Dolby Atmos, DTS:X, Apple Spatial Audio og 360 Reality Audio: Vår guide til 3D-lyd

Omsluttende lydformater tar lydverdenen med storm om dagen. Stikkord er Apple Spatial Audio, Dolby Atmos, DTS:X og Sony 360 Reality Audio, og selv om noen av disse har en ganske ulik tilnærming, så har de det til felles at de har som mål å fylle rommet og/eller ørene dine med lyd som gir deg følelsen av å være midt i musikken, i spillet eller i handlingen i en film.

Uansett om vi snakker om omsluttende lyd, 3D-lyd eller romlig lyd, så er disse teknologiene det største som har skjedd innen hjemmekino og musikklytting siden surroundlyden kom.

Det som er nytt med de nye formatene er kanskje først og fremst at de bringer med seg mer omfattende romfølelse enn før, blant annet fordi lyden ikke bare kommer fra ulike retninger horisontalt, men også vertikalt. Dette er noe objektbaserte formater som Dolby Atmos og DTS:X kan levere så lenge man har et hjemmekinosystem som støtter det. I tillegg finnes det også støtte for slike teknologier i hodetelefoner, og da tar man de samme dataene og prosesserer dem slik at man får en lignende opplevelse fra kun to høyttalere.

Apple Spatial Audio går imidlertid et steg lenger ved å utnytte sensorer i AirPods Pro og AirPods Max til å plassere lyden riktig relativt til hvordan du holder hodet ditt og enheten du ser på.

Støtte for slike formater blir stadig mer tilgjengelig fra ulike strømmetjenester, og det gjelder etter hvert også musikk slik at man kan få en mer omsluttende opplevelse og nærmest føle at man befinner seg midt blant musikerne i et band eller til og med et stort orkester.

Men alt dette kan jo virke ganske forvirrende. Hva er det egentlig man trenger for å dra nytte av dette, og hvor finner man dette innholdet?

Det er grunnen til at vi har satt sammen denne guiden, så hvis du lurer på hvordan du får tilgang til den nyeste lyden i tre dimensjoner så er det bare å lese videre.

Romlig lyd: de fire største formatene forklart

Dolby Atmos

Dolby Atmos er nok det mest kjente av formatene for romlig lyd. Dette er et format som først ble utviklet for kino, og som senere har funnet veien til hjemmekinoer og deretter musikkstrømming.

Formatet gir lyden en mer tredimensjonal følelse enn vanlig surround, og med det rettet anlegget vil du oppleve at lyden fra et helikopter som flyr forbi på skjermen faktisk befinner seg der det burde være – ikke bare horisontalt, men også vertikalt.

Ekte Dolby Atmos gjør bruk av ekstra høyttalere plassert i høyden for å oppnå denne effekten, men det finnes også en del lydplanker som skaper det som kalles Virtual Dolby Atmos. Disse har ofte oppovervendte høyttalere som bidrar til en høydeffekt gjennom reflektering av lyd fra taket ditt, mens andre prøver å gjøre det samme ved hjelp av programvare som prosesserer lyden slik at den høres ut som den kommer fra alle kanter.

Slik prosessering er basert på å påvirke lyden slik at den fremstår for hjernen vår som om den kommer ovenfra.

Virtuell Dolby Atmos kan fungere ganske bra for deg som ikke vil ha høyttalere overalt i stua, men de gir gjerne ikke like god separasjon og surround-effekt som diskrete høyttalere.

Dolby Atmos finnes også for musikk, og det gir deg en opplevelse av at musikken befinner seg rundt deg i stedet for foran deg.

For at musikk skal spilles av i Dolby Atmos må den være mikset for dette formatet, og ny musikk blir ofte mikset på denne måten i utgangspunktet mens eldre musikk ofte remasteres og utgis på nytt.

Slik opptak kan man lytte til både på høyttalere og hodetelefoner, forutsatt at avspillerenheten støtter helholdsvis Dolby Atmos eller Dolby Atmos for Headphones.

DTS:X

DTS:X er en konkurrent til Dolby Atmos som gir deg mye av det samme, altså tredimensjonal lyd som befinner seg rundt deg på alle kanter.

Den store forskjellen mellom formatene er at DTS:X ikke har det samme kravet til høyttalere plassert i høyden for å kunne kalles et fullverdig DTS:X-system. Du kan imidlertid legge til slike høyttalere for å få en mer overbevisende 3D-følelse hvis du ønsker.

