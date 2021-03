Microsoft Teams-opdatering gør det lettere at lægge en dæmper på dine mest irriterende kolleger

Microsoft arbejder på et nyt sæt admin-muligheder for deres Teams online samarbejdsplatform, der vil give mødeværter større kontrol over, hvem der er i stand til at tale.

I henhold til en adgang til virksomhedens produktkøreplan vil opdateringen tilbyde større fleksibilitet og gradueringer for hvem der kan hvad, hvilket giver mødeadministratorer mulighed for at handle proaktivt og reagere på eventuelle forstyrrelser.

"Deltagere skal ikke længere behøve gå via mødeafholdere eller de, der foretager præsentationer for at tillade dem slå lyden fra. På samme tid kan de, der foretager præsentationer og mødeafholdere forhindre individuelle deltagere i at slå lyden fra - i stedet for alle deltagere på én gang," forklarer Microsoft.

De nye lydkontrolelementer er i øjeblikket under udvikling, men det er meningen, at de skal udrulles til alle brugere inden udgangen af næste måned.

Microsoft Teams mødestyring

Selvom næsten et helt år er gået, siden en stor del af os begyndte at arbejde hjemmefra næsten hver dag, forbliver mange videomøder noget af et mekka for adfærds-desperadoer, og den generelle forståelse af etikette er stadig behersket, især når det kommer til brug af mikrofoner.

Den kommende Microsoft Teams-opdatering giver mødeværter mulighed for at tage ansvaret fra deltagerne, hvilket gør det mindre sandsynligt, at de der præsenterer undervejs afbrydes af lydinterferens. I en e-læringssammenhæng kan lærere i mellemtiden finde tryghed i en viden om, at forstyrrende elever ikke har mulighed for at sabortere flowet i undervisningen.

De nye lydadministrationsmuligheder bliver ledsaget af muligheden for at deaktivere bestemte brugeres videofeed, og dette ventes at blive introduceret i maj. Denne funktion giver mødeværter mulighed for at vælge hvilke deltagere, der kan vises på kamera, mens alle deltagere dog stadig kan lytte til mødet.

Alt i alt udvider disse nye admin-kontrolmuligheder Microsoft Teams crowd management-arsenalet i et ganske betragteligt omfang, hvilket man som mødearrangører nok vil modtage med en armene-over-hovedet reaktion.