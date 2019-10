PS4 Remote Play er nå tilgjengelig på alle Android-telefoner

Hvis du liker tanken på å kunne spille PS4-spillene dine på en Android-telefon, så skal du vite at du nå har mulighet til å gjøre det på mange flere enheter enn før.

Sonys Remote Play-funksjon som fra før har gjort det mulig å strømme spill fra PS4 til en del Xperia-telefoner (i tillegg til iOS), har nemlig nå blitt utvidet til også å støtte alle andre Android-telefoner som kjører versjon 5.0 eller høyere av Google operativsystem. Det eneste du trenger å gjøre er å gå til Google Play Store og laste ned PS4 Remote Play-appen, så er du klar til å spille i vei.

Remote Play ble tilgjengelig for iPhone- og iPad-brukere allerede i mars i år, og samtidig med nyheten om Android-telefoner, har de også annonsert at iOS-appen har blitt oppdatert slik at det nå er mulig å låse skjermorienteringen mens man spiller.

Det kommer også frem i den samme bloggposten at enheter som kjører Android 10, iOS 13, iPadOS 13 og macOS Catalina kan brukes med DualShock 4-kontrollere over Bluetooth, slik at man kommer enda nærmere den ekte konsollfølelsen.

Flere valgmuligheter

Det er spennende at Sony satser friskt på å nå ut til mobil-spillere, men det er samtidig ingen tvil om at de møter stadig tøffere konkurranse i dette markedet.

Apple Arcade har for eksempel gitt Apple-brukere rask og billig tilgang til et stort utvalg av nye spill, mens Google Play Pass ser ut til å gjøre mye av det samme på Android.

Forskjellen fra disse tjenestene er selvfølgelig at Remote Play lar deg spille store AAA-spill på mobilskjermen, men også på denne fronten vil nok Sony merke konkurransen fra tjenester som Google Stadia og Microsofts Project xCloud. Har kan igjen Sony svare med å gjøre PlayStation Now tilgjengelig på nye plattformer, og det eneste vi egentlig kan si sikkert om dette er at vi går en spennende tid i møte.