Microsofts nye strømmetjeneste skal la deg spille Xbox-spill på laptop og mobil

Hakk i hælene på Googles annonsering av Project Stream, følger Microsoft opp med å annonsere sin egen strømmetjeneste som skal gjøre det mulig å spille Xbox-spill på både laptop og mobil.

Project xCloud skal utnytte Microsofts eksisterende datasentre verden over, og fyre opp serverbaserte Xbox One-konsoller som strømmer spill direkte til din mobil eller laptop.

Dermed blir det mulig å spille tunge spill som Halo, Forza og andre konsollfavoritter på alle slags enheter som vanligvis ikke kan kjøre slike spill.

Det vil bli mulig å bruke Xbox-kontrollere som er tilkoblet via Bluetooth, og Microsoft lover også å bygge inn støtte for berøringskontroller som et alternativ når du ikke har en kontroller tilgjengelig.

Microsoft forteller i en bloggpost i dag at de allerede har fått systemet opp og gå, og når det er finpusset er planen å rulle det ut til 54 Azure-regioner verden over (fordelt på 140 datasentre).

De første offentlige beta-testene er planlagt gjennomført i begynnelsen av 2019, og derfra skal tjenesten finpusses før den gjøres offisielt tilgjengelig for alle.

Playing your favorite game on your favorite device is the future of gaming. 🎮#ProjectxCloud brings us one step closer to making that a reality: https://t.co/TIA5NqcKUROctober 8, 2018

Strømmeforsinkelse en bekymring

Hvis Microsoft klarer å begrense strømmeforsinkelsen som ofte plager slike tjenester slik at spillopplevelsen blir god nok, er sjansen der for at Project xCloud kan bli vellykket. Den oppløftende nyheten i den forbindelse, er at to av Microsofts Azure-regioner er basert i Norge, og det burde minimere forsinkelsen vi her hjemme opplever med ganske mye, sammenlignet med lignende tjenester som har hatt servere lenger unna oss.

(Image: © Microsoft)

Selskapet lover at de jobber hardt med alle ledd av prosessen slik at opplevelsen blir så god som mulig, og det innebærer også å utvikle nye måter å gjennomføre enkoding og dekoding av video.

Men som alltid med slike tjenester er ikke kvaliteten bare avhengig av Microsofts teknologi heller, men også brukernes internettforbindelse. Microsoft innrømmer at de strekker grensene for hva som er mulig å få til over mobilnett, og det gjelder også 5G, en teknologi som fortsatt er et stykke unna lansering og enda lenger unna å bli allemannseie. Dermed antar vi at du, i hvert fall foreløpig, vil få den beste opplevelsen med denne tjenesten hvis du bruker Wi-Fi eller kanskje aller helst en kablet forbindelse.

Uansett er Project xCloud en spennende satsing fra Microsoft, og i og med at både Sony og Nintendo (i tillegg til nevnte Google) lefler med lignende prosjekter, så er det liten tvil om at dette er et glimt av hva vi kan forvente oss i fremtiden.