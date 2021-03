Microsoft 365 vs Office Online: Hvad er gratis, hvad er ikke - og har du brug for betalingsversionen?

Med så meget gratis kontorsoftware tilgængeligt fra forskellige udbydere er det lidt overraskende, at Microsoft har meldt sig ind så sent. Vi er dog glade for, at de gjorde det: Office on the web (tidligere Office Online) er i letvægterklassen, men overraskende rig på funktioner, hvilket gør det til et af de bedste produktivitetsværktøjer, der er gratis tilgængelige.

Virksomheder og enkeltpersoner, der er på udkig efter enkle oprettelser af dokumenter, regneark og slideshows oprettelse og samarbejde, vil finde de gratis online apps mere end tilstrækkelige. Imidlertid er ikke alle Office-apps tilgængelige, og nogle vigtige funktioner mangler. Af denne grund vil de der arbejder med avanceret og professionelt indhold vælge Microsoft 365.

I denne artikel ser vi på de vigtigste forskelle mellem disse to Microsoft-kontorpakker, så du kan beslutte, hvilket produkt der passer bedst til dig.

Features

Lige umiddelbart ser begge produkter ens ud med den velkendte opbygning øverst. Vi har taget et nærmere kig på de største forskelle.

En velkendt layout for Office on the Web. (Image credit: Microsoft)

Appen er overraskende funktionsrig og straks genkendelig af alle, der har arbejdet med Office-pakken. Kun få funktioner mangler i Word Online, og de er måske ligefrem ikke en deal-breaker afhængigt af din brug af pakken.

For det første er der ingen tegne-support til Word Online, hvilket er skuffende. Det findes i PowerPoint og OneNote, hvor det uden tvivl gør mere nytte, men det ville være rart at have det over hele linjen.

Figurer, SmartArt og diagrammer mangler også, hvilket begrænser Word Online til simpel tekstredigering. Du kan heller ikke oprette diagrammer eller visuelle hjælpemidler i selve appen, kun tilføje dem andre steder.

Fanerne design og forsendelser er begge fraværende i Word Online. Forsendelser, som understøtter fletning af mail og design af konvolutter, vil sandsynligvis ikke blive savnet, men ikke at have fanen Design begrænser evnen til at foretage omfattende dokumentændringer væsentligt. Office Online understøtter typografier, men de kan ikke redigerest.

Fortæl mig-dialogen mangler også i Word, selvom PowerPoint og Excel begge har denne praktiske funktion. Når det er sagt, understøtter ingen af de to online apps en sidebjælke til layout og navigation.

På plussiden inkluderer Office Online tilføjelser, hvilket er ret spændende, fordi mange af de manglende funktioner kan tilføjes som tredjeparts-plugins. For eksempel er der ingen Citation manager i Word Online, men du kan tilføje Mendeley, SmartCite og andre. Det samme gælder for matematiske ligninger og ikoner samt masser af Excel- og PowerPoint-funktioner.

I tråd med Microsofts bud på større og lettere samarbejdsværktøjer på tværs af Office-pakken er fanen Online anmeldelse fuldt funktionel. Du kan spore, acceptere og afvise ændringer og tilføje, vise og løse kommentarer. Dette gælder for alle apps.

Ligesom Word Online mangler Excel Online tegnesupport. Sidelayoutet er fraværende, selvom de fleste af layoutfunktionerne er tilgængelige i dialogboksen Udskriv, herunder skalering.

Fanen Formler er til stede, men det kunne den lige så godt ikke være: dens eneste funktion er Beregn projektmappen. Vi var glade for at se, at Indsæt funktionen stadig eksisterer - den er bare flyttet til fanen Indsæt.

Når alt dette er sagt, så er de fleste af de faktiske regnearksfunktioner stadig tilstede. Faktisk er over 400 funktioner inkluderet online, hvilket gør dette til en af de mest komplette online regnearksapps til rådighed. Der er også understøttelse af betinget formatering, eksterne referencer, filtre, udsnit, tidslinjekontrol, tabeller og de fleste diagrammer. Det er et ganske komplet regnearksprodukt.

Tegning er tilbage! I robust form: på Safari med vores iPad Pro og Apple Pencil var den trykfølsom og fungerede perfekt. Hele spektret af figurer og SmartArt er også tilgængeligt i PowerPoint.

Det er synd, at Microsoft ikke inkluderede disse i Word, og det faktum, at de er så godt implementeret i PowerPoint, betyder, at dette naturligvis er en kommerciel beslutning, ikke en teknisk beslutning. I det mindste har OneNote fået Tegning, selvom der er mangler.

Udskrivning er lidt mere begrænset (du kan ikke vælge, hvor mange dias pr. side), ligesom de forskellige Views (du kan kun slå noter til og fra). Det betyder, at der ikke er nogen præsentationsvisning, hvilket er en meget savnet funktion.

Præstation

Dialogbokse og højreklik fungerer problemfrit online. (Image credit: Microsoft)

Det er klart, at det generelle look og oplevelsen ved desktop-software er svær at slå. Når det er sagt, fandt vi Office Online-apps'ene bemærkelsesværdigt nemme at bruge. HTML5 er kommet langt, og med velfungerende højrekliks-funktioner, et skarpt layout og omfattende formatering, føles Office on the Web meget som at bruge en fuldt udstyret desktop-app, på trods af et par mangler hist og her.

Det er også værd at nævne, at online-apps'ene faktisk bruger færre ressourcer end desktopversionerne, i det mindste i vores forsøg, hvad angår CPU, RAM og energiforbrug. Hvis du arbejder på en ældre enhed, kan du med fordel vælge Online-apps'ene, selvom du har et 365-abonnement.

På minussiden understøtter Office Online ikke nogen form for offline redigering. Hvis forbindelsen ryger, kan du ikke få adgang til - eller redigere nogen af - dine filer.

Support

Få adgang til support som enten betalende eller gratis medlem. (Image credit: Microsoft)

Det kan komme som en overraskelse, men supportniveauet er ikke voldsomt forskelligt fra Office Online til Microsoft 365. Telefonsupport og online chat er tilgængelige for betalende og gratis medlemmer.

Priser og abonnementer

Der findes en bred vifte af abonnementer for virksomheder. (Image credit: Microsoft)

Office for the web er gratis at bruge og inkluderer 5 GB online-lagerplads. Et Microsoft 365-abonnement for enkeltpersoner koster ca. 45 kr. per måned, og for virksomheder starter det med ca. 30 kr. per bruger per måned.

Office Online inkluderer Word, Excel, Powerpoint, OneNote, OneDrive og Outlook, men ikke Access, Publisher, SharePoint eller Microsoft Teams. Office on the web inkluderer heller ikke den interessante nye AI-drevne redigering og gennemgang af Microsoft 365, en funktion, som nogle måske ellers måtte finde nyttige til at skrive klarere og mere koncise dokumenter.

Vores dom

Samlet set er vi tilfredse med Office Online. Deres apps har tilstrækkeligt med funktioner til de, der ønsker at oprette, redigere og samarbejde om simple dokumenter, komplekse regneark og engagerende PowerPoints. For enkeltpersoner og endda små virksomheder giver de Google Docs kamp til stregen. Vi anbefaler helhjertet at prøve dem af.

Større virksomheder, der har brug for at kunne levere professionelle dokumenter, og skal bruge omfattende samarbejdsfunktioner, vil dog være bedst hjulpet med et Microsoft 365-abonnement. Deres apps er mere robuste, dokumenterne kan redigeres offline, og Teams og SharePoint gør samarbejdet lettere og mere effektivt.