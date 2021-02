Microsoft advarer brugere om at flytte til Teams, inden det er for sent

Microsoft har mindet brugere af Skype for Business Online om, at tiden er ved at løbe ud, og at de snart skal rykke over til Teams. Firmaet, som har hovedkvarter i Redmond, har fortalt sine Skype for Business Online-brugere, at de har indtil 31. juli 2021 til at gennemføre migrationen.

Brugere af Skype for Business Online har haft masser af tid til at foretage denne flytning, da Microsoft nemlig informede dem omkring deres hensigt allerede den 30. juli 2019. Men det er ikke alle virksomheder, som har haft travlt, og mange har taget det i deres eget tempo. Dette er grunden til, at Microsoft nu har udsendt advarsel om, at tjenesten kun har 6 måneder tilbage at leve i.

For brugere, der allerede er begyndt at arbejde med Microsoft Teams i stedet, er der nu seks måneder tilbage for at sikre, at alle arbejdsmetoder og -værktøjer fortsætter med at fungere efter hensigten, selv efter 31. juli 2021.

Nogle virksomheder føler presset

Der ser dog ud til, at nogle virksomheder kæmper med at have alt på plads før datoen for Skype for Business Onlines nedlukning. COVID-19-pandemien har nemlig påvirket mange industrier, men også tilgængeligheden af it-personale.

”Nogle virksomheder er muligvis ikke langt i deres planlægningsproces om at opgradere til Teams,” forklarede et blogindlæg fra Microsoft Teams. ”Det er forståeligt, da sidste års begivenheder har påvirket strategier, prioriteringer og ressourcer på mange områder. Men bare rolig - du har stadig tid. Faktisk er der adskillige eksempler på virksomheder, der har foretaget opgraderingen fra Skype for Business Online eller hybridinstallationer eller Skype for Business Server til Teams i løbet af kun få måneder. Med 6 måneder til nedlukningen opfordrer vi jer til at begynde med planlægningen i dag, så I allerede nu kan imødekomme problemer eller scenarioer - omend de omhandler teknisk, proces og bruger - som kan være unikke for din organisation. Men bare vid, at der er ressourcer, som kan guide jer gennem det hele trin for trin.”

Microsoft henviste også til links til disse ressourcer som bl.a. Microsoft Teams admin-dokumentation, workshops for opgradering til Teams og Microsoft Chalk Talks-workshops. De gentog også, at nogle Skype for Business Online-kunder muligvis er berettigede til automatiserede opgraderinger til Microsoft Teams.