DTS:X gir også bedre muligheter til å justere de ulike elementene i lyden manuelt, og du kan dermed selv justere opp dialoglyden så du hører den bedre over musikk og lydeffekter når du har behov for det.

Apple Spatial Audio

Apples Spatial Audio er selskapets svar på Dolby Atmos for Headphones, og det fungerer utelukkende på AirPods Pro og AirPods Max.

Dette formatet tar 5.1-, 7.1- eller Dolby Atmos-lyd, og prosesserer den så lyden plasseres i en tredimensjonal kule rundt hodet ditt. I utgangspunktet tilsvarer det altså Dolbys løsning, men Apple går lenger og tar i bruk innebygde akselerometre og gyroskoper i hodetelefonene og proppene til å spore posisjonen til hodet ditt i tillegg til plasseringen av telefonen eller nettbrettet du ser på.

På den måten oppleves det som at lydbildet står i en fast posisjon rundt deg selv når du beveger på hodet.

Ikke overraskende trenger du en Apple-enhet med iOS 14 eller iPadOS 14 for å dra nytte av dette, og du trenger også en strømmetjeneste som leverer 5.1, 7.1 eller Atmos. I tillegg kan også stereolyd konverteres til Spatial Audio, men det krever at strømmetjenesten legger til en spesiell prosesseringsprogramvare.

Sony 360 Reality Audio

Mens Dolby Atmos og DTS:X i utgangspunktet er utviklet for film, så er Sony 360 Reality Audio spesifikt utviklet for musikk. For å bruke dette formatet må du abonnere på en strømmetjeneste som støtter det, og hvis du vil lytte uten hodetelefoner må du ha en høyttaler med innebygget støtte.

Musikken må mikses i dette formatet, noe som innebærer at ulike lyder og instrumenter plasseres i et tredimensjonalt rom. Sony må altså overbevise musikkprodusenter om å støtte dette formatet spesifikt. Dessverre har ikke formatet tatt av i den grad Sony sannsynligvis hadde håpet ennå.

Strømmetjenester: hvem byr på romlig lyd?

Netflix

Netflix støtter Dolby Atmos på en del filmer og serier men ikke alle. Du kan sjekke hvilke filmer og serier som har slik støtte, takket være et Dolby Atmos-ikon ved siden av beskrivelsen av hver film og serie.

Du må også ha Netflix' Ultra HD-abonnement i tillegg til en TV og et lydsystem som støtter Atmos. Eventuelt kan du bruke en telefon med slik støtte i tillegg til et par hodetelefoner

Amazon Prime Video

I likhet med Netflix har også Amazon Prime en del titler i Dolby Atmos, men dette er kun støttet på Apple TV 4K, 4K-TV-er fra LG og Samsung (2017 og nyere) og Xbox One, Xbox One S og Xbox Series X/S.

Apple TV Plus

Det kommer nok ikke som noen overraskelse at Apple TV Plus har støtte for selskapets eget Spatial Audio-format, forutsatt at du lytter med AirPods Pro eller AirPods Max. Har du et hjemmekinosystem eller en lydplanke med Dolby Atmos, er også dette en mulighet på Apple TV Plus så lenge du har en TV med slik støtte eller en Apple TV 4K.

Tidal

Med Tidal kan du strømme musikk i Dolby Atmos. Du er imidlertid nødt til å ha Tidal HiFi Plus-abonnement til 199 kroner i måneden, og selvfølgelig også et lydsystem som støtter formatet.

Eventuelt kan du lytte med Dolby Atmos på Android-enheter som støtter dette, men da må du bruke hodetelefoner og du får dermed det som kalles Dolby Atmos for Headphones og ikke virkelig Dolby Atmos.

I Tidal-appen kan du finne Atmos-musikk ved å se etter Dolby-symbolet ved siden av låter.

Hva slags utstyr trenger du for å spille romlig lyd?

TV-er

De fleste mellomklasse- og premium-TV-er kjøpt i løpet av de siste 2-3 årene er kompatible med Dolby Atmos.

Men selv om TV-en din har støtte for Dolby Atmos vil du ikke få noe særlig glede av det med mindre du kobler til et eksternt lydsystem i form av en lydplanke eller et surround-anlegg med Dolby Atmos-støtte.

Ved siden av film med Dolby Atmos-lyd kan du også få Dolby Atmos-musikk via Tidal-appen på kompatible Android TV-modeller fra Sony og Philips.

