Vanvids-pris på Jabra headset

Jabras mål er at give dig mulighed for at få øjeblikkelig arbejdsro, uanset hvor du befinder dig. Resultatet er et headset med lyd i verdensklasse, Det hér er Jabras hidtil mest avancerede digitale chipset med suveræn aktiv støjdæmpning baseret på digital hybridteknologi.

Tag det på, og fordyb dig i dine tanker. - tilmed kan du skære utrolige 65% af prisen hos ComputerSalg

Når du endelig finder et headset, du bare ikke kan leve uden, er det godt at vide, at det heller ikke er nødvendigt. Takket være Jabras avancerede batterieffektiviseringsteknologi er det lykkedes Jabra at klemme hver en dråbe strøm ud af dette kraftfulde headset, og det har udmøntet sig i en brancheførende batterilevetid på hele 37 timer (det er igen det imponerende lille chipset, der spiller med musklerne).

Jabra har videreudviklet Evolve-seriens busylight, så det nu kan ses fra alle retninger. Det røde lys tændes automatisk, når du er optaget på grund af et opkald eller et telefonmøde, og du kan også selv tænde det blot ved at trykke på en knap. Selv når der er masser af uro omkring dig, kan du altså være helt sikker på, at busylight beskytter dig mod alle afbrydelser fra alle vinkler.

Lige nu kan du købe Jabra Evolve2-headset'et hos ComputerSalg med en vanvids-besparelse på 65%.