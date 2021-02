Bedste Bluetooth-headset 2021: topvalg til håndfri konferenceopkald og hjemmearbejde

Valget af det bedste Bluetooth-headset kan være meget praktisk og nærmest helt afgørende for folk, som bruger deres telefon rigtig meget. Flere af os har i disse dage været nødt til at arbejde hjemmefra, og derfor bruger vi vores telefoner mere end nogensinde til fx at holde kontakten med vores kolleger, ringe til familie og venner samt bestille mad fra forskellige apps.

Et Bluetooth-headset kan gøre dit arbejde og personlige liv uendeligt lettere. Men det er desværre ikke altid særlig let at vælge det bedste Bluetooth-headset. Der er et utal af knockoffs og efterligninger derude, og desuden er der rigtig mange enheder, som ligner hinanden, men der har vidt forskellgie funktioner.

Nogle af de vigtigste ting, som du bør overveje, er kvaliteten af lyden, når du lytter og snakker, men også støjreduktionen. Når alt kommer til alt, er et headset ikke meget værd, hvis du konstant har problemer med forbindelsen, eller hvis du ikke kan høre, hvad den i den anden ende af telefonen siger.

Hvis du leder efter et godt Bluetooth-headset, er du kommet til det rette sted. Vi har samlet en listet over de bedste Bluetooth-headset til arbejde og i privaten. Uanset, om du sidder i en bil eller ved dit skrivebord, vil modellerne her give dig muligheden for at nyde alle fordelene ved håndfri opkald. Da vi sammensatte listen her, sørgede vi for at udvælge enheder, der nemt og hurtigt laver opkald hurtigt, så du forbliver sikker, om du sidder i byen, bruger udstyr eller er bag ved keyboardet.

1. Plantronics Voyager 5200 Super til arbejde og fritid Vægt: 2 gram | Batteriliv: 7 timer | Nærfeltskommunikation: Nej | Bluetooth-version: Bluetooth 4.1 702 kr. Læs mere hos Proshop.dk Svedtæt Opkalds-id Dyr

Plantronics Voyager 5200 er et af de allerbedste Bluetooth-headset, og så er den fra et mærke, der respekteres, når det kommer til headsets. Denne model er designet med komfort i tankerne, så du kan have den siddende i længere perioder, uden den generer dig. Desuden sidder den godt fast, så du ikke behøver at være bange for, atd en falder af. Det er også helt håndfrit, da opkalds-id annoncerer navnet højt på den, der ringer til dig, og hvis du gerne vil tage den, skal du bare sige "svar". Dens støjreduktion er effektiv selv i travle miljøer, og flere mikrofoner sikrer stærk stemmekvalitet, så du har et rigtig solidt Bluetooth-headset. Materialet kan også sagtens tåle sved, og det giver modellen en robusthed, som andre Bluetooth-headset mangler.

2. Plantronics Explorer 500 Kompakt og diskret Vægt: 7,5 gram | Batteriliv: 7 timer | Nærfeltskommunikation: Nej | Bluetooth-version: Bluetooth 4.1 Meget let God stemmeannullering Ingen opkalds-id

Plantronics laver intet andet end fænomenale Bluetooth-headset, og hvis man kender mærket, er det måske en overraskelse, at Plantronics-headset dominerer toppen af listen over de bedste Bluetooth-headset - og det bliver bestemt heller ikke det sidste, som du ser til dem her. Plantronics Explorer 500 er bygget til at være kompakt og diskret, men den er sprængfyldt med teknologi, som kommer i et lille, flot design. Det gælder bl.a. 3 mikrofoner og en helt fantastisk stemmekvalitet. Dens lille størrelse gør dog, at batteriet ikke kan holde helt så lang tid som hos nogle af konkurrenterne, men med 7 timers taletid er det slet ikke så dårligt endda.

3. Jabra Stealth Lille og stilfuld Vægt: 7,9 gram | Batteriliv: 6 timer | Trådløs rækkevidde: 10 m | Nærfeltskommunikation: Nej | Bluetooth-version: Bluetooth 4 678 kr. Læs mere hos Proshop.dk Komfortabel Flot design Volumenkontrol er følsom

Jabra Stealth er et af de Bluetooth-headsets med det bedste design her på liste, men faktisk ser modellen her ikke kun godt ud, det føles også behageligt at have på. Navnet på engelsk antyder, at den går helt ubemærket hen, men den er måske ikke helt så lille, som man kunne forvente - men med et så flot design har man ikke noget imod at vise den lidt frem. Vigtigst af alt er lydkvaliteten på dette headset fremragende, og modellen gør en ret god indsats med at begrænse baggrundsstøj, der ellers opsamles af mikrofonen. Dette er bestemt et Bluetooth-headset, der er pengene værd, hvis du ofte gør brug af håndfri opkald og samtaler.

