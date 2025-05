Se confirma la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6, pero se retrasa: te cuento los motivos oficiales, y los que muchos realmente pensamos

El esperado Grand Theft Auto 6 se ha retrasado

Pero por fin tenemos fecha de lanzamiento

Se lanzará el 26 de mayo de 2026

La desarrolladora Rockstar Games nos ha dado por fin una fecha de lanzamiento oficial para Grand Theft Auto 6, aunque simultáneamente ha revelado que el juego se ha retrasado.

Según se ha confirmado en una reciente nota de prensa, el esperado juego de mundo abierto y crimen saldrá a la venta el «26 de mayo de 2026», un año después de la fecha de lanzamiento anunciada para 2025.

«Hola a todos», comienza la nota de prensa. «Grand Theft Auto 6 saldrá a la venta el 26 de mayo de 2026».

Y continúa disculpándose por el retraso: «Sentimos mucho que sea más tarde de lo que esperabais. El interés y la expectación en torno a un nuevo Grand Theft Auto ha sido realmente humillante para todo nuestro equipo. Queremos agradeceros vuestro apoyo y vuestra paciencia mientras trabajamos para terminar el juego.»

También da una razón de la decisión, afirmando que «Con cada juego que hemos lanzado, el objetivo siempre ha sido intentar superar vuestras expectativas, y Grand Theft Auto 6 no es una excepción. Esperamos que entendáis que necesitamos este tiempo extra para ofreceros el nivel de calidad que esperáis y merecéis.»

Concluye diciendo que «pronto» se compartirá más información.

El primer tráiler de Grand Theft Auto 6 se publicó el 4 de diciembre de 2023 y ya ha sido visto más de 251 millones de veces en YouTube.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

El juego se desarrollará en el ficticio estado de Leonida, donde se encuentra la emblemática Vice City de anteriores entregas. Seguirá a la nueva protagonista, Lucía, y a su compañero mientras huyen de la ley.

Los analistas del sector predicen que el lanzamiento del juego será «uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento de la historia» y que podría generar más de mil millones de dólares solo en ventas anticipadas.

Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

¿Y si GTA 6 no está tardando por lo que tú crees?

También te gustará...

Cada vez que GTA 6 se retrasa (o, mejor dicho, sigue sin salir), la narrativa oficial gira en torno al perfeccionismo. Que si Rockstar quiere superarse. Que si la experiencia debe ser impecable. Que si el realismo, los detalles, la inmersión total. Todo eso suena bien, pero… ¿y si hubiera otros motivos, menos glamurosos, de los que casi nadie habla?

Uno de ellos podría ser el pánico escénico. Después de GTA V y su monstruoso éxito —más de 180 millones de copias vendidas y una gallina de los huevos de oro llamada GTA Online—, es comprensible que Rockstar esté ante el dilema de su vida: ¿cómo superar lo insuperable sin pinchar?

Otro factor es el cambio cultural. El humor provocador y sarcástico que definió la saga puede no encajar tan bien en el panorama actual, mucho más sensible a ciertos temas. ¿Hasta qué punto se están reescribiendo misiones y personajes para no acabar en medio de una tormenta de ofendiditos en redes?

Y luego está el lado más frío: el financiero. GTA Online sigue generando millones cada mes. ¿Qué urgencia hay en sacar una secuela si la anterior todavía imprime billetes?

Por último, no olvidemos el reto interno: retener talento en una industria que ha cambiado. Tras las denuncias por “crunch” y cultura tóxica, Rockstar prometió un nuevo enfoque más humano. Eso también ralentiza los procesos.

Así que sí, GTA 6 saldrá cuando esté listo. Pero quizás, solo quizás, el retraso no se deba solo a la ambición técnica, sino también al miedo, el dinero y los tiempos que corren.