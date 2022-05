«Horizon Zero Dawn» til PS1 ser ikke så verst ut

«Horizon Zero Dawn» har plutselig blitt kastet tilbake til oldtidens PlayStation med en lavoppløselig variant laget av fans, som viser hvordan Aloys postapokalyptiske eventyr ville ha sett ut anno 1995.



Reddit-brukeren ZeoNyph står bak prosjektet, og har laget en snutt på drøye minuttet som serverer en retro-visjon av hvordan «Horizon Zero Dawn» ville ha sett ut om det hadde blitt lansert på midten av nittitallet. Grafikken er naturlig nok kraftig degradert, med lavoppløselige teksturer og flust med kanter og firkanter man antakeligvis forbinder mest med gamle CRT-skjermer. Det går likevel an å kjenne igjen karaktermodellen til Aloy, siden man fortsatt kan skimte det flettede røde håret og den umiskjennelige buen.

Videoen er ganske så kort, men viser likevel en gammeldags meny og et kort segment med faktisk spilling. Aloy befinner seg i starten ved et bål, et nikk i retning save-systemet i originalen, før hun hopper avgårde opp en fjellskrent via noen ganske basale karakteranimasjoner. Der møter hun en Watcher som kvester henne med ett enkelt slag – det ser ikke ut til at hovedpersonen var helt i form.

ZeoNyph sier at stilen var inspirert av de første Tomb Raider-spillene, noe som tydelig kan ses i det grafiske. Spillverdenen, kameravinklene, teksturene og det at man knapt kan se mer enn et par meter foran seg, minner stort om Lara Croft på sine første eventyr. Selv dødsanimasjonen til Aloy ligner stort på måten Lara faller sammen i spillet fra 1996.



Skaperen sier også at videoen ble lastet opp i 320 x 240 for å gjøre det hele mer autentisk, men balsam for øynene kan vi ikke akkurat si at det er. Det at Aloy bare klarer seg i noen sekunder er nok antakeligvis også en referanse til vanskelighetsgraden til spill på den tiden.

Alt innholdet i videoen ble modellert, teksturert og rendret ved hjelp av 3D-programmet Blender, så vi må nok se langt etter en spillbar versjon av snutten fra ZeoNyph. Dette er i praksis snakk om en animasjon, snarere enn et interaktivt spill.



Det har blitt trendy å lage gammeldagse versjoner av moderne spill i det siste. PS4-hiten «Bloodborne» fra FromSoftware fikk også nylig en såkalt demake, men denne varianten var spillbar, og ble lansert gratis til PC, etter ett år under utvikling.