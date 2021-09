AirPods 3 spås lansert om få dager – med større batteri og bedre bass

Det har gått rykter om Apple AirPods 3 i lange tider – og nå som 14. september, og det neste Apple-arrangementet, nærmer seg med stormskritt, har lekkasjemakeren Max Weinbach delt noen av funksjonene vi kan forvente å se i neste generasjon helt trådløse ørepropper.



Ifølge en rekke tvitringer fra Weinbach skal AirPods 3 – som, for ordens skyld, forventes lansert sammen med iPhone 13 – ha bedre batteritid enn dagens AirPods, som altså allerede tilbyr 24 timers spilletid:

AirPods 3rd Generation Charging Case should receive an around ~20% larger battery, compared to the 2nd Gen.Wireless Charging is a standard feature.Overall sound should be about the same as you've seen on the 2nd Generation, though with noticably better bass and low ends.September 7, 2021 See more

Det virker som om forbedringene vil være å finne i lateetuiet, snarere enn i selve øreproppene, og Weinbach mener at batteriet vil være 20 % større enn det i AirPods-modellene fra 2019.



Hvor mye ekstra batteritid det vil innebære er ikke sikkert, men vi tar gladelig i mot alle forbedringer på den fronten. Samtidig blir vi litt skuffet om ikke selve øreproppene også får en eller annen forbedring når det gjelder batteritid. Per i dag har man fem timer spilletid per lading, hvilket er i det lavere sjikt, sammenlignet med rivaler som Sony WF-1000XM4 og Cambridge Audio Melomania 1+.



Ifølge Weinbach skal ladeetuiet nå få trådløs lading i standardversjonen av produktet. Kjøpte man forgjengeren måtte man velge mellom å kjøpe AirPods med trådløst ladeetui for 2290 kroner, eller varianten med vanlig lading, som kostet 1790 kroner (hvis man kjøpte direkte fra Apple, vel å merke.)



Vi har et inderlig håp om at AirPods-grunnmodellen ikke stiger i pris på grunn av denne forandringen. Det har tross alt vært mulig å få fatt i AirPods Pro, med aktiv støydemping, til godt under 2000 kroner, så om AirPods 3 ender opp med en pris som ligger og vaker i nærheten av det kan det bli vanskelig for å forsvare et kjøp av de rimeligste AirPods-modellene fra Apple.

Hva med lyden?

Rent bortsett fra batteritiden blir det svært spennende å se (eller snarere høre) hvordan AirPods 3 skiller seg fra forgjengeren når det gjelder lydkvalitet.



Weinbach sier at de nye øreproppene ikke vil skille seg veldig ut fra dagens AirPods-modeller når det gjelder lydkvalitet, men at de vil bli «merkbart bedre på bass og lave frekvenser.» Etter vår erfaring var AirPods-modellene fra 2019 veldig gode på frekvenser som lå i midtsjiktet, ofte representert av eksempelvis gitarer og vokallyd, men de høyere frekvensene var noe skarpe, og bassen var heller ikke det helt store. Derfor er det gledelig å høre at Apple later til å ha fått orden på de laveste frekvensene.



Vi håper også at vi nå får støtte for såkalt Spatial Audio (romlyd) i AirPods 3. Teknologien fungerer med kilder som bruker 5.1, 7.1 og Dolby Atmos, og bruker retningsbaserte lydfiltre som plasserer lyden i et 3D-rom, noe som gjør at lyden i større grad føles oppslukende.

AirPods Pro (avbildet) har støtte for såkalt Spatial Audio (romlyd) – noe vi håper også AirPods 3 får støtte for (Image credit: Apple)

En mindre sannsynlig forandring – men som like fullt er besnærende – er støtte for høyoppløselig lyd. Nå som Apple Music støtter teknologien (uten at det koster noe mer for abonnenten), hadde det vært kjekt om Apple hadde oppdatert maskinvaren sin, slik at man kunne spille av tapsfri musikk på de nye øreproppene.



For øyeblikket støtter samtlige AirPods-modeller kun AAC-kodeken når de er koplet til iOS- eller iPadOS-enheter, men det nye tapsfrie Apple Music-formatet bruker ALAC-kodeken. Siden Apple ikke har ALAC-støtte innebygget i øreproppene, klarer verken AirPods, AirPods Pro eller AirPods Max å spille av tapsfri lyd.



Det er forhåpentligvis ikke lenge igjen før vi finner ut hva som skiller nye AirPods 3 fra forgjengerne. Det neste Apple-arrangementet finner sted den 14. september klokken 19:00, og hvis ryktene holder det de lover skal evenementet kunne by på annonseringer av iPhone 13, Apple Watch 7 og AirPods 3.