PS5 skal by på «sømløs skyspilling» og «dramatisk forbedret grafikk»

Sonys neste generasjons konsoll (som vi foreløpig bare kaller PS5) skal by på «forbedret skyspilling» og «dramatisk forbedret grafikk».

Dette er uttalelser som stammer fra offisielt hold, i forbindelse med at selskapet ga partnere et innblikk i hva man kan vente seg av den kommende konsollen.

I en uttalelse som ble sendt ut etter presentasjonen sier Sony at to nøkkelord som vil prege PlayStations fremtid er «oppslukende» og «sømløst», noe som skal oppnås gjennom dramatisk forbedret grafikkytelse som følge av forbedret maskinvare og spesialtilpasset og ultrarask SSD-lagring.

Neste generasjons Remote Play

Selskapet understreket også viktigheten av deres skyspillingsplattform PlayStation Now, og poengterte også at den relativt lite brukte Remote Play-funksjonen i PS4 skal videreføres. Evolusjonen av dette skal ifølge selskapet føre til «en sømløs spillopplevelse hvor som helst og når som helst».

Remote Play er som nevnt allerede tilgjengelig på PS4, og den gjør det mulig å strømme spill direkte fra konsollen til en datamaskin, en smarttelefon, et nettbrett eller PS Vita. Nå sier altså Sony at de skal gjøre bruk av det seneste innen maskinvare, strømming, sky-teknologi og 5G, til å forbedre begge de to tjenestene.

Sony viste også frem en demonstrasjon av sitt spesialtilpassede SSD-lagringssystem som skal brukes i den kommende konsollen, for å understreke hvordan superraske lastetider vil forbedre brukeropplevelsen:

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq21 May 2019

Dette ser ut til å være den samme demonstrasjonen som PlayStations maskinvarearkitekt Mark Cerny vise frem i april, og Sony hevder at systemet er 19 ganger raskere enn en vanlig SSD.

Dette møtet følger i fotsporene til en annen viktig bit av puslespillet som til slutt blir PS5, nemlig det overraskende partnerskapet med Microsoft som skal styrke selskapets skyinfrastruktur.

Sony slipper altså stadig ny informasjon om den kommende konsollen, men vi mangler fortsatt tre viktige detaljer, nemlig det endelige navnet, lanseringstidspunktet og prisen. Forholdet mellom pris og ytelse er alltid viktig for en konsolls suksess, og foreløpig er det vanskelig å avgjøre om Sony vil klare å holde prisen nede basert på hintene vi har fått om maskinvaren.

Det vi imidlertid får inntrykk av er at PlayStation 5 kommer til å bli mer mobilfokusert, noe som både kan være et svar på populariteten til Nintendo Switch og på fremveksten av 5G. Remote Play frigjør som kjent konsollspillopplevelsen fra stua, og de nye hintene fra Sony tyder på at denne funksjonene vil spille en større rolle i fremtiden.