunktionalitet - samt muligheden for at streame på tværs af flere Workspace-domæner indenfor samme organisation.

Afslutningsvis afslørede Soltero, at brugere af den mest basale Workspace-pakke, Essentials, vil få adgang til et yerligere tjenester, herunder den nye Google Chat, whiteboard-appen Jamboard og Kalender.