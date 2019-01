Endelig kommer PlayStation Now til Norge

PlayStation Now er en strømmetjeneste for spill som har vært tilgjengelig i blant annet USA i flere år allerede, men nå har Sony annonsert at tjenesten endelig kommer til Norge.

Sammen med Spania, Italia, Portugal, Danmark, Finland og Sverige, får vi altså snart mulighet til å spille over 600 PS4-, PS3- og PS2-spill over nett, og PS4- og PS2-spill kan også lastes med til konsollen og spilles lokalt om man ønsker det.

Lanseringsdato kommer ifølge Sony på et senere tidspunkt, men i mellomtiden skal altså spillere i de nevnte landene få teste tjenesten fra begynnelsen av februar.

Hvis du er interessert i å prøve deg, kan du melde deg opp her. Dessverre er dette kun for PlayStation-spillere foreløpig, så selv om PlayStation Now også er tilgjengelig på PC i land der tjenesten er lansert, så må PC-spillere her hjemme vente litt lenger før de får prøve seg.

Norsk pris for PlayStation Now er foreløpig heller ikke kjent, men vi kan regne med at den blir noe høyere enn den amerikanske som ligger på 19.99 dollar eller 172 kroner per måned. Velger man å binde seg for flere måneder, så får man heldigvis noe rabatt på månedsprisen.