4. Sennheiser Presence UC Multi-connectivity headset Vægt: 13 gram | Batteriliv: 10 timer | Trådløs rækkevidde: 25 m | Nærfeltskommunikation: Nej | Bluetooth-version: Bluetooth 4.0 1.168 kr. Læs mere hos Proshop.dk Kan forbinde til telefon og bærbar computer på samme tid God rækkevidde Ikke superbehagelig pasform

Sennheiser Presence UC er et strålende Bluetooth-headset, hvis du arbejder i et miljø, hvor tingene skal gå hurtigt, og du har brug for at multitaske: Denne model har nemlig en multiforbindelse, så du kan forbinde til din telefon og computer på samme tid, og hvor du hurtigt kan skifte mellem de to, når der er brug for det. Den har meget god lyd og optagekvalitet, og batteriets holdbarhed er også meget imponerende. Det er dog ikke det mest behagelige headset på markedet, så hvis du har brug for noget, du skal have på øret hele dagen, så er en model som Jabra Motion nok bedre til dine behov.

5. Jabra Steel Et robust headset til udendørs brug Vægt: 10 gram | Batteriliv: 6 timer | Trådløs rækkevidde: 30 m | Nærfeltskommunikation: Ja | Bluetooth-version: Bluetooth 4.1 Robust design God støjreduktion Lydkvalitet ikke den bedste Ingen fysiske lydstyrkeknapper

Hvis du arbejder udenfor i støjende omgivelser og har brug for et robust Bluetooth-headset, der kan eliminere baggrundslyde, er Jabra Steel det bedste Bluetooth-headset til dig. Modellen er modstandsdygtig over for støv, snavs og vand, og det gør den til et fremragende headset til udendørs brug - og så kommer den ovenikøbet også med en 5-års garanti. På grund af den aggressive støjreduktion går dine stemmeopkald pænt og klart igennem, selvom du er et sted med meget baggrundsstøj. Desværre er der dog ingen fysiske lydstyrkeknapper på det aktuelle headset, hvilket gør det lidt besværligt, hvis du har brug for at justere lydstyrken.

6. Plantronics M70 Small price, big features Vægt: 8 gram | Batteriliv: 11 timer | Nærfeltskommunikation: Nej | Bluetooth-version: Bluetooth 3.0 Lav pris Lang batteritid Ikke det mest stilfulde design Kun Bluetooth 3.0

Plantronics M70 er efterfølgeren til den populære M55, og ligesom den tidligere model er det et lavprisheadset, hvor du stadig får en masse for dine penge. Selvom den ikke har en premium-kvalitet, er den perfekt behagelig at have på øret, den understøtter stemmekommandoer, så du har virkelig håndfri brug, og lydkvaliteten er god, især når den hjælpes af den indbyggede støjreducerende teknologi. M70 har også en DeepSleep-tilstand, der aktiveres, når den adskilles fra en parret smartphone i 90 minutter og efterlader den med op til fem måneders batteritid, men du skal bare tager din telefon inden for rækkevidde, vågner den hurtigt op igen.

7. Jabra Wave Et godt Bluetooth-headset til dem, der snakker meget Vægt: 13,3 gram | Batteriliv: 8 timer | Trådløs rækkevidde: 10 m | Nærfeltskommunikation: Nej | Bluetooth-version: Bluetooth 3.0 God batterilevetid Komfortabel Stor Viser sin alder

Jabra Wave giver dig op til 8 timers taletid, og derfor er det et Bluetooth-headset, der bare fortsætter og fortsætter, og det gør det til et godt valg, hvis du ikke kommer i nærheden af en oplader i længere tid. Dens halvstore størrelse betyder, at det ikke er det mest diskrete headset, men du må gøre op med dig selv, om det kan gøres op for med den enorm lange batteritid. Den har også stærk lydkvalitet og er god til at reducere støj - især vind. Desuden har den nem parring og mulighed for at forbinde den til to enheder på én gang, hvilket gør Jabra Wave til et solidt valg.