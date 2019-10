PS4 remote play er ikke længere forbeholdt Sony Xperia på Android

Hvis du er en af dem, som foretrækker at spille dine PlayStation4-spil på en smartphone i stedet for på dit TV, bliver det nu endnu lettere.

Sonys PS4 Remote Play-funktion, som via Wi-Fi eller LAN-kabel sender signalet fra et PS4-spil til en kompatibel smartphone, fungerer nu på alle Android-telefoner med Android 5.0 Lollipop og derover. Dette sker efter en ny firmware update til PS4.

Alle der ønsker at prøve funktionen af, kan derfor gå ind i Google Play Store og hentePS4 Remote Play-appen. Tidligere var denne funktion forbehold visse Sony-telefoner – i hvert fald på Android – hvilet stærk begrænsede mulighederne for interesserede brugere.

Hvis du er iOS-bruger, kan du også bruge appen på iPhone7 og nyere modeller, samt den nye 2018 iPad. Firmware-opdateringen har desuden tilføjet muligheden for at låse orienteringen på skærmen, når du spiller op iOS.

På PlayStation-bloggen står der, at enheder som kører med "Android 10, iOS 13, iPadOS 13, eller macOS Catalina (som lanceres til oktober)” også vil kunne til slutte en trådløs DualShock4-controller via Bluetooth, for at få en mere autentisk PS4-oplevelse.

Lavet til spillerne

I og med smartphones bliver større, skærmene bedre samt processorerne hurtigere, så de bedre kan håndtere spil, er mobilformen vokset og blevet en fristende platform for både udviklere og spillere. Det er derfor en god nyhed at se Sony udivde-understøttelsen til alle Android-telefoner.

Når det kommer til mobilspil, er Sony dog oppe mod massiv konkurrence fra enheder, som ikke kræver, at brugerne forinden investerer i en dyr konsol.

Lanceringen af Apple Arcade har gjort det let og overkommeligt at abonnere på Apples katalog af indie-titler på mobilen, imens Google Play Pass ser ud til at kunne konkurrere direkte med Apples tilbud.

PS4 Remote Play tilbyder dog sadig noget helt unikt, idet du vil kunne spille store AAA-titler som God of War, og ikke er låst til mindre titler, som findes i vores Apple Arcade-spilguide. Alligevel bør Sony dog nok forberede sig på, at der kommer flere og flere spil specifikt designet til de mindre skærme.