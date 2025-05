Grand Theft Auto 6 har en offisiell utgivelsesdato – men er også blitt utsatt

Det lenge etterlengtede Grand Theft Auto 6 har blitt utsatt.

Vi har imidlertid endelig fått en bekreftet utgivelsesdato.

Spillet slippes 26. mai 2026.

Rockstar Games har endelig bekreftet en offisiell utgivelsesdato for det lenge etterlengtede Grand Theft Auto 6 – men avslørte også at spillet er blitt utsatt.

I en ny pressemelding kunngjorde utvikleren Rockstar Games at det storslagne openworld-spillet nå har fått en ny utgivelsesdato: «26. mai 2026» – et helt år senere enn det tidligere satte vinduet i 2025.

«Hei alle sammen», begynner meldingen. «Grand Theft Auto 6 vil nå bli utgitt 26. mai 2026.» Rockstar beklaget også forsinkelsen: «Vi beklager veldig at dette er senere enn dere hadde forventet. Interessen og entusiasmen for et nytt Grand Theft Auto har vært utrolig rørende for hele teamet vårt. Vi vil gjerne takke dere for støtten og tålmodigheten deres mens vi fullfører spillet.»

Studioet begrunner også avgjørelsen: «Som med alle våre tidligere spill er målet alltid å overgå forventningene deres, og Grand Theft Auto 6 er intet unntak. Vi håper dere forstår at vi trenger litt mer tid for å kunne levere den kvaliteten dere forventer og fortjener.» Meldingen avsluttes med at Rockstar sier at mer informasjon vil bli delt «snart».

Den første traileren for Grand Theft Auto 6 ble utgitt 4. desember 2023 og har allerede blitt sett over 251 millioner ganger på YouTube. Spillet foregår i den fiktive amerikanske delstaten Leonida, hvor den ikoniske Vice City vender tilbake som setting. Handlingen følger den nye hovedpersonen Lucia og partneren hennes på flukt fra loven.

Bransjeanalytikere spår at spillets lansering vil bli «en av de største spilllanseringene i historien», og at det potensielt kan generere over 1 milliard dollar bare i forhåndsbestillinger.

Grand Theft Auto 6 vil være tilgjengelig på PlayStation 5, Xbox Series X og Xbox Series S til å begynne med.

