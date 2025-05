Kommende PS5-eksklusive spill – utgivelsesplan for alle bekreftede lanseringer

Vad är nästa PS5-exklusiva spel som släpps under 2025? (Image credit: Moonhod) Det neste PS5-eksklusive spillet som er bekreftet for utgivelse er The Midnight Walk, som slippes 8. mai 2025. Det er et mørkt fantasy-spill som skiller seg ut med sin visuelle stil basert på ekte leirefigurer, og det slippes for både PS5 og PSVR 2. Etter det venter Death Stranding 2, som ser ut til å bli akkurat så sprøtt som man skulle tro.

De kommende PS5-eksklusive spillene inkluderer store AAA-titler fra Sonys egne utviklere, samt en rekke kommende flerspillerspill – noe Sony tydeligvis legger mer vekt på akkurat nå. Uansett hvilken type spill du liker, finnes det et bredt utvalg av eksklusive titler som kommer til PS5, og mange av dem har allerede fått datoer eller bekreftede utgivelsesvinduer.

Når det gjelder hva som kommer i det kommende året, er utvalget av PS5-eksklusive titler virkelig sterkt, og det er før du engang teller tungvektere som Ghost of Yōtei, eller de ennå ikke annonserte titlene som forventes å bli avslørt mot slutten av året.

Nedenfor lister vi opp de bekreftede PS5-eksklusive spillene du kan se frem til i 2025 og utover. Vi inkluderer bare spill som er offisielt bekreftet og som det finnes tydelig informasjon om plattform og planlagt utgivelse for.

Kommende PS5-eksklusive spill

(Image credit: Kojima Productions)

Akkurat nå er det flere store PS5-eksklusive titler planlagt og bekreftet for en fremtidig lansering på PlayStation 5. Vi har listet dem opp nedenfor sammen med utgivelsesdatoene deres, der de er tilgjengelige.

Alle spillene på listen er enten helt eksklusive for PS5, eller de er konsoll-eksklusive, som betyr at de også kommer til PC – men ikke til Xbox eller andre konsoller.

The Midnight Walk – 8. mai 2025

– 8. mai 2025 Death Stranding 2 – 26. juni 2025

– 26. juni 2025 Lost Soul Aside – 29. august 2025

– 29. august 2025 Ghost of Yōtei – 2. oktober 2025

– 2. oktober 2025 Ballad of Antara – 2025

– 2025 Where Winds Meet – 2025

– 2025 Phantom Blade 0

Saros – 2026

– 2026 Marvel’s Wolverine

Sword of the Sea

Fairgame$

Intergalactic: The Heretic Prophet

Lost Soul Aside

(Image credit: Sony)

Lost Soul Aside er et helt nytt action-RPG som kommer til PS5 og PC. Utforsk livlige landskap: solfylte sletter, mystiske ruiner og alternative dimensjoner som yrer av energi. Verdenen er fylt med hemmeligheter, monstre og uventede hendelser som vil holde deg engasjert. Under overflaten ligger en dybde for spillere som liker å eksperimentere. Tilpass utstyret ditt, lag kombinasjoner og bruk strategi med Arena – Kasers dragelignende følgesvenn.

Lost Soul Aside slippes 29. august 2025 for PS5 og PC, etter en forsinkelse.

The Midnight Walk

(Image credit: Moonhod)

I The Midnight Walk våkner du som The Burnt One – et mystisk vesen som har gravd seg ut av en gjørmete grav for å finne sin hensikt i tilværelsen. Du finner ham i Potboy – en liten, sovende lykteskapning som du gjenoppliver. Sammen må dere legge ut på The Midnight Walk – en farlig, marerittaktig sti der dere må overleve fem merkelige historier om ild: dens livgivende varme så vel som dens iboende fare.

The Midnight Walk slippes 8. mai 2025 for både PS5 og PSVR 2.

Ghost of Yotei

(Image credit: Sucker Punch)

Ghost of Yōtei er det seneste spillet fra Sucker Punch og følger opp Ghost of Tsushima. Hovedpersonen Atsus reise finner sted i 1603, over 300 år etter hendelsene i Ghost of Tsushima. Vi vet ennå ikke hvordan – eller om – de to spillene er knyttet sammen, men forvent den samme blandingen av sniking og sverdkamp i en fantastisk føydalinspirert japansk setting. Så langt har vi mottatt to trailere, og spillet ser veldig lovende ut.

Ghost of Yōtei slippes 2. oktober 2025, eksklusivt for PS5.

Saros

(Image credit: Housemarque)

Saros ble avslørt under en State of Play-begivenhet som ble sendt i februar 2025. Det er det nyeste spillet fra Housemarque og beskrives som et spill som bygger på tredjepersons-actionsystemet som ble vist frem i Returnal. En viktig forskjell i Saros er at ressurser og fremgang er permanente, noe som gjør hver død viktig. Etter hver død vil du møte en forandret verden, men i Saros kan du velge å permanent oppgradere utstyret ditt fra et voksende utvalg av våpen- og rustningsoppgraderinger for å «komme tilbake sterkere» og overvinne utfordringene i Carcosa.

Saros lanseres for PS5 i 2026.

Ballad of Antara

(Image credit: Infoldgames)

Ballad of Antara er et action-RPG med flere spillbare figurer. Disse figurene har evnen til å reise mellom to verdener – en vanlig verden og en merkelig, vridd versjon. Utviklerne kaller dem «Emissaries». Hver Emissary har sin egen unike klasse, spillestil og fengslende, mystiske historie. Vi har så langt sett en lengre trailer, som du kan se som en del av dette blogginnlegget.

Ballad of Antara er for øyeblikket planlagt å slippes en gang i 2025. For øyeblikket er spillet bare bekreftet for PS5.

Where Winds Meet

(Image credit: Everstone Studio)

Where Winds Meet er et episk Wuxia-actioneventyr med åpen verden som nylig ble bekreftet for PS5. I utgangspunktet visste vi bare om en PC-versjon, men etter et State of Play-arrangement i mai vet vi nå at spillet også kommer til PlayStation. Foreløpig har det bare et utgivelsesvindu i 2025, så følg med for mer informasjon om en nøyaktig dato. For å lese mer om spillet kan du besøke PlayStation-bloggen.

Marvel's Wolverine

(Image credit: Sony)

Marvels Wolverine utvikles av Insomniac – studioet bak Spider-Man for PS4 og PS5 – noe som betyr at forventningene er skyhøye. Så langt har vi bare sett en kort filmtrailer som viser Logan sittende på en bar etter det som ser ut til å ha vært en blodig slåsskamp.

For øyeblikket er Wolverine bare bekreftet for PS5.

Death Stranding 2

(Image credit: Kojima Productions)

Death Stranding 2 var noe av en overraskelse da det ble kunngjort, ettersom mange ikke trodde at Death Stranding fra 2019 ville få en oppfølger. Det vi har sett så langt består av klassiske Kojima-filmsekvenser der Sam Porter Bridges nå har grått hår, og det ser ut som Fragile også er tilbake.

Når spillet slippes 26. juni 2025, vil det være eksklusivt for PS5.

Fairgame$

Fairgame$ - CGI Reveal Trailer | PS5 & PC Games - YouTube Watch On

Fairgame$ er et konkurransepreget heist-spill hvor du blir med i en undergrunnsbevegelse for å rane de superrike og utjevne oddsen. Vi har ikke sett noe spilling ennå, og spillet mangler både et utgivelsesvindu og en utgivelsesdato.

Det som er bekreftet er at det kommer til PS5 og PC.

Phantom Blade Zero

(Image credit: S-Game)

Phantom Blade Zero, som ble avduket på en PlayStation Showcase i 2023, ser ut til å kombinere fartsfylt action med filmatiske quick-time-elementer. Det lover episke bosskamper og massevis av pareringer mens du reiser gjennom et ødelagt land på jakt etter hevn mot de som har gjort deg urett.

Phantom Blade Zero er bekreftet for PS5 og PC, men har ennå ikke en utgivelsesdato. Du kan lese vår hands-on for mer informasjon om spillet.

Sword of the Sea

(Image credit: Giant Squid)

Sword of the Sea finner sted i et øde rike der terrenget er som bølger. Du kjører et kjøretøy kalt et Hoversword – et slags hoverboard som kombinerer egenskapene til et snowboard, skateboard og hoverboard. Ved å bygge opp momentum kan du nå høye hastigheter og ta enorme hopp mens du utforsker ruinlignende skateparker og avdekker et eldgammelt mysterium.

Sword of the Sea er for øyeblikket bekreftet for PS5 og PC.

Intergalactic: The Heretic Prophet

(Image credit: Naughty Dog/Sony)

Intergalactic: The Heretic Prophet ble overraskende avslørt som avslutningsnummeret på The Game Awards 2024. Det er det neste spillet fra Naughty Dog, og det ser ut til å bli et sci-fi-epos med et retro-futuristisk preg. Vi vet ikke mye om spillet ennå, annet enn at det utvikles eksklusivt for PS5. Fra den offisielle kunngjøringen:

«Intergalactic følger vår nye hovedperson, Jordan A. Mun – en farlig dusørjeger som befinner seg strandet på Sempiria, en avsidesliggende planet som mistet kontakten med omverdenen for hundrevis av år siden. Faktisk har ingen som reiste dit for å løse planetens mysterier noen gang kommet tilbake. Jordan må bruke all sin dyktighet og list for å bli den første personen på over 600 år som forlater dens bane.»

Det er for øyeblikket ingen offentliggjort utgivelsesdato for Intergalactic: The Heretic Prophet.