Strømmeenheter

Mange strømmeenheter har Dolby Atmos eller DTS:X innebygget, inkludert den nye utgaven av Chromecast med Google TV (ikke i salg i Norge ennå) og Apple TV 4K.

Vi kan også legge til Windows-PC-er støtter Dolby Atmos og Dolby Atmos for Headphones ved hjelp av Dolby Atmos-appen som du kan laste ned fra Windows Store. Den er gratis å prøve, men koster rundt 100 kroner hvis du vil bruke den over tid.

Spillkonsoller

En av de største nyhetene som fulgte med annonseringen av PS5, var at den har sitt eget 3D-lydformat som er separat fra Dolby Atmos.

Dette formatet er imidlertid kun tilgjengelig gjennom Sonys egen Pluse 3D Wireless-headset, men det er ventet at formatet vil støttes av hodetelefoner, lydplanker og høyttaler fra andre produsenter også etter hvert.

Xbox Series X støtter på sin side oppmiksing av Dolby Atmos, noe som betyr at den kan ta en vanlig surround-kilde og gjøre den om til et Atmos-signal.

Effekten blir ikke helt den samme som ekte Atmos, men i og med at teknologien er utviklet av Dolby selv så kan du føle deg ganske trygg på at du vil få en god lydopplevelse likevel.

Denne Atmos-effekten er i motsetning til Sonys løsning kompatibel med alle slags hodetelefoner og høyttalere.

Lydplanker

Dolby Atmos og/eller DTS:X har begynt å bli vanlig i premium-lydplanker, og modeller som Sonos Arc kommer til og med med oppovervendte høyttalere som reflekterer lyd tilbake til deg via taket slik at du får en bedre opplevelse av vertikalitet i lyden.

Lydplanker som ikke har dette, som for eksempel Sonos Beam, bruker på sin side Virtual Dolby Atmos eller DTS:Virtual X til å skape en opplevelse av høyde.

Surround-anlegg med receiver og høyttalere

Det går også an å gå til anskaffelse av et mer tradisjonelt surround-anlegg med diskrete høyttalere og en receiver med støtte for Dolby Atmos og/eller DTS:X.

I tillegg til et vanlig 7.1-oppsett med side- og bakhøyttalere, kan du da også ha opptil 4 høydehøyttalere eller oppovervendte høyttalere som gir forbedret høydeinformasjon i lydbildet.

Husk bare at TV-en og en eventuelt strømmeboks eller Blu-ray-spiller også må støtte Dolby Atmos for at dette skal fungere.

Trådløse høyttalere

Det finnes noen trådløse høyttalere som støtter 3D-lyd. Den første til å støtte Dolby Atmos var Amazon Echo, og denne støtter i tillegg også Sony 360 Reality Audio.

Ved siden av den har også Apple HomePod støtte for Dolby Atmos.

Ingen av disse har imidlertid oppovervendte høyttalere, og du får dermed kun en virtualisert utgave av 3D-lyd.

Vil du ha det som må kunne kalles en ekte 3D-lydopplevelse kan det være du kan være interessert i Sony SRS-RA5000, en trådløs høyttaler med hele 3 oppovervendte høyttalere som sprer lyd i høyden slik at du skal være sikret ekte høydeinformasjon i musikken.

Forhåpentligvis vil flere produsenter legge til slik teknologi i sine høyttalere i fremtiden.

Hodetelefoner

Apple AirPods Pro og AirPods Max er nok de mest populære hodetelefonene som har støtte for 3D-lyd, og disse har som tidligere nevnt Apples egen Spatial Audio-teknologi innebygget.

Dette vil imidlertid kun være tilgjengelig om du har en iOS-enhet av nyere dato, så det hjelper om du allerede er investert i Apples økosystem.

Sony 360 Reality Audio er i utgangspunktet tilgjengelig med alle slags hodetelefoner, så det eneste du trenger en kilde som leverer slik lyd. Ifølge Sony er imidlertid opplevelsen beste om du har et par Sony-hodetelefoner med spesifikk støtte for 360 Reality Audio. Da kan du nemlig bruker den tilhørende Headphones Connect-appen til å ta et bilde av øret ditt, slik at dette bildet kan brukes til å optimalisere lyden til akkurat deg. Blant hodetelefoner som støtter denne funksjonen finner vi Sonys toppmodell WH-1000XM4.