Ny Grand Theft Auto 6-trailer viser frem Vice City og spillets partners in crime, Jason og Lucia, og det ser helt utrolig ut.

Rockstar har sluppet en ny Grand Theft Auto 6 -trailer

Den filmatiske traileren er spilt inn på PS5 og gir et nytt blikk på Vice City og spillets hovedpersoner, Jason og Lucia.

De første handlingsdetaljene har også blitt avslørt, med Jason og Lucia i sentrum «midt i en konspirasjon som strekker seg over hele delstaten Leonida».

Rockstar Games har sluppet den andre traileren for Grand Theft Auto 6, som gir et nytt blikk på Vice City og detaljer om spillets to hovedpersoner, Jason Duval og Lucia Caminos.

Den nye filmatiske traileren kommer rett etter spillets nylige forsinkelse og 17 måneder siden spillet først ble annonsert. Traileren, som er spilt inn på PlayStation 5, åpner med at Jason beveger seg gjennom forskjellige solfylte steder i Vice City før han til slutt plukker opp Lucia fra fengselet.

I typisk GTA-stil kommer ting raskt ut av kontroll når paret er fanget i et liv med kriminalitet, ledsaget av en rekke fargerike bifigurer.

Vi har endelig også en handlingsbeskrivelse. Den lyder: «Jason og Lucia har alltid visst at kortstokken er stokket i deres disfavør. Men når en enkel scoring går galt, befinner de seg på den mørkeste siden av det mest solrike stedet i Amerika, midt i en konspirasjon som strekker seg over hele delstaten Leonida – tvunget til å stole på hverandre mer enn noen gang hvis de vil overleve.»

Det offisielle GTA 6-nettstedet har også blitt oppdatert med massevis av nye bilder og kunstverk, samt mer innsikt i Jason og Lucia.

Jason beskrives som en som ønsker et enkelt liv og endte opp med å jobbe for lokale narkohandlere etter en tid i hæren.

«Å møte Lucia kan være det beste eller verste som noen gang har skjedd ham», står det i karakterbiografien hans. «Jason vet hvordan han ønsker at det skal bli, men akkurat nå er det vanskelig å si.»

Når det gjelder Lucia, ble hun lært av faren sin å kjempe fra ung alder, og havnet i Leonida-fengselet etter å ha «kjempet for familien sin».

«Ren flaks fikk henne ut. Lucia har lært leksa si – bare smarte trekk herfra. Mer enn noe annet ønsker Lucia seg det gode livet moren hennes har drømt om siden dagene deres i Liberty City – men i stedet for halvferdige fantasier er Lucia forberedt på å ta saken i egne hender.

«Nylig ut av fengselet og klar til å endre oddsen i sin favør, er Lucia forpliktet til planen sin – uansett hva det krever.»

Grand Theft Auto 6 lanseres 26. mai 2026 for PlayStation 5, Xbox Series X og Xbox Series S.