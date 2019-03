Apple Arcade skal gi deg over 100 spill til en fast månedlig pris

Apple har annonsert Apple Arcade, et nytt abonnement for iPhone, iPad, Mac og Apple TV, som skal gi deg tilgang til det beste fra App Store for en månedlig pris.

Under lanseringarrangementet der Apples nye kredittkort Apple Card, den nye nyhetsstjenesten Apple News+ og den nye strømmetjenesten Apple TV+ ble vist frem, avduket selskapet også den ny spillabonnementstjenesten. Den gir deg altså tilgang til over 100 spill som Apple påstår er eksklusive for deres plattformer. Blant dem finner vi en ny utgave av det klassiske eventyrspillet Beneath a Steel Sky med design av Watchmen-tegneren Neil Gibbons.

Den nøye kuraterte samlingen skal oppdateres hver måned, og skal inneholde nye spill fra kjente spillskapere som Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright og flere.

I bunn og grunn er Apple Arcade det samme som Xbox Game Pass, men for mobil. Saken er bare at Apple har latt oss stå igjen med flere spørsmål enn svar, og vi har derfor prøvd å samle alt vi vet så langt om den nye abonnementstjenesten.

Hva er det? Apples spillabonnement for iOS, MacOS og Apple TV

Apples spillabonnement for iOS, MacOS og Apple TV Når lanseres det? Høsten 2019 (mellom september og november)

Høsten 2019 (mellom september og november) Hva kan jeg spille på? iPad, iPhone, Mac og Apple TV

Her avduker markedssjef for App Store, Ann Thai, den nye abonnementstjenesten. (Bilde: Apple)

Alt vi vet om Apple Arcade

Ingen reklame, ikke reklamesporing og ingen ekstra kjøp i app

Apple Arcade garanterer at du ikke får noen ekstra utgifter eller reklame

Over 100 spill

Apple Arcade skal gi spillere tilgang til over 100 spill, og alle skal være eksklusive for tjenesten, kuratert av eksperter og oppdatert månedlig. Ifølge Apple kan du «prøve så mye du vil og akkurat når du vil».

Spill uten nettilkobling

Apple lover at alle spill på Apple Arcade skal være mulig å spille uten nettilkobling.

Familiedeling

Apple Arcade får et eget familieabonnement, slik at alle i familien kan spille spillene gjennom et delt abonnement.

Hvor finner du Apple Arcade?

På iPad, iPhone, Mac og Apple TV. Lagrede spill fungerer også på tvers av plattformer.

Privat og sikkert

Spill på Apple Arcade kan ikke samle data om deg uten din godkjennelse.

Satser på indie-spill

Vi vet at Apple Arcade skal inneholde spill som Sonic the Hedgehog, Beneath a Steel Sky og Where Cards Fall, men Apple lover også spill fra kjente selskaper som Bossa Studios, Cartoon Network, Annapurna Interactive, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo games, Konami, Lego og flere.

Apple plukker ikke bare ut spillene

De bidrar også med finansiering og jobber med utviklerne for å bringe spill til Apple-enheter.

Her er noe av det seniorvisepresident for global markedsføring, Phil Schiller, hadde å si fra scenen:

– Apple Store er verdens største og mest suksessrike spillplattform. Nå skal vi ta spill til neste nivå med Apple Arcade – den første spillabonnementstjenesten for mobil, skrivebordet og stua. Vi jobber med noen av verdens mest innovative spillutviklere for å lage over 100 nye og eksklusive titler for iPhone, iPad, Mac og Apple TV. Apple Arcade blir fantastisk for familien, og vi respekterer ditt privatliv og kommer ikke til å ha reklame eller kreve ekstra kjøp. Vi tror spillere i alle aldre vil elske Apple Arcade.

Prisen på Apple Arcade

Vi vet dessverre fortsatt ikke hva Apple Arcade skal koste, og det gjør at vi mistenker at selskapet fortsatt forhandler med spillutviklere og distributører om hvordan inntekter skal fordeles.

Vi antar at vi får vite mer, enten under WWDC 2019, eller i forbindelse med iPhone 11-lanseringen. I og med at tjenesten skal lanseres mot slutten av året, er det i hvert fall rimelig sikkert at vi får vite mer innen lanseringen av iOS 13 i september om ikke før.