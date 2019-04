Detaljer om PS5 bekreftet: 8K, bakoverkompatibilitet, SSD, ray-tracing og mer

Du kommer fortsatt til å bruke optiske plater når du spiller spill på Sonys neste konsoll, og den kommer ikke til å lanseres før tidligst i 2020. Det bekrefter Mark Cerny, som er sjefsarkitekt for utviklingen av den nye konsollen.

Cerny forteller i et intervju med Wired tirsdag at konsollen ikke skal lanseres senere i år, men nekter å bekrefte at den skal hete PlayStation 5.

Den nye konsollen skal utstyres med en tilpasset utgave av AMDs tredjegenerasjons Ryzen-prosessor (8 kjerner med selskapets nye Zen 2-arkitektur), og den skal støtte ray tracing – en kompleks lyssettingsteknikk som for øyeblikket kun er støttet av Nvidias nyeste RTX-grafikkort for PC. Prosessoren skal også kunne levere 3D-lyd av toppkvalitet for dem som liker å spille med hodetelefoner.

En annen viktig oppgradering er overgangen til innebygget SSD, noe som vil fungere annerledes enn når du kobler en SSD til dagens PS4.

Sony ga Wired en demonstrasjon av en tidlig utviklerenhet under intervjuet. I spillet Spider-Man tok lastingen ved hopping mellom to punkter i spillverdenen 15 sekunder på PlayStation 4 Pro, mens det samme hoppet tok bare ett sekund på den nye utviklerenheten. Det beregnes at den nye SSD-en skal bli 19 ganger raskere enn en standard-SSD, når det gjelder lesehastigheter.

Kort sagt kan du forvente at spillene dine vil laste inn mye fortere på neste generasjons PlayStation. Når det er sagt, så kan bruk av slik teknologi koste en del, og det kan trekke utsalgsprisen opp også.

En rekke nye detaljer

Cerny bekreftet at konsollen skal støtte disker, og den skal også bli bakoverkompatibel med PS4-spill. Det ser derimot ikke ut som den får støtte for PS3, PS2 eller PSX-spill, slik rykter tidligere har sagt.

Det betyr derimot ikke at selskapet skal nedprioritere verken skyspilling eller sin klassiske spillkatalog. Cerny understreket at Sony er pionerer innen skyspilling, og at deres visjon vil bli tydeligere etter hvert som vi nærmer oss lansering.

Om det innebærer en utvidelse av PS Now – Sonys skyplattform som fokuserer mye på klassiske spill – eller noe helt annet, gjenstår å se.

Ditt eksisterende PlayStation VR-utstyr vil fungere med den kommende konsollen kunne Cerny bekrefte, men vi venter også at selskapet skal lansere en neste generasjons versjon av VR-headsettet sitt. Cerny bekrefter også at konsollen skal støtte 8K, slik at den er klar for fremtidens TV-er.

Cerny ville ikke si noen ting om lanseringsdato eller pris for konsollen, utover å avkrefte ryktene om at den skal slippes i løpet av 2019.

I Wired-artikkelen kommer det frem at «Sony nylig økte utsendingen av utviklerkonsoller, slik at spillutviklere får tiden de trenger til å tilpasse seg de nye mulighetene».

Det tyder på at spillutviklere allerede er godt i gang med å utforske teknologien, og at vi kommer til å høre mer om den nye konsollen tidligere enn mange kanskje har trodd